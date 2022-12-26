О чем пишут мировые СМИ: десятки жертв зимнего шторма в США и новая волна коронавируса в Китае

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Количество погибших в результате снежного шторма в США достигло 34 человек. Власти опасаются, что их число может возрасти, сообщает The Guardian . Десятки тысяч домов и предприятий остались без электричества. Масштабы шторма назвали беспрецедентными, он охватил территорию от Канады до Мексики. Не менее 60% населения страны столкнулись с предупреждениями об опасной погоде. Температура в ряде штатов резко опустилась ниже климатической нормы. Свыше 1700 рейсов были задержаны или отменены из-за непогоды. По прогнозам метеорологов, шторм будет постепенно ослабевать, но холодный канадский воздух будет способствовать морозной погоде на 75% территории страны.

Национальная комиссия здравоохранения Китая (NHC) перестала публиковать ежедневную статистику по COVID-19. Отныне эти данные будет предоставлять Центр по контролю и профилактике заболеваний, но неизвестно, с какой периодичностью он будет это делать, сообщает CNN . В ВОЗ отметили, что отсутствие точной информации мешает оценить масштабы волны коронавируса, охватившей Китай после отмены строгих ограничений. По прогнозам экспертов, заболеваемость может достигнуть пика к кануну новогодних праздников и спустя неделю пойдет на спад.

В Казахстане запустили новое мобильное приложение «Enbek». Оно предназначено для поиска работы, сообщает «Казахстанская правда» . В министерстве труда и социальной защиты населения рассказали, что пользователи приложения смогут получить услуги, предоставляемые Электронной биржей труда. У соискателей появится возможность откликаться на вакансии и получать приглашения от работодателей. Также приложение подскажет, как правильно заполнить резюме. Кроме того, в приложении можно зарегистрироваться в качестве безработного и получить социальную выплату.

Белорусский атлет Сергей Заславский установил новый национальный рекорд. Он выжал стоя штангу весом в 120 кг, сообщает БелТА . Рекорд был зафиксирован судьями международной категории. Известно, что Сергей Заславский является действующим чемпионом мира по силовым видам спорта, трехкратным мастером спорта международного класса по жиму штанги стоя и по классическому подъему на бицепс. Его достижения включены в Книгу рекордов Гиннесса и книгу рекордов России, стран СНГ и Балтии «Диво».