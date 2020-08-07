Источник материала: Новости Волковыска

Гражданам Беларуси с 7 августа разрешено въезжать в Черногорию без ограничений и дополнительных условий. Об этом 6 августа проинформировала пресс-служба правительства Черногории.

Кабинет министров страны представил обновленный список стран, гражданам которых разрешен въезд без ограничений.

В список включили Беларусь, Россию, Украину, Канаду, Азербайджан и Зимбабве.

За минувшие сутки количество случаев коронавируса в Черногории увеличилось на 50 и составило 3 411, количество жертв возросло до 57. Больше всего заболевших в столице страны Подгорице и ряде других городов.

Специалисты полагают, что из-за малого количества проводимых тестов масштабы распространения коронавируса в стране недооценены.

Распространение коронавируса негативно повлияло на туристический сектор экономики Черногории. За июль 2020 года в стране число иностранных туристов снизилось на 92%.