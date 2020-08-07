ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Медсёстры и санитарочки были как вторые руки пациента». Врачи Беларуси о работе во время коронавируса

07.08.2020 23:00 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 7 августа звучали слова признательности белорусским медикам. Александр Лукашенко вручил государственные награды людям, которые на протяжении долгого времени были на передовой в борьбе с COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Медсёстры и санитарочки были как вторые руки пациента». Врачи Беларуси о работе во время коронавируса

COVID-19 стал настоящим испытанием для мировой медицины. Вирус стремительно распространялся, а единого способа лечения ни у кого не было. Каждый врач спасал людей, как мог.

Инфекционистами и пульмонологами на время жестокой битвы за жизни белорусов стали врачи других специальностей, они вместе с реаниматологами, эпидемиологами, врачами скорой помощи и даже руководителями Минздрава, несмотря на регалии и опыт, день за днем входили в красные зоны, чтобы у каждого был шанс на новый вдох.

«Медсёстры и санитарочки были как вторые руки пациента». Врачи Беларуси о работе во время коронавируса

Людмила Аланпиева, медсестра Гомельской областной туберкулезной клинической больницы:
На медсестер и санитарочек шла основная нагрузка, потому что мы постоянно были с этими пациентами. А пациенты очень специфические, потому что при малейшей нагрузке – у них страшная одышка. Медсестры и санитарочки наши были как вторые руки пациента.

«Медсёстры и санитарочки были как вторые руки пациента». Врачи Беларуси о работе во время коронавируса

Ольга Светлицкая, доцент кафедры анестезиологии, вспоминает, как в это время до хрипоты спорили с коллегами о способах лечения, открывали друг в друге специалистов мирового уровня. И все это время им никто не мешал.

«Медсёстры и санитарочки были как вторые руки пациента». Врачи Беларуси о работе во время коронавируса


Ольга Светлицкая, доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии БелМАПО, анестезиолог-реаниматолог БСМП:
Я благодарна за то, что в стране не было паники. В тот момент, когда мы думали, как лечить эту страшную инфекцию, которая пришла на нашу землю, очень помогло то, что правительство не допустило паники. И если нам тяжело, и мы сутками думаем, что нам делать, изучаем опыт зарубежных стран, если бы к этому примешалась еще и паника среди пациентов, среди медработников, пользы это бы не принесло.

Читайте также:

«Никогда не было ощущения, что нас бросили». Караник поблагодарил Президента за поддержку во время коронавируса

Александр Лукашенко – Владимиру Каранику: я буду три раза в месяц сдавать кровь – ты возьми эту плазму, введи всем оппозиционерам по капле

Александр Лукашенко – врачам: вместе мы справились, вопреки всем критикам и недоброжелателям

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 7 августа звучали слова признательности белорусским медикам. Александр Лукашенко вручил государственные награды людям,...
 
Новости дня
Новости
 
Нам сказали, что мы дома. История украинки, которая переехала в Беларусь в 2014 году и сейчас ни о чём не жалеет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

06.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
07.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика