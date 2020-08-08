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Кубок Стэнли. «Колорадо» сыграет с «Вегасом» в круговом турнире, «Тампа» против «Филадельфии»

08.08.2020 22:04 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Продолжается круговой турнир плей-офф НХЛ.

По четыре лучшие команды каждой конференции на основе набранных очков получили автоматический пропуск в плей-офф. Они стали участниками кругового турнира для определения посева.

Все матчи проходят в Торонто и Эдмонтоне при пустых трибунах.

Регулярный чемпионат НХЛ был досрочно завершен из-за коронавируса.

НХЛ

Круговой турнир

Колорадо – Вегас
Дата проведения
8 августа, 22.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

 

Тампа-Бэй – Филадельфия
Дата проведения
9 августа, 03.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

 

 
 
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