Как прошло досрочное голосование на выборах Президента Беларуси. Хроника электоральной кампании

Источник материала: ОНТ

Досрочное голосование позади. На протяжении последних пяти дней белорусы активно шли на участки. Аргументы не тянуть до воскресенья – у каждого свои. Кто-то разгружал выходные для поездок за город, у кого-то наоборот последний день недели – рабочий.

В целом явка на участках оказалась довольно высокой, но без очередей и большого скопления людей. За тем, как проходит голосование, следят наблюдатели, национальные и международные.

В плотном графике такие минуты – редкость. Семья Головченко – в полном составе. На участок премьер-министр пришёл с супругой и детьми. Из кабинки вышли быстро – предпочтения, говорят, совпали. Завершить процедуру эффектно помогла четырёхлетняя дочь. Доля секунды и бюллетень в урне.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси: «Мы сегодня голосуем за страну, в которой будут жить поколения наших детей. Хотелось бы, чтобы они жили в свободной, независимой, суверенной стране. Спокойные за свою жизнь. У них были бы возможности для того, чтобы реализовать себя».

Верна принципам и Наталья Кочанова. Спикер Совета Республики не скрывает, за выбором – жизненный опыт и страна, которую нужно сохранить.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: «Выбор я свой делала, конечно, за стабильность, за свой родной народ, за ту политику, которая направлена в нашей стране, прежде всего, на граждан, на благополучие наших граждан, наших людей. Я всегда говорила и курс мой неизменный: я хочу, чтобы мои дети и внуки жили в такой стране, в которой живу сейчас я».

Досрочное голосование в Беларуси по традиции проходило довольно активно. Не дожидаться воскресенья многих сподвиг жаркий уик-энд. Кто-то, пользуясь хорошей погодой, уезжает за город, кто-то будет занят урожаем. Причины у каждого свои. И это тоже – про выбор.

Оксана Петрович, председатель комиссии 42-го избирательного участка Первомайского района Минска: «На нашем избирательном участке явка избирателей великолепная. Очень-очень много людей прошло и, знаете, в основном позитивные, настроенные, доброжелательные. В основном люди приходят во вторую половину дня. Это те, кто с работы, наверное, те, которые с детьми приходят. Детки поспали – к нам. Мы их конфетами угощаем».

В Беларуси работает более 5,5 тысяч избирательных участков. Хорошая организация позволяет людям сэкономить время, а дополнительные санитарные меры гарантируют безопасность. Кстати, сделать выбор могут и те, чьи планы нарушил коронавирус. Проголосовать таким пациентам помогут как на дому, так и в клинике. Переносные урны доставят в «грязную зону».

За президентскими выборами следят более 48 тысяч национальных и 200 международных наблюдателей. Участки для посещения эксперты выбирают самостоятельно. И нанести визит могут в любой момент. Международные наблюдатели работают во всех регионах. Представительная делегация от межпарламентской ассамблеи СНГ. Аккредитованы 52 человека. С четверга они следили за соблюдением правил во время досрочного голосования. В Беларуси миссия пробудет до понедельника.

До развязки главной политической кампании года остаётся менее суток. Страна делает свой выбор и от того, каким он будет, зависит курс на ближайшие пять лет. В списке избирателей – свыше 6,8 миллионов белорусов. Определять судьбу – право и гражданский долг каждого.

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