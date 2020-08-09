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Бюджетный отдых в Минске. Куда сходить, имея при себе не более 8 рублей?

09.08.2020 07:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Возможно, для кого-то это станет открытием, но, чтобы хорошо проводить время в Минске, вовсе не обязательно тратить сотни рублей в месяц. Допустим, у вас в кошельке лежат 8 рублей — этого уже достаточно, чтобы где-нибудь зависнуть (и это мы не берем в расчет бесплатные ивенты, которых тоже хватает). AFISHA.TUT.BY собрала идеи для бюджетного отдыха в Минске, каждая из которых обойдется вам не дороже тех же 8 рублей.

В нашу подборку попали только те мероприятия, которые проводятся на открытом воздухе. От посещения закрытых помещений пока рекомендуем отказаться.

Посмотреть на Минск с крыши гостиницы «Беларусь»


Фото: hotel-belarus.com

В последнее время минчане все чаще и чаще хвастаются в соцсетях, какой удачный вид с высоты птичьего полета им удалось заснять. Не хотим никого расстраивать, но мы знаем, откуда сделаны большинство фото: со смотровой площадки гостиницы «Беларусь». Такое удовольствие стоит копейки — 3,50 рубля с человека, при этом поездка на панорамном лифте и прогулки по обзорной площадке, скорее всего, станут для вас чем-то новым. Подниматься на крышу можно хоть каждый день, но перед походом лучше уточнить в гостинице все детали, чтобы не приходить зря.

В общем, если вас по каким-то причинам не устраивает вид с колеса обозрения в парке Горького, попробуйте подняться на высоту 73 метров над уровнем Минска и влюбиться в него заново. Кстати, площадку можно арендовать под свидание, вечеринку, роспись — что угодно. Но это уже будет стоить совершенно других денег.

Когда: каждые полчаса начиная с 10.00. Последний подъем — 22.30
Где: ул. Сторожевская, 15
Сколько: 3,50 рубля с человека. Групповой подъем (6−8 человек) — 19 рублей

Прогуляться по Ботаническому саду


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Уверены, что большинство минчан вообще никогда не были в столичном Ботаническом саду, а большая часть молодежи если и была, то разве что на каких-нибудь модных фестивалях, которые здесь проводятся. А ведь это оазис в центре города, билет куда стоит всего 8 рублей.

Так что, если вы давно хотели выехать за город и подышать свежим воздухом, но что-то лень, подумайте о походе в Ботанический. Как минимум уйма лайков в Instagram после похода вам обеспечена. Как максимум — драгоценное душевное спокойствие. Кстати, по Лошицкому или любому другому нехайповому парку Минска тоже можно прогуляться — бесплатно!

Когда: вторник-воскресенье, ландшафтная зона: 10.00−21.00, экспозиционная оранжерея: 10.00−19.00
Где: ул. Сурганова, 2В
Сколько: 8 рублей, льготный билет — 4 рубля

Арендовать шеринговый велосипед


Фото: facebook.com/gusarov4

А это вариант для тех, кто вечно никуда не успевает, не любит метро, ненавидит парковки или так и не обзавелся собственным транспортом. Арендовать желтый велик или самокат можно чуть ли не в любой точке Минска: они буквально рассыпаны по карте города, отследить их можно в приложении «Колобайк» или Eleven. Дешевле всего стоит прокатиться на велосипеде компании «Колобайк»: 50 копеек за старт и по 4 копейки за минуту. На 8 рублей накатаетесь от души!

Правда, с непривычки управление желтым великом может показаться непростым, так что попробуйте прокатиться на электросамокате: старт будет стоить от 1 рубля, минута — от 21 копейки.

Перекусить в «Песочнице»


Фото: предоставлено администрацией «Песочницы»

«Песочница» завоевала среди минчан статус главной тусовочной площадки на открытом воздухе и пока не собирается сдавать позиции. Даже во время пандемии коронавируса тут практически всегда многолюдно, гости приходят послушать живую музыку, станцевать сальсу и, конечно же, угоститься разнообразными сетами, которые, кстати, обновились в начале июля.

Если вы думаете, что «Песочница» — это площадка для городских хипстеров, разубедим вас: тут будут рады не только молодежи, но и парам с детьми, и людям постарше. Сколько бы лет вам ни было, не стесняйтесь и приходите сюда на огонек. А поводом могут стать те самые сеты с уличной едой — они, между прочим, стоят как раз 8 рублей. Ищите меню здесь.

Когда: ежедневно, с 12.00 до 23.00
Где: «Песочница» (ул. Куйбышева, 45)
Сколько: вход — бесплатный, сеты — 8 рублей

Прокатиться на лодке или катамаране по Свислочи


В самом центре столицы каждый день можно прокатиться на лодке или катамаране — тут уж кто как любит. Только представьте: можно выплыть на центр реки, отложить весло и без спешки подумать о том, как прекрасно вы проводите лето. Один час проката лодки будет стоить 8 рублей, прокат двухместного катамарана — так и вовсе 6 рублей. В выходные — все на два рубля дороже.

Когда: будни — с 11.00 до 22.00, выходные и праздничные дни — с 10.00 до 22.00
Где: площадка около Дворца спорта возле ст. м. «Немига»
Сколько: от 6 рублей

Познакомиться с израильской кухней


Izi Bar. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Израильская кухня — это новый гастрономический тренд. За последний год с небольшим в Минске открылись как минимум три заведения, где можно угоститься хумусом, фалафелем и швармой: Izi Bar на Свободы, 17, Beten Gav на Киселева, 28 и Cimes на Карла Маркса, 17.

Блюда израильской кухни обычно недорогие — в сравнении с американской или даже белорусской. Поэтому как-нибудь загляните сюда для новых гастрономических впечатлений. Суп, салат или шварму до 8 рублей вы уж точно сможете найти. А перекусить лучше всего на летних террасах, которые есть при всех упомянутых заведениях — если там, конечно, не многолюдно.

Сгонять за город


Заславль. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Тем, кто мечтает сбежать от проблем, сменить столичные пейзажи на что-нибудь более релаксное и приблизиться к природе, всегда можно приехать на железнодорожный вокзал, взять билет в незнакомом направлении и умчаться с ветерком.

Если до «незнакомых направлений» вы еще не созрели, порекомендуем конкретные станции, где можно прогуляться в свободное время, в том числе всей семьей. Самое банальное — Минское море, но там сейчас и без того много людей, поэтому присмотрим что-нибудь еще. Доехать на электричке можно до Ждановичей, Ратомки, Зеленого, Заславля или даже Молодечно. Билеты на электричку стоят копейки, но учтите, что поездки в экономклассе в жару вряд ли принесут удовольствие. Для тех, кто больше по комфорту: до того же Заславля (станция Беларусь) можно прокатиться на городских линиях — это стоит рубль, оплатить проезд сможете картой внутри поезда.

Выпить кофе в необычной кофейне


Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Кофейня «18.01» находится около станции метро «Парк Челюскинцев», и это любопытное заведение формата «два в одном». Во-первых, это магазин часов, во-вторых, собственно кофейня. Есть вероятность, что, зайдя за порцией напитка, вы уйдете с обновкой — новым аксессуаром отечественного производства. Но вернемся к кофе и нашим 8 рублям: эспрессо-тоник и айс-матча тут стоят 4,50 рубля, холодный раф — 5 рублей, айс-капучино — от 4,50 рубля.

Угоститься напитком лучше всего на открытой террасе при кофейне — правда, она работает только в хорошую погоду.

Когда: будни — с 8.00 до 23.00, выходные — с 9.00 до 23.00
Где: пр. Независимости, 95

А какие идеи есть у вас, как активно провести лето в Минске до 8 рублей? Напишите в комментариях.

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Теги: знакомства, Минск
 
 
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