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О чем пишут мировые СМИ: жертвы землетрясения в Калифорнии и коронавирус в Китае
21.12.2022 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Два человека погибли после землетрясения магнитудой 6,4 в Калифорнии. Десятки тысяч жителей штата остались без электричества, повреждены дороги и дома, сообщает
Всплеск заболеваемости COVID-19 в Китае ставит под сомнение окончание глобальной чрезвычайной ситуации, заявили эксперты ВОЗ. Из-за жестких антикоронавирусных правил Китаю удавалось сохранять низкий уровень заражений и смертей, но после ослабления требований ситуация может измениться, сообщает
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В Калифорнии произошло сильное землетрясение, два человека погибли и 12 пострадали. Китай вступает во вторую волну пандемии.
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