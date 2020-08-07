«Перемен» в Киевском сквере, интервью Лукашенко Гордону и чудесное спасение малыша - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Знаете, а давайте начнем утро с чудесной и невероятной истории спасения малыша на Припяти , которую вы легко могли пропустить в потоке вчерашних новостей. Трехлетний ребенок упал в реку, но, к счастью, совершенно случайно рядом оказался чемпион мира по плаванию Евгений Лазука. Еще несколько мгновений и малыша бы спасти не удалось… И вот это тот момент, когда понимаешь — в мире точно есть место чудесам. Ну, а теперь быстренько вспомним, что еще было вчера, тем более, что вспомнить есть что!

О ВЫБОРАХ И КОНЦЕРТАХ





До последнего момента не было понятно, удастся ли штабу Светланы Тихановской провести митинг в Минске. В итоге в парке Дружбы народов прошел заявленный властями праздник, посвященный Дню железнодорожных войск. В нескольких сотнях метров от парка — в Киевском сквере — должен был пройти День открытых дверей учреждений дополнительного образования. Но… что-то пошло не так. И в 19.00 со ступенек кинотеатра «Киев» зазвучало оглушительное «Перемен» Виктора Цоя . К слову, звукорежиссеры, устроившие это, вчера вечером уже не выходили на связь . Вот здесь итоги этого необычного дня .

. К слову, звукорежиссеры, устроившие это, вчера вечером . . ЦИК озвучил явку избирателей по итогам двух первых дней досрочного голосования , а президент объяснил , почему она такая высокая, а заодно поручил проверить законность инициатив по альтернативному подсчету голосов.

, а президент , почему она такая высокая, а заодно законность инициатив по альтернативному подсчету голосов. Вчера же Лукашенко провел совещание по обеспечению безопасности избирательной кампании и заявил , что против Беларуси ведется гибридная война , но не знает, кто ее ведет. Поэтому он ждет «пакостей» с любой стороны.

, что , но не знает, кто ее ведет. Поэтому он ждет «пакостей» с любой стороны. А мы продолжаем рассказывать вам о кандидатах в президенты не только как о политиках, но и как о людях. О своем детстве, о том, почему официально не женат, а еще о маленькой дочке рассказал Сергей Черечень.





Многих, кто следит за ходом предвыборной кампании, интересует не только ее политическая часть, но и бытовая. Например, как живет объединенный штаб Светланы Тихановской, Марии Колесниковой и Вероники Цепкало? Провели с ними в поездке целый день и сделали для вас небольшой фильм .

ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Накануне Александр Лукашенко дал интервью украинскому журналисту Гордону. Вот здесь собрали для вас самые яркие цитаты.





И еще об одном громком деле — «деле Белгазпромбанка» . Попытались понять , каким может быть дальнейшее развитие событий непосредственно самого банка как кредитного учреждения.

. , каким может быть дальнейшее развитие событий непосредственно самого банка как кредитного учреждения. По статистике Минздрава у нас снова больше 100 новых случаев коронавируса в сутки. А еще обнародовали данные по смертности за пять месяцев этого года в одном из крупных очагов COVID-19 — Витебске. В этом году смертей на 200 больше. Узнали о причинах смертности витеблян в январе-мае 2020-го, а также посмотреть, что со статистикой по смертям в других очагах COVID-19 в Витебском регионе.

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

По последним данным Белстата, в Климовичах живет 15,6 тысячи человек. Это в 64 раза меньше, чем подписчиков в TikTok-аккаунте Юлии Ломановой , которая в этом году окончила местную гимназию. Их у нее 1,2 миллиона. За два года Юля стала так популярна у подростков, что даже задумалась, что лучше: поступать в институт или заниматься каналом. В ответ на эти сомнения был собран семейный совет, Юля с родными все обсудила и решила: нужно идти в университет. ЦТ плюс аттестат принесли абитуриентке 383 балла .

, которая в этом году окончила местную гимназию. Их у нее 1,2 миллиона. За два года Юля стала так популярна у подростков, что даже задумалась, что лучше: поступать в институт или заниматься каналом. В ответ на эти сомнения был собран семейный совет, Юля с родными все обсудила и решила: нужно идти в университет. ЦТ плюс аттестат . Если вы планируете в ближайшем будущем строить квартиру, то сначала прочтите 7 советов эксперта по жилой недвижимости о том, как выбрать лучшее место в доме, чтобы потом не расстраиваться .

7 советов эксперта по жилой недвижимости о том, . Ну и наконец, ловите первый выпуск нашего нового проекта «Подход Станюты», в котором известная белорусская гимнастка Мелитина Станюта покажет вам четыре простых упражнения на каждый день, чтобы держать себя в форме. А ведущий Антон Мартыненко попробует их повторить. Сможете ли вы ?





О СПОРТЕ

На финише велогонки в Польше случилась серьезная авария, в которой нидерландский велогонщик Фабио Якобсен получил серьезные травмы . Сейчас он находится в искусственной коме.

серьезная авария, в которой . Сейчас он находится в искусственной коме. Политика не обошла и спорт: Федерация футбола поддержала Лукашенко в соцсетях, а сотрудники пресс-службы хоккейного минского «Динамо» уволились после отказа освещать досрочное голосование.

Лукашенко в соцсетях, а сотрудники пресс-службы хоккейного минского «Динамо» после отказа освещать досрочное голосование. Защитника БАТЭ Захара Волкова дисквалифицировали на два года за участие в договорном матче.

на два года за участие в договорном матче. А еще футбольных фанатов вчера ждала суперигра в Солигорске, где «Шахтер» обыграл брестское «Динамо» , а трибуны скандировали «Жыве Беларусь!». Похоже, что «горняки» окончательно похоронили надежды чемпиона на сохранение титула.

, а трибуны скандировали «Жыве Беларусь!». Похоже, что «горняки» окончательно похоронили надежды чемпиона на сохранение титула. Продолжаем следить за тем, как известные люди из мира спорта проводят нынешнее лето. В инстаграм-аккаунтах все чаще начинают мелькать долгожданные путешествия, а красивых летних фотосессий становится все больше. Судите сами .

Все новости четверга, 6 августа





Кстати, вы заметили, как быстро лето пролетает? Взглянули на лучшие фото за июль и сами не поверили — столько событий происходило. Хорошего вам дня!

Ваша редакция