О чем пишут мировые СМИ: жертвы землетрясения в Калифорнии и коронавирус в Китае

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Два человека погибли после землетрясения магнитудой 6,4 в Калифорнии. Десятки тысяч жителей штата остались без электричества, повреждены дороги и дома, сообщает CNN . Землетрясение произошло в 2:34 утра по местному времени. Его эпицентр располагался в Тихом океане примерно в 24 км от города Фортуна. В списке пострадавших числятся 12 человек. Их травмы не представляют угрозы для жизни. Но местные власти не исключают, что количество пострадавших может возрасти. После основных толчков в пострадавшем регионе произошла серия небольших землетрясений магнитудой до 4,6.

Всплеск заболеваемости COVID-19 в Китае ставит под сомнение окончание глобальной чрезвычайной ситуации, заявили эксперты ВОЗ. Из-за жестких антикоронавирусных правил Китаю удавалось сохранять низкий уровень заражений и смертей, но после ослабления требований ситуация может измениться, сообщает The Guardian . Ученые отметили, что ситуацию в КНР можно назвать «постпандемией». В отличие от других стран, это государство только сейчас вступает во вторую волну распространения вируса. Сейчас в Китае доминируют «омикрон» и его варианты.

В Казахстане внедрят цифровой тенге. Процесс будет производиться поэтапно и займет три года, сообщает «Казахстанская правда» . Председатель Национального банка Галымжан Пирматов пояснил, что введение национальной цифровой валюты повысит доступность безналичных платежей и прозрачность государственного расходования, а также позволит создавать инновационные финансовые продукты. Предполагается, что проект будет полностью реализован к концу 2025 года.

Шесть белорусских кандидатов для полета в космос прибыли в российский центр подготовки. В ближайшее время они пройдут медицинское обследование, по результатам которого будет принято решение о судьбе соискателя, сообщает БелТА . Будущих космонавтов направили в подмосковный Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, который входит в госкорпорацию «Роскосмос». Выбранным кандидатам предстоит совершить полет на корабле «Союз МС».