|
Как прошло досрочное голосование на выборах Президента Беларуси. Хроника электоральной кампании
09.08.2020 08:23 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Досрочное голосование позади. На протяжении последних пяти дней белорусы активно шли на участки. Аргументы не тянуть до воскресенья – у каждого свои. Кто-то разгружал выходные для поездок за город, у кого-то наоборот последний день недели – рабочий.
В целом явка на участках оказалась довольно высокой, но без очередей и большого скопления людей. За тем, как проходит голосование, следят наблюдатели, национальные и международные.
В плотном графике такие минуты – редкость. Семья Головченко – в полном составе. На участок премьер-министр пришёл с супругой и детьми. Из кабинки вышли быстро – предпочтения, говорят, совпали. Завершить процедуру эффектно помогла четырёхлетняя дочь. Доля секунды и бюллетень в урне.
Верна принципам и Наталья Кочанова. Спикер Совета Республики не скрывает, за выбором – жизненный опыт и страна, которую нужно сохранить.
Досрочное голосование в Беларуси по традиции проходило довольно активно. Не дожидаться воскресенья многих сподвиг жаркий уик-энд. Кто-то, пользуясь хорошей погодой, уезжает за город, кто-то будет занят урожаем. Причины у каждого свои. И это тоже – про выбор.
В Беларуси работает более 5,5 тысяч избирательных участков. Хорошая организация позволяет людям сэкономить время, а дополнительные санитарные меры гарантируют безопасность. Кстати, сделать выбор могут и те, чьи планы нарушил коронавирус. Проголосовать таким пациентам помогут как на дому, так и в клинике. Переносные урны доставят в «грязную зону».
За президентскими выборами следят более 48 тысяч национальных и 200 международных наблюдателей. Участки для посещения эксперты выбирают самостоятельно. И нанести визит могут в любой момент. Международные наблюдатели работают во всех регионах. Представительная делегация от межпарламентской ассамблеи СНГ. Аккредитованы 52 человека. С четверга они следили за соблюдением правил во время досрочного голосования. В Беларуси миссия пробудет до понедельника.
До развязки главной политической кампании года остаётся менее суток. Страна делает свой выбор и от того, каким он будет, зависит курс на ближайшие пять лет. В списке избирателей – свыше 6,8 миллионов белорусов. Определять судьбу – право и гражданский долг каждого.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Досрочное голосование позади. На протяжении последних пяти дней белорусы активно шли на участки. Аргументы не тянуть до воскресенья – у каждого свои. Кто-то...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)