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Алексей Жбанов: Работа на избирательном участке в Швейцарии проводится в строгом соответствии с законодательством
09.08.2020 09:16 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTСегодня участки для голосования работают и в 36 странах. Из-за разницы во времени в Китае, Японии, Вьетнаме, Казахстане участки открылись уже несколько часов назад. А вот в Швейцарии открытие менее чем через час. К приему избирателей все готово, в том числе с соблюдением всех санитарных мер. Впрочем, наши соотечественники в Берне довольно активно участвовали в выборах и в период досрочного голосования.
Алексей Жбанов, председатель участковой избирательной комиссии (Швейцария): "В посольстве РБ в Швейцарской Конфедерации здесь в Берне образован участок номер 116 по выборам Президента Республики Беларусь. Работает небольшая, но дружная избирательная комиссия. Выборы мы проводим в строгом соответствии с законодательством. Учитывая, что ситуация с коронавирусом пока все еще достаточно напряженная, мы приняли все возможные зависящие от нас меры, чтобы минимизировать какой-либо риск заражения избирателей, которые к нам приходят".
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Алексей Жбанов: Работа на избирательном участке в Швейцарии проводится в строгом соответствии с законодательством
Сегодня участки для голосования работают и в 36 странах. Из-за разницы во времени в Китае, Японии, Вьетнаме, Казахстане участки открылись уже несколько часов назад. ...
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