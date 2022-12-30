«Каждый день надо доказывать, что ты лучший». 10 самых популярных историй на «Про бизнес» за 2022 год

Источник материала: ProBusiness





Они все прошли через борьбу с собой и обстоятельствами, чтобы в итоге сделать хороший бизнес. К ним не приходил успех сразу, его необходимо было зарабатывать упорным трудом. Истории этих предпринимателей вдохновляли белорусов в 2022 году больше других.

«Вас нигде не ждут. Надо самому каждый день доказывать, что твой продукт — самый-самый». История одного из самых успешных фермеров Беларуси





В 90-х Михаил Шруб бросил успешную карьеру в Гомеле и вернулся в родную деревню Хильчицы в Житковичском районе. Взял кусок земли и стал заниматься единственно возможным в то время в этих местах делом — сельским хозяйством. С тех пор его участок разросся до масштабов крупнейшего в стране предприятия с многомиллионными оборотами и превратился в по-настоящему уникальную историю о бизнесе и людях .

Отыскать в нашей стране настолько успешно работающее сельхозпредприятие непросто. Дорогу к нему не укажут ни красивые девушки с караваями на билбордах, ни монолитные стелы с серпами и молотами. Алгоритм поиска здесь другой — необходимо встать пораньше, отъехать 250 км от столицы, поблуждать в лабиринтах туровского Полесья, полюбоваться Припятью и, наконец, среди бескрайних заснеженных полей не проглядеть скромный дорожный указатель на Хильчицы. А дальше след выведет на опрятные фермы, улыбчивых доярок и трезвых скотников. Бессменный хозяин всей этой сельской идиллии — Михаил Шруб.

«Более $ 100 000 в год уходит только на продукты». Как девушка уволилась из банка и открыла дорогую кондитерскую в спальном районе





10 лет назад Татьяна Жолнерчик ушла с руководящей позиции в банке, чтобы открыть собственное кафе-кондитерскую. Предпринимательница, как тогда считали многие, все делала невпопад: вместо аренды помещения в центре выбрала пространство в отдаленном спальнике Минска, вместо продажи дешевых сладостей с ароматизаторами сделала ставку на натуральные и дорогие десерты и хлеб. В первые месяцы ей часто говорили: «Если не будешь работать, как все, скоро закроешься». Но Татьяна никого не слушала и в итоге создала успешное заведение Moulin .

Стартовали с $ 10, раскрутили бизнес на две страны — а теперь все продают, чтобы сохранить семью



Фото из архива героев

Минчане Юрий и Анна Худайбереновы еще 7 лет назад были обычной семьей с маленьким ребенком, у которой не хватало денег. Однажды прижало особенно сильно, но жена сделала ставку на золотые руки мужа — и не прогадала. На последние $ 10 Юра купил фанеру и сделал полки для детской комнаты, а Аня их выгодно продала в Instagram. Через полгода ремесленники перешли с мелких поделок на крупные объекты — деревянные карты мира EcoDeko. И хоть они недешевы, заказы расписаны наперед. Сегодня у Худайбереновых уже двое детей, стабильный бизнес, дом под Минском, мастерская, но супруги… хотят продать бизнес, чтобы сохранить семью. Это очень крутая история о предпринимательстве и предпринимателях.

«Какая выручка — такие и зарплаты». Как бывший машинист открыл детское кафе в белорусской глубинке — и теперь здесь модное место



Фото из архива героя

Индивидуальный предприниматель Дмитрий Атрахимович из Докшиц Витебской области начинает каждое утро с зарядки. Энергии на день 35-летнему мужчине нужно много: в маленьком белорусском райцентре с населением около 7 тысяч человек у него два бизнеса — парикмахерская на дому и детское кафе. Но если стрижки, говорит он, больше для души, то общепит забирает много времени и сил. Предприниматель из глубинки рассказал о своем деле не без гордости — ведь даже в Витебске нет ни одного кафе для детей.

«Потратили на машину неделю, настрадались — но заработали в 4 раза больше». Как 20-летние супруги делают бизнес в пинском гараже





В 2020 году 20-летний водитель Кирилл Литвинко и его жена Кристина — переводчик с китайского — думали о переезде из своего полесского райцентра в Минск. Но как-то, сидя в кафе, наткнулись в смартфоне на видеоролик о химчистке автомобилей — решили попробовать открыть такой же бизнес в Пинске. Вложили в старт все накопления и еще влезли в долги. Первые месяцы пара сидела в своем гараже почти без заказов и уже практически отчаялась, но в итоге ребята смогли изменить ситуацию , стать популярными в своем городе и отбить большую часть инвестиций меньше, чем за полтора года.

Завел коров и зарабатывает, как айтишник. История фермера, который любит жить красиво





Десять лет назад Сергей Павлович жил в городе Микашевичи, что в Брестской области Беларуси. И все вроде было у него хорошо: дом, семья, работа, отпуск два раза в году. Но в какой-то момент жизнь стала предсказуемой и неинтересной — тогда Сергей решил все изменить: продал городское жилье, купил домик в деревне Ленин Житковичского района и перебрался с семьей туда. Цель эксперимента была в том, чтобы доказать другим — а прежде всего себе — что в современной белорусской деревне можно не выживать, а жить сытно и при этом интересно и красиво. Это история фермера , который зарабатывает, как айтишник.

«Сейчас людям будет особенно нужна недорогая одежда». История поселкового секонд-хенда с печкой





10 лет назад Людмила Ерменкова арендовала в городском поселке Паричи Гомельской области обычный дом с печкой, открыла там секонд-хенд — и не жалеет об этом. Говорит, поначалу не делала ставку на магазин в населенном пункте, где проживает менее 2 тысяч человек — просто подвернулось подходящее помещение. Но в итоге магазин б/у одежды «Вероника» стал для нее единственным источником дохода, а для местных жителей — популярным местом шопинга. Отличная история неунывающего предпринимателя.

«Пока учился, несколько раз заболел — столько холодного пришлось есть самому!» Как парень открыл в маленьком городе кафе с необычным мороженым





Идею готовить жареное мороженое 24-летний Антон Молчан из Пинска привез из Таиланда. Парень вернулся из путешествия домой в разгар первой волны коронавируса, но не рискнул стартовать бизнес в пандемию — решил ждать. Правда, когда стало понятно, что COVID никуда не уйдет и мы будем с этим жить, все же открыл кафе — и стал зарабатывать на десерте , которого в Пинске раньше не видели.

«Муж уволился и начал делать варежки вместе со мной». Гомельчанка уехала в Мурманск и зарабатывает вышивкой





Юлия Целкова родилась в Беларуси, в Гомеле. Но свое дело ей удалось запустить в России. Она сумела создать и продвинуть эксклюзивный продукт и уйти с нелюбимой работы. Уже 5 лет ее оригинальная вышивка на варежках, свитерах и шарфах — главный источник дохода семьи. Товар рукодельницы пользуется широким спросом не только среди жителей России, но и за рубежом. Юлия рассказала , как важно придумать что-то уникальное и «не закиснуть» при этом.

«Тема неожиданно выстрелила». Как парень из Минска заполняет офисы и квартиры… мхом





Фикус в горшке, герань на окне, искусственные розы в вазе — это уже не то что немодно, а даже моветон. В современные квартиры и офисы постепенно приходит фитодизайн — создание композиций из живых и искусственных растений в интерьере. Предприниматель из Минска Адриан Храпицкий и его проект GreenWall уже более 3 лет украшают офисы и квартиры арт-объектами из мха: картинами, панно, часами, картами, стенами, перегородками и т.д. Предприниматель рассказал , насколько востребовано такое интерьерное решение в Беларуси и как он на нем зарабатывает.

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