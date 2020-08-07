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Герои нашего времени. Президент вручил госнаграды медикам
07.08.2020 22:08 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTМесяцами они боролись за чужие жизни, при этом рискуя собственной. Наши врачи несколько месяцев находились в самом очаге коронавирусной инфекции - спасали самых сложных пациентов, проводили круглые сутки на работе. Люди, благодарности в адрес которых никогда не будет много.
Коронавирус заставил по-другому взглянуть на мир, самое главное - он изменил отношение людей к медикам. Сегодня, когда Беларусь постепенно возвращается к привычной жизни, наших героев, благодаря кому это стало возможным, чествовали во Дворце Независимости. К Президенту пригласили почти полсотни медиков. Это и доктора, и младший медперсонал, и лаборанты - каждый без исключения на своем уровне четко выполнял свою работу. Только так можно было справиться с вирусом. Вручая госнаграды, Александр Лукашенко поблагодарит каждого лично и напомнит, что расслабляться ни в коем случае нельзя. А систему здравоохранения государство будет поддерживать и впредь. Ведь ситуация с пандемией показала - Беларусь выбрала правильный путь и будет ему следовать. О героях не только сегодняшнего дня, а всего непростого года - Вероника Бута.
Ирина Супрунчик, медсестра-анестезист Брестской центральной городской больницы: "Было страшно и тяжело, потому что работали в новых неизвестных условиях. Мы просто делали свою работу".
Ирина Паримон, главная медсестра городской инфекционной клинической больницы Минска: "Усталость есть, конечно же, но в глазах есть все-таки улыбка. Мы справились! И есть надежда на лучшее".
Было страшно. В этом сегодня признается каждый медик. Нет, страшно не за себя. Рискуя своими жизнями, а порой и жизнями любимых и родных, они спасали тысячи незнакомых белорусов.
Наталья Шмелева, завлабораторией гриппа и гриппоподобных заболеваний РНПЦ эпидемиологии и микробиологии: "Основную часть своего времени мы проживали в стенах лаборатории. Лаборатория не переставала работать ни днем, ни ночью, чтобы вовремя иметь возможность получать результат".
За плечами 15 лет исследовательской работы. Сразу после учебы РНПЦ эпидемиологии стал для нее вторым домом. В этот горячий - во всех смыслах - сезон она и вовсе практически туда переехала.
Наталья Шмелева, завлабораторией гриппа и гриппоподобных заболеваний РНПЦ эпидемиологии и микробиологии: "Большой объем работы, с которым мы раньше не сталкивались. В работе были задействованы абсолютно все люди из лаборатории. То есть - нет такого человека, который не был бы вовлечен".
И сегодня признается, эта ситуация лишь укрепила ее в мысли: медицинский в свое время было верным решением. Казалось бы, сама судьба за нее все определила. Родиться в День медика - намек недвусмысленный. Впечатлившись такой нужной работой мамы, ребенок Натальи тоже хочет стать вирусологом.
Безусловно, уставшие. Но успешные и красивые. Настоящие герои нашего времени! Сегодня, наконец, можно увидеть улыбки на их лицах. Конечно, все эти месяцы борьбы у них были поводы для гордости. Выписывая очередного пациента, они искренне радовались. Но счастье на их лицах скрывали маски и защитные экраны. Они сменили халаты и защитную экипировку на праздничные наряды и заслуженно позволили себе немного расслабиться.
Людмила Алампиева, медсестра Гомельской областной туберкулезной клинической больницы: "Были благодарности от родственников пациентов, которые тоже звонили, благодарили... Но для нас благодарность - не главное. Главное, что они поправились и выжили".
Олег Швед, директор РУП "Медтехноцентр": "Установлено более 2000 точек респираторной поддержки для пациентов, для спасения наших людей. Мы и днем, и ночью без выходных все это время... Результат этой работы в том, что наименьшее количество пациентов поступило на ИВЛ, их, соответственно, спасли".
Глядя на цифры статистики, хочется верить, что самое страшное позади. А аппараты ИВЛ от невостребованности просто покроются пылью. Сегодня белорусы постепенно возвращаются к привычной жизни.
Особенный день для без преувеличения особенных людей. Встреча в этом зале – знак того, что справились. Президентский оркестр в их честь, цветы, госнаграды и почетные звания. Сегодняшние герои вряд ли жили этим моментом, но, согласитесь, приятно, когда ваш труд замечен и оценен. Заслуги этих людей и тысяч других медиков по всей стране заслуживают благодарностей.
Инфекционисты, реаниматологи, анестезиологи, врачи скорой помощи, лаборанты, медсестры и даже студенты. Вместе с дипломированными специалистами они также достойно боролись в очаге. Все стали одной большой командой. Только вместе можно выстоять. Подключились Минздрав, Администрация, регионы. Совещания каждый день: от защиты врачей и населения, перепрофилирования больниц, очаговой борьбы до создания своих тест-систем и реабилитации белорусов, особенно одиноких пожилых. Работали по всем фронтам.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Я очень рад, что вы, наши врачи, я всех называю врачами, кто был причастен к этой войне, постепенно возвращаетесь к привычной жизни. Можете, наконец, обнять своих детей, кто-то - жен, мужей, родителей, которых многие из вас не видели неделями, а порой месяцами, потому что многие из вас жили в больницах и лабораториях. Вы рисковали собой! И речь не только про опасность заразиться COVID, но и про физические, эмоциональные нагрузки, про бессонные ночи у постели самых сложных пациентов. К сожалению, готовых рецептов лечения не было, нет и - как уже сегодня заявляют ВОЗовцы - вряд ли будут в мире. Но вместе мы справились! Вопреки всем критикам и недоброжелателям подчеркиваю: их было много, их остается много и будет немало. Потому что, как я уже вас предупреждал 3 месяца назад, пандемия - не просто болезнь, это политическая и уже сегодня экономическая война. Все государства пытаются использовать эту болезнь, чтобы подняться, возвыситься и опустить других, если это у них получится...".
Здесь впервые чествуют такую многочисленную группу представителей одной профессии. Дворец Независимости, к сожалению, не может вместить всех, кто за нас боролся. Президент признается, хотел бы поблагодарить каждого.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Медиков, которые боролись с коронавирусом, в последние дни заслуженно чествовали по всей стране - вы это заметили. Знаете, у меня великая мечта, неосуществимая. Я хотел бы пригласить (не знаю куда только, потому что вас сотни тысяч) всех наших работников здравоохранения и поблагодарить. Но поскольку это невозможно было, я поручил всей вертикали власти снизу доверху встретиться и поблагодарить тех, кто боролся с этой бедой".
Наша система здравоохранения выдержала. В свое время Беларусь сохранила все звенья: инфекционки,. ФАПы, больницы в самых небольших районных центрах и главное специалистов. В связке с преданностью и такой самоотдачей медиков другого результата не ждали.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Я уже говорил: на борьбу с коронавирусом государство потратило более полумиллиарда рублей. Мы - не богатая страна, но хорошо понимаем, что каждая новая технология, оборудование или лекарство - это сотни и тысячи спасенных жизней. И экономить на этом нельзя. Убежден, что и какие-то премиальные выплаты врачам, которые работают сутками, тоже заслуженное поощрение. А в будущей пятилетке поручено правительству среднюю заработную плату для медицинских работников поднять до 150% в среднем по стране".
Наши медики самоотверженно боролись за каждую жизнь. Забыв о регалиях, они шли к общей цели, одни сражались на передовой, другие защищали тылы. Благодарности в их адрес никогда не будет много.
Все регионы страны без исключения прошли через испытание вирусом. Да, обошлось не без трудностей и ошибок. Но кризис позади. Вспомним Витебск, который первым взял удар на себя. По сути, на их опыте учились. Символично, за орденом Почета (в знак того, что справились) тоже выходят первыми.
Татьяна Ковалева, главврач Витебской областной клинической инфекционной больницы: "Система здравоохранения действительно справилась. Именно потому, что у нас государственная медицина. И, например, в Витебске были перепрофилированы все учреждения здравоохранения, чтобы работать на эту инфекцию (плачет)… Очень хочется, чтобы во время таких инфекций мы больше не работали, но жизнь есть жизнь. Мы готовы…".
Почетное звание "Народный врач Беларуси" присвоено Игорю Карпову
Особо почетного звания сегодня удостоен Игорь Карпов. Поистине народный врач стал народным уже официально. Именно он в пиковый период возглавил работу по оказанию помощи пациентам. Жил в регионах, рассматривал самые тяжелые случаи. Еще раньше спасал жизни первым ВИЧ-инфицированным пациентам в Беларуси. Считай, полвека в медицине.
Игорь Карпов, профессор, народный врач Беларуси: "Особенно для людей нашего поколения слово "народный", наверное, является высшей формой поощрения. Это замечательный термин, с которым наше поколение прожило, собственно говоря, всю нашу трудовую жизнь. Мне еще хочется сегодня сказать, что, наверное, то, что я сейчас стою здесь, это лестное для меня стечение обстоятельств. А вот то, что наша медицина оказалась профессиональной, мужественной и подготовленной к трудному моменту, то, что оказывалась помощь на всех уровнях, и она дошла до всех регионов Республики Беларусь, свидетельствует о том, что это действительно народная медицина. И что вы, уважаемые собравшиеся, являетесь настоящими народными медиками. За это вам огромное-огромное спасибо".
Главный инфекционист Минздрава. Игорь Карпов - человек не публичный. Признается, он не очень любит фотографироваться и давать интервью, но статус обязывает. До этого дня звание "Народный врач" присваивалось лишь дважды и то в начале 90-х.
Сегодня профессор признается, пару месяцев назад работники инфекционки не планировали, что уже к середине лета вернутся к работе в штатном режиме.
Игорь Карпов, профессор, народный врач Беларуси: "Вы знаете, о второй волне очень много говорят, но я позволю себе следующий комментарий. Дело в том, что какая она будет - в настоящее время никто не знает. И когда говорят: вторая вспышка пошла где-то там, в каких-то странах с очень хорошей и солидной медициной, я хочу сказать, что это не второй подъем, это не вторая волна. Это окончание карантинных мероприятий. Люди снова вышли и снова получили ту же проблему, от которой они ушли".
Конечно, расслабляться нельзя. И об этом сегодня скажет Президент. Будет ли 2 или 3 волна, зависит и от каждого из нас. Особо поберечь себя Александр Лукашенко просит медиков - будут здоровы они, будет здорова и нация. Готов Глава государства поделиться и своей кровью с антителами. Плазму, шутит, жалеть не будет ни для кого.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Я открою секрет. Может, даже для Владимира Степановича. Поскольку мне пришлось эту беду - как он говорит - перенести уже. Знаешь, я о чем подумал. Ты же меня сейчас в этот золотой фонд запишешь, когда сдают кровь, плазму делают и потом лечат людей. Ты возьми эту плазму и введи всем оппозиционерам по капле. Самый простой путь повернуть их в сторону государства и в мою сторону. Я это публично говорю, чтобы все оппозиционеры по капле крови получили. Они не откажутся. Ты же знаешь, когда в реанимацию попадаешь, там уже не смотришь, какая кровь. Лишь бы выжить. Такая полушутка-полуправда".
В их характере нет места слабости, нерешительности и страху. Хотя сегодня каждый из них, безусловно, старается скрыть волнение, но оно приятное. За бокалом шампанского снова говорят о работе. А как же. Ведь доктор - это не профессия. Это призвание.
Анастасия Горбач, анестезиолог-реаниматолог больницы №1 Молодечненской центральной районной больницы: "Большая гордость, но не за себя, а за всех нас и нашу страну. В первую очередь - за свое отделение. Потому что я работаю в отделении реанимации. Это в первую очередь работа командная. И в этой команде не только врачи, а еще средний медицинский персонал, младший медицинский персонал".
Кирилл Дубовец, начальник инфекционного отделения 432 главного военного клинического медцентра ВС Беларуси: "То, что мы справились с данной инфекцией, заслуга всей нашей системы здравоохранения. Сработали четко. Эта награда - их заслуга, даже больше, чем моя".
Светлана Глебка, главврач Столбцовской центральной районной больницы: "Снять тот костюм и надеть новый какой-то наряд, тем более - в такой обстановке. Когда работали, мы не думали, не понимали и не могли представить, что тот пик - начало всего - закончится сегодняшним чудесным днем!".
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Месяцами они боролись за чужие жизни, при этом рискуя собственной. Наши врачи несколько месяцев находились в самом очаге коронавирусной инфекции - спасали самых...
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