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Гражданин Ирака, который 20 лет назад переехал в Беларусь: «Я хочу такого Президента у нас. Он защищает землю белорусскую»

07.08.2020 22:18 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Как может измениться жизнь после переезда в Беларусь? Об этом рассказали в фильме Игоря Позняка «Свой путь. Штрихи к портрету».  

«Беларусь – самая спокойная страна»  

Гражданин Ирака, который 20 лет назад переехал в Беларусь: «Я хочу такого Президента у нас. Он защищает землю белорусскую»

Маджид Аль-Каисси, переехал из Ирака в 1999 году:  
У нас самая богатая страна мира и самые бедные люди. Я очень сильно уважаю господина Президента. Жалко, что у нас нет такого Президента.  

Беларусь – самая спокойная страна. Нет нефти, нет моря – что есть? И люди живут нормально. Какие демократы? В Америке есть демократия?  

Вот когда был Саддам Хуссейн, наша страна была спокойная, безопасная, нормальная. Вот, отобрали у нас демократию. У нас сейчас больше, чем 50 партий. Тысячи миллиардов долларов – вот такие суммы. Иди строй, страна. Сейчас у нас нет мостов, нет больниц, нет университетов и школ. Где эти деньги?  

«Главное, что люди очень добрые. Это как наши люди 50 лет назад»

Гражданин Ирака, который 20 лет назад переехал в Беларусь: «Я хочу такого Президента у нас. Он защищает землю белорусскую»

Я гражданин Ирака, 20 лет назад я приехал сюда. В скольких странах был, я не видел такие страны спокойные, как Беларусь. И самое главное, что люди очень добрые. Это как наши люди 50 лет назад. Сейчас у нас люди поменялись, потому что много войны. В любой стране, когда война, люди, конечно, меняют характер, меняется всё. И любой человек ищет место для жизни, где, самое главное, безопасно и спокойно.  

Гражданин Ирака, который 20 лет назад переехал в Беларусь: «Я хочу такого Президента у нас. Он защищает землю белорусскую»

Гражданин Ирака, который 20 лет назад переехал в Беларусь: «Я хочу такого Президента у нас. Он защищает землю белорусскую»

Вот это сейчас гостиница «Европа», 5 звезд. Посмотрите, какая сейчас красивая улица.  

«20 лет ни разу никто не спросил меня: «Вы мусульманин, христианин, еврей?»

20 лет ни разу никто не спросил меня: «Вы мусульманин, христианин, еврей?» Никто. Здесь я не слышал: это христианин, это католик… Я не слышал – и это самое главное. Когда начинается вот так, это будет война между людьми, как у нас, в Ираке. У нас, в Ираке, не было – сейчас самый первый вопрос: «Вы шиит или суннит?»  

«Я хочу такого Президента у нас. Он защищает землю белорусскую»

Гражданин Ирака, который 20 лет назад переехал в Беларусь: «Я хочу такого Президента у нас. Он защищает землю белорусскую»

Я хочу такого Президента у нас. Он защищает землю белорусскую, он защищает все народы, он защищает закон. Я знаю, что когда я лягу спать, никто не украдет мой дом. Чего люди хотят большего?  

«Вот эта проблема международная – коронавирус все поймали. Кроме Беларуси»

Вот эта проблема международная – коронавирус все поймали. Кроме Беларуси. Значит, он знает что, он делает. Если бы он дал приказ закрыть – проблема была бы очень большая. Посмотрите, сейчас все спокойно, все нормально, все здоровы. Люди в магазинах, на улице – везде, потому что он знает, что это большое кино.  

Люди в материале: Игорь Позняк, Маджид Аль-Каисси

 
 
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Новости Беларуси. Как может измениться жизнь после переезда в Беларусь? Об этом рассказали в фильме Игоря Позняка «Свой путь. Штрихи к портрету».   «Беларусь –...
 
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