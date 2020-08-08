Интервью Гордона набрало да 2 дня более 103 тысяч дизлайков в youtube

Интервью, которое украинский журналист Дмитрий Гордон взял у белорусского президента Александра Лукашенко 6 августа, всего через 2 дня посмотрели 2 712 775 человек (по состоянию на 22:20 по Минску).

Видео собрало 70 тысяч лайков, более 103 тысяч дизлайков и очень много отзывов. Некоторые пользователи отмечают небывалую харизму белорусского президента, некоторые - пишут, что разочарованы в Гордоне как журналисте. Вот некоторые из отзывов (орфография сохранена):

«Лукашенко - удивительный человек: историк, фотограф, профессиональный спортсмен так ещё и президент».

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«Если бы не стал президентом, можно было бы воду заряжать от его речей по телевизору. Такой талант пропал...»

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«После просмотра, захотелось принять душ и проветрить квартиру».

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«Жыве Белорусь! Не верьте, ребята, этим бредням! Разумные украинцы поддерживают белорусов в их стремлении к свободе! Боритесь, братики!»

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«Дмитрий, да Вы стоите своих российских коллег: Киселева и Соловьёва. Такой же продажный пропагандист».

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«Я вот из Минска. Смотрел часто ваши интервью. Но вот это просто популизм. Зачем вы, Дмитрий, это делаете? Ложь, чушь, бред. Стыдно ужас!»

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«Я не в курсе всей обстановки в Беларуси, но интервью действительно однобокое. Дмитрий, вы же всегда говорили, что ни от кого не зависите и поэтому можете делать честный продукт, а по факту продукт получился пропагандистский((( »

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«Дмитрий, где вопросы про Гончара ? Про Захаренко ? Про Завадского и Красовского ? Про Гаравского, в конце концов !!!? Про антиконституционный переворот, захват ЦИК и про Ермошину ? Про роспуск парламента ? Про 18 резиденций ? Про Про плановую экономику ? Про единственную в Европе социалистическую диктатуру и ее герб и флаг ? Почему не поинтересоваться у "профессионального историка" - какие у народа идентификации и цвета ? Только популизм, кухонность и максимальные удобства. И становится понятно, кто кого просил об интервью».