Кубок Стэнли. «Колорадо» сыграет с «Вегасом» в круговом турнире, «Тампа» против «Филадельфии»

Источник материала: Tribuna.com

Продолжается круговой турнир плей-офф НХЛ .

По четыре лучшие команды каждой конференции на основе набранных очков получили автоматический пропуск в плей-офф. Они стали участниками кругового турнира для определения посева.

Все матчи проходят в Торонто и Эдмонтоне при пустых трибунах.

Регулярный чемпионат НХЛ был досрочно завершен из-за коронавируса .

НХЛ

Круговой турнир