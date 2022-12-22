«Времена, когда сотрудников возили на море или в Европу, уже прошли». Кто и зачем заказывает Деда Мороза и можно ли на этом бизнесе сейчас заработать

Источник материала: ProBusiness



Фото из личного архива героини.

Что за Новый год без корпоратива? А без Деда Мороза? Последние два года, пока бушевал коронавирус, многие жертвовали этими приятными атрибутами праздника. Изменилось ли что-то в 2022 году, который оказался не намного легче предыдущих? О рынке и, в частности, о новогодних корпоративах «Про бизнес» поговорил с владелицей ивент-агентства Ded-moroz.by Олесей Дроздовой.

«В этом году чувствуется, что люди проснулись»

— Как себя чувствует ивент-индустрия по сравнению с прошлым годом?

— Я в индустрии 16 лет. И, конечно, 2020 и 2021 годы выбили многих конкурентов с рынка. Нам тоже было трудно держаться на плаву. В этом году чувствуется, что люди проснулись. Причем, все начали вновь заказывать артистов заранее — в августе, сентябре мы получали заказы на декабрь. Это было нормой до 2020 года. А вот с 2020-го, когда все мероприятия отменялись, люди привыкли заказывать все в последний момент, так как боялись заболеть, боялись отмен. Никто не хотел рисковать здоровьем и деньгами. А теперь чувствуется, что работа возвращается в прежнее русло. Конечно, это не 2019 год, но уже точно не 2020-й и не 2021-й. То есть индустрия встает на ноги.

Есть нововведения, которые коснулись ивент-индустрии. И куда это дальше приведет, очень сложно сказать. Появилось постановление правительства от 22 июня 2022 года № 401 «О реестре организаторов культурно-зрелищных мероприятий». Сначала даже не все поняли, что это касается в принципе любого артиста. Даже если ты фокусник и сам на себя работаешь. Рестораны сейчас ринулись в этот реестр, чтобы получить право проводить мероприятия. А для кого-то эти нововведения даже стали поводом, чтобы уйти из бизнеса.



Олеся Дроздова. Фото из архива героини.

— Есть ли у людей и компаний вообще желание отмечать Новый год?

— Да, желание есть. Причем в этом году все повально делают корпоративы. Не знаю, что было катализатором. Возможно, события 2022-го научили людей ценить жизнь и каждый важный момент в ней, не откладывать ничего на потом. Я знаю даже такие компании, которые празднуют по два корпоратива — за предыдущий год и за этот. Поэтому корпоративов очень много. Люди хотят праздновать.

— Какие бюджеты закладывают компании на корпоративы и как они отличаются от значений предыдущих лет?

— Бюджеты очень разные. И пожелания тоже сильно отличаются. Некоторые считают сумму на человека, некоторые ничего не считают. В принципе так было всегда, если не брать в расчет последние два года. Бюджеты зависят от размеров компаний и от того, чем они занимаются. Не могу сказать, что есть какие-то сильные изменения в праздновании корпоративов. Делают либо поздравление сотрудников в офисе, либо организуют совместный выезд куда-то, либо просто идут в ресторан. Однако те времена, когда компании вывозили всех сотрудников куда-то на море или в Европу, уже прошли. Есть запросы на более интеллектуальное празднование — с играми, квестами, квизами. Но это, как правило, нравится руководителям, а сотрудники все-таки хотят классический корпоратив.



Фото из архива героини.

— Пользуются ли спросом услуги Деда Мороза?

— Они пользуются спросом всегда. Компании приглашают Деда Мороза и нередко просят «не классического» персонажа. Есть запрос на «плохого Санту», чтобы можно было посмеяться. Хотя привычный всем с детства Дед Мороз все-таки остается в топе запросов. Даже просят, чтобы он был «как настоящий» — соответствующего возраста, в дорогом костюме, с хорошей речью и сценарием.



​​Фото из личного архива героини.

Если же говорить о детях, то для них Дед Мороз вообще на первом месте. И критериев для выбора намного меньше — главное, чтобы он был.

— Кто заказывает Деда Мороза?

— Среди взрослых — в первую очередь в офис для поздравления сотрудников. Также заказывают для поздравления в ресторане. Есть и нестандартные заказы. Дед Мороза зовут на взрослые дни рождения, которые празднуются в преддверии Нового года. Иногда даже взрослые суровые мужчины просят Деда Мороза, чтобы тот пришел и провел им детскую программу — со стишками и прочим.

А еще сейчас модно заказывать Деда Мороза для поздравления детей сотрудников. И новый вид заказа появился во время ковида — соседи по двору заказывают Деда Мороза, чтобы вместе во дворе дома отпраздновать.



Фото из архива героини.

«Если бы мы занимались только новогодним бизнесом, то было бы очень сложно выжить»

— Насколько выгоден сейчас бизнес на новогодней тематике?

— Если бы мы занимались только новогодним бизнесом, то было бы очень сложно выжить. Мы работаем круглый год, артисты постоянно делают новые программы. Мне кажется, что те, кто приходит на этот рынок только на 2 недели под Новый год, это непрофессионалы. Они просто хотят быстро заработать. Да, работа Деда Мороза приносит хороший доход. Но мы на этом не зацикливаемся.

— Что будете делать, если заказов будет мало?

— Уже в 2020 году, когда стало совсем все плохо в нашей сфере, я придумала сразу два новых проекта . Это были «Домик Деда Мороза» и «Поздравление онлайн». Так что, если все будет плохо, то будем искать новые интересные подходы.

— Какие необычные или новые услуги, связанные с Новым годом у вас появились?

— Тут, скорее, стоит сказать о том, какие услуги умерли за последнее время. Детские спектакли, которые были популярны в садах и школах, из-за ковида теперь практически не проводятся. И в этом году они вроде как могли бы появиться, но заниматься этим нужно было начинать еще в сентябре-октябре, а ни одна школа или детский сад не были готовы тогда сказать «Да, мы пойдем».



Фото из архива героини.

— Какой формат новогодних корпоративов сейчас пользуется наибольшим спросом?

— Люди пытаются уходить от формата «пьянки». Чаще просят делать не шикарное застолье, а фуршет с активностями. Но все-таки основная масса заказов — это пока привычные ресторанные корпоративы.

— Сколько в среднем стоит вызов Деда Мороза на корпоратив?

— Стоимость вызова Деда Мороза на корпоратив формируется в зависимости от даты: 31 декабря и пятницы-субботы-воскресенья всегда идут по двойному прайсу. И они всегда расписаны заранее. Влияет на цену и качество артистов. Но Дед Мороз все-таки не самый дорогой на корпоративе. Ведущие, которые работают весь вечер, берут в эквиваленте 500−2000 долларов. Дед Мороз будет стоить 100−400 долларов.

— Активно ли идут к вам «учиться на Деда Мороза»?

— Мы набираем буквально несколько человек. У нас всегда очень жесткий отбор. Имеют значение много критериев: и возраст, и внешний вид, и опыт предыдущей работы, и мотивация. Если человеку интересны только деньги, мы его не берем. С теми, кто нам подходит, делимся бесценным опытом.



Фото из архива героини.

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