ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Нам сказали, что мы дома. История украинки, которая переехала в Беларусь в 2014 году и сейчас ни о чём не жалеет

07.08.2020 23:00 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Как может измениться жизнь после переезда в Беларусь? Об этом рассказали в серии документального цикла «Свой путь» – фильм Игоря Позняка «Штрихи к портрету».  

«Как мы попали в Беларусь? В 2014 году начались боевые действия на Донбассе»  

Нам сказали, что мы дома. История украинки, которая переехала в Беларусь в 2014 году и сейчас ни о чём не жалеет

Алёна Ушакова, переехала из Украины в 2014 году:  
Как мы попали в Беларусь? История очень короткая на самом деле. В 2014 году начались боевые действия на Донбассе. Я ехала от своей мамы на электричке. Я не могла понять, что это за плачущие люди – клетчатые сумки, какая-то одежда… Они цеплялись на все поезда, которые проходили в любую сторону. Билетов было не достать. Они давали какие-то деньги проводникам, лишь бы уехать отсюда куда угодно.  

Те, кто поехал в Москву, получили крайне негативный опыт. Люди работали, не получая зарплаты, их обманывали. Те, которые уехали в Европу, политическими или военными беженцами не стали. Их спустя 90 гостевых дней – пожалуйста, до свидания – депортировали.

Нас очень жестко досматривала украинская сторона. А белорусы сказали, что мы дома

Нам сказали, что мы дома. История украинки, которая переехала в Беларусь в 2014 году и сейчас ни о чём не жалеет

Мы пришли к выводу, что так как о Беларуси хотя бы нет негативных откликов, то решили ехать сюда.  

Как мы пересекали границу – это отдельная история. После того, что с нами делала украинская сторона, то, как нас приняли белорусы, смотрелось совершенно по-другому. Нас очень жестко досматривала украинская сторона. А белорусы сказали, что мы дома.  

«Женщины рожают детей не просто так – потому что есть уверенность в завтрашнем дне»

Нам сказали, что мы дома. История украинки, которая переехала в Беларусь в 2014 году и сейчас ни о чём не жалеет

Посмотрите на количество многодетных семей. Женщины рожают детей не просто так – потому что есть уверенность в завтрашнем дне. Как ни крути, родила ребенка – детский сад ты по-любому получишь. Тебе не надо стоять в очередях, еще не родив ребенка. Придя в детский сад, тебе не надо приносить с собой кроватку, чашечку, стульчик. Всем государство твоего ребенка обеспечило.  

Смертность при родах самая низкая в Европе. Это не падает с неба, это нарабатывается годами  

Прекрасное медобслуживание. Смертность при родах самая низкая в Европе. Хотя бы за это надо ценить государство. Это не падает с неба, дорогие мои друзья, это нарабатывается годами.  

«Дети в Беларуси счастливы»

Дети в Беларуси счастливы. Вот есть такое слово – счастье. Ко мне ходят дети на тренировки, у которых на шее висят ключики от квартиры. Это вообще мегамило – представьте себе!  

Нам сказали, что мы дома. История украинки, которая переехала в Беларусь в 2014 году и сейчас ни о чём не жалеет

Дети не растут в страхе, в страхе чего угодно: выйти на улицу – тебя ударят по голове и отберут мобильный телефон; выйти на улицу – сосед узнает, из какой ты квартиры и отберет ключи.  

 «Я понимаю, что Беларусь является социальным государством»

Раньше для меня понятие «социальное государство» ничего не значило. На данный момент, проживая в Минске, я понимаю, что Беларусь является социальным государством.  

Нам сказали, что мы дома. История украинки, которая переехала в Беларусь в 2014 году и сейчас ни о чём не жалеет

Когда мы приехали с мужем в Минск, его удивило огромное количество папочек, которые гуляют с колясочками. Делаем выводы, что Беларусь отрывается от постсовковой какой-то идеологии, где мужчина – добытчик, а жена – домохозяйка, и идет в сторону Европы, где брак – это партнерство.  

«Почему именно Беларусь? Наверное, из-за вашего политического лидера»

Этот формат, наверное, его самый большой плюс в том, что резко остановились очень кровопролитные бои. Хотя бы не стреляют «Тополями» и «Градами». Это ужасно, война – это всегда страшно.  

Почему именно Беларусь? Наверное, из-за вашего политического лидера. Все знают, как он умеет договориться. И вот он договорился со всеми и предоставил свою площадку. Это великий талант.  

«Качество прекрасное: творог – творожный, молоко – молочное, кефир – кефирный»  

Когда мы приехали, я не могла есть печенье местное. Оно мне казалось несладким. Мы погуглили и узнали, что Беларусь придерживается стандартов еще советских ГОСТОв, где четко нормируется, сколько сахара должен потреблять человек в сутки. То есть вы понимаете, насколько государство заботится о профилактике сахарного диабета, что даже в печенье больше сахара не добавляет. Качество прекрасное: творог – творожный, молоко – молочное, кефир – кефирный.  

Нам сказали, что мы дома. История украинки, которая переехала в Беларусь в 2014 году и сейчас ни о чём не жалеет

Вот, социальное или не социальное государство. Если бы ваших детей ваше государство травило ужасными просроченными продуктами, тогда вы бы говорили совершенно другие вещи. Это тоже защита, это тоже стабильность, и это нужно ценить.

«В Беларуси путь свой»  

Нет очень бедных или очень богатых. Они, естественно, есть, но процент их крайне мал. Мы видим, как многие республики идут на поводу – у других стран, у каких-то определенных личностей, допустим, ставя перед собой различные цели, которые оправдываются или не оправдываются. В Беларуси путь свой. И то, что сохранено производство, и то, что сохранен социальный сектор…  

Нам сказали, что мы дома. История украинки, которая переехала в Беларусь в 2014 году и сейчас ни о чём не жалеет

Была ситуация, когда все вокруг кричали про коронавирус. Сеяли поля. У меня окна дома выходят на поле. Главное, что засеяли, собрать сможем.  

«Никогда ничего толкового не получится на руинах»

Никогда ничего толкового не получится на руинах. Хотите изменений – меняйтесь сами: не бросайте окурки на улицах, сортируйте мусор.  

Люди в материале: Игорь Позняк, Алёна Ушакова

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Как может измениться жизнь после переезда в Беларусь? Об этом рассказали в серии документального цикла «Свой путь» – фильм Игоря Позняка...
 
Новости дня
Новости
 
Гражданин Ирака, который 20 лет назад переехал в Беларусь: «Я хочу такого Президента у нас. Он защищает землю белорусскую»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

06.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
07.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика