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Интервью Гордона набрало да 2 дня более 103 тысяч дизлайков в youtube
09.08.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
Интервью, которое украинский журналист Дмитрий Гордон взял у белорусского президента Александра Лукашенко 6 августа, всего через 2 дня посмотрели 2 712 775 человек (по состоянию на 22:20 по Минску).
«Лукашенко - удивительный человек: историк, фотограф, профессиональный спортсмен так ещё и президент».
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«Если бы не стал президентом, можно было бы воду заряжать от его речей по телевизору. Такой талант пропал...»
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«После просмотра, захотелось принять душ и проветрить квартиру».
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«Жыве Белорусь! Не верьте, ребята, этим бредням! Разумные украинцы поддерживают белорусов в их стремлении к свободе! Боритесь, братики!»
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«Дмитрий, да Вы стоите своих российских коллег: Киселева и Соловьёва. Такой же продажный пропагандист».
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«Я вот из Минска. Смотрел часто ваши интервью. Но вот это просто популизм. Зачем вы, Дмитрий, это делаете? Ложь, чушь, бред. Стыдно ужас!»
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«Дмитрий, где вопросы про Гончара ? Про Захаренко ? Про Завадского и Красовского ? Про Гаравского, в конце концов !!!? Про антиконституционный переворот, захват ЦИК и про Ермошину ? Про роспуск парламента ? Про 18 резиденций ? Про Про плановую экономику ? Про единственную в Европе социалистическую диктатуру и ее герб и флаг ? Почему не поинтересоваться у "профессионального историка" - какие у народа идентификации и цвета ? Только популизм, кухонность и максимальные удобства. И становится понятно, кто кого просил об интервью».
Напомним, 6 августа известный украинский журналист Дмитрий Гордон взял у Александра Лукашенко большое интервью. Президент рассказал про коронавирус, выборы, Светлану Тихановскую, задержанных российских боевиков. Гордон же сразу после встречи
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Интервью, которое украинский журналист Дмитрий Гордон взял у белорусского президента Александра Лукашенко 6 августа, всего через 2 дня посмотрели 2 712 775 человек...
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