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Интервью Гордона набрало да 2 дня более 103 тысяч дизлайков в youtube

09.08.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Интервью, которое украинский журналист Дмитрий Гордон взял у белорусского президента Александра Лукашенко 6 августа, всего через 2 дня посмотрели 2 712 775 человек (по состоянию на 22:20 по Минску).

Видео собрало 70 тысяч лайков, более 103 тысяч дизлайков и очень много отзывов. Некоторые пользователи отмечают небывалую харизму белорусского президента, некоторые - пишут, что разочарованы в Гордоне как журналисте. Вот некоторые из отзывов (орфография сохранена):

«Лукашенко - удивительный человек: историк, фотограф, профессиональный спортсмен так ещё и президент».

***

«Если бы не стал президентом, можно было бы воду заряжать от его речей по телевизору. Такой талант пропал...»

***

«После просмотра, захотелось принять душ и проветрить квартиру».

***

«Жыве Белорусь! Не верьте, ребята, этим бредням! Разумные украинцы поддерживают белорусов в их стремлении к свободе! Боритесь, братики!»

***

«Дмитрий, да Вы стоите своих российских коллег: Киселева и Соловьёва. Такой же продажный пропагандист».

***

«Я вот из Минска. Смотрел часто ваши интервью. Но вот это просто популизм. Зачем вы, Дмитрий, это делаете? Ложь, чушь, бред. Стыдно ужас!»

***

«Я не в курсе всей обстановки в Беларуси, но интервью действительно однобокое. Дмитрий, вы же всегда говорили, что ни от кого не зависите и поэтому можете делать честный продукт, а по факту продукт получился пропагандистский(((»
 
***

«Дмитрий, где вопросы про Гончара ? Про Захаренко ? Про Завадского и Красовского ? Про Гаравского, в конце концов !!!? Про антиконституционный переворот, захват ЦИК и про Ермошину ? Про роспуск парламента ? Про 18 резиденций ? Про Про плановую экономику ? Про единственную в Европе социалистическую диктатуру и ее герб и флаг ? Почему не поинтересоваться у "профессионального историка" - какие у народа идентификации и цвета ? Только популизм, кухонность и максимальные удобства. И становится понятно, кто кого просил об интервью».

Напомним, 6 августа известный украинский журналист Дмитрий Гордон взял у Александра Лукашенко большое интервью. Президент рассказал про коронавирус, выборы, Светлану Тихановскую, задержанных российских боевиков. Гордон же сразу после встречи рассказал, что Лукашенко согласился на экстрадицию этих людей. Сам журналист отметил, что очень доволен интервью.

 
Теги: Минск
 
 
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Интервью, которое украинский журналист Дмитрий Гордон взял у белорусского президента Александра Лукашенко 6 августа, всего через 2 дня посмотрели 2 712 775 человек...
 
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