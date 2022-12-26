О чем пишут мировые СМИ: десятки жертв зимнего шторма в США и новая волна коронавируса в Китае

Количество погибших в результате снежного шторма в США достигло 34 человек. Власти опасаются, что их число может возрасти, сообщает The Guardian. Десятки тысяч домов и предприятий остались без электричества. Масштабы шторма назвали беспрецедентными, он охватил территорию от Канады до Мексики. Не менее 60% населения страны столкнулись с предупреждениями об опасной погоде. Температура в ряде штатов резко опустилась ниже климатической нормы. Свыше 1700 рейсов были задержаны или отменены из-за непогоды. По прогнозам метеорологов, шторм будет постепенно ослабевать, но холодный канадский воздух будет способствовать морозной погоде на 75% территории страны.
Национальная комиссия здравоохранения Китая (NHC) перестала публиковать ежедневную статистику по COVID-19. Отныне эти данные будет предоставлять Центр по контролю и профилактике заболеваний, но неизвестно, с какой периодичностью он будет это делать, сообщает CNN. В ВОЗ отметили, что отсутствие точной информации мешает оценить масштабы волны коронавируса, охватившей Китай после отмены строгих ограничений. По прогнозам экспертов, заболеваемость может достигнуть пика к кануну новогодних праздников и спустя неделю пойдет на спад.
В Казахстане запустили новое мобильное приложение «Enbek». Оно предназначено для поиска работы, сообщает «Казахстанская правда». В министерстве труда и социальной защиты населения рассказали, что пользователи приложения смогут получить услуги, предоставляемые Электронной биржей труда. У соискателей появится возможность откликаться на вакансии и получать приглашения от работодателей. Также приложение подскажет, как правильно заполнить резюме. Кроме того, в приложении можно зарегистрироваться в качестве безработного и получить социальную выплату.
Белорусский атлет Сергей Заславский установил новый национальный рекорд. Он выжал стоя штангу весом в 120 кг, сообщает БелТА. Рекорд был зафиксирован судьями международной категории. Известно, что Сергей Заславский является действующим чемпионом мира по силовым видам спорта, трехкратным мастером спорта международного класса по жиму штанги стоя и по классическому подъему на бицепс. Его достижения включены в Книгу рекордов Гиннесса и книгу рекордов России, стран СНГ и Балтии «Диво».
В Туркменистане приступили к подготовке госпрограммы по созданию и развитию свободных экономических зон. В этих зонах будет действовать особый порядок налогообложения, сообщает Turkmenportal. Президент страны Сердар Бердымухамедов заявил, что «СЭЗ на сегодняшний день являются неотъемлемой частью мирохозяйственных связей и выступают в числе ключевых факторов стремительного экономического роста».