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Кубок Стэнли. «Колорадо» сыграет с «Вегасом» в круговом турнире, «Тампа» против «Филадельфии»
08.08.2020 22:04 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Продолжается круговой турнир плей-офф
По четыре лучшие команды каждой конференции на основе набранных очков получили автоматический пропуск в плей-офф. Они стали участниками кругового турнира для определения посева.
Все матчи проходят в Торонто и Эдмонтоне при пустых трибунах.
Регулярный чемпионат НХЛ был досрочно завершен из-за
НХЛ
Круговой турнир
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Продолжается круговой турнир плей-офф НХЛ.
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