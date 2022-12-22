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Путин назвал российскую вакцину от туберкулеза на порядок лучше европейской

22.12.2022 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Российская вакцина от туберкулеза на порядок лучше, чем европейская, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым, передает «МИР 24».

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Так глава государства отреагировал на слова о разработке в Союзном государстве России и Беларуси новой вакцины от туберкулеза.

«Я не специалист, но я знаю, что наша вакцина на порядок лучше и эффективнее (это признается и специалистами международного уровня, и ВОЗ, по-моему, об этом говорит), чем европейская», – сказал Путин.

Президент уточнил, что у европейской есть отрицательные последствия после применения – до 4%. У российской такого практически не наблюдается, при этом у нее очень высокая эффективность.

Путин поинтересовался у Мезенцева, не будут ли специалисты разрабатывать «то, что уже есть». Мезенцев в ответ заверил, что подобного «лукавства» никто не допустит, и за финансированием разработки строго следят.

«Никто лукавства не допустит. Под контролем Министерства здравоохранения. Скажу вам, что Счетная палата и Комитет госконтроля не просто придирчиво, а чрезвычайно жестко относится к режиму расходования средств госбюджета Союзного государства. Мы это хорошо понимаем. Госзаказчики, республиканские федеральные министерства и ведомства, работают в этом ключе, чтобы каждая копейка была реализована максимально успешно», – заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Ранее Путин сообщил, что сделал прививку от гриппа. По словам президента, после вакцинации он чувствует себя хорошо.



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Президент уточнил, что у европейской вакцины есть отрицательные последствия после применения.
 
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