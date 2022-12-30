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«Каждый день надо доказывать, что ты лучший». 10 самых популярных историй на «Про бизнес» за 2022 год

30.12.2022 14:55 — Новости о Коронавирусе | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

«Каждый день надо доказывать, что ты лучший». 10 самых популярных историй на «Про бизнес» за 2022 год

Они все прошли через борьбу с собой и обстоятельствами, чтобы в итоге сделать хороший бизнес. К ним не приходил успех сразу, его необходимо было зарабатывать упорным трудом. Истории этих предпринимателей вдохновляли белорусов в 2022 году больше других.

«Вас нигде не ждут. Надо самому каждый день доказывать, что твой продукт — самый-самый». История одного из самых успешных фермеров Беларуси

«Каждый день надо доказывать, что ты лучший». 10 самых популярных историй на «Про бизнес» за 2022 год

В 90-х Михаил Шруб бросил успешную карьеру в Гомеле и вернулся в родную деревню Хильчицы в Житковичском районе. Взял кусок земли и стал заниматься единственно возможным в то время в этих местах делом — сельским хозяйством. С тех пор его участок разросся до масштабов крупнейшего в стране предприятия с многомиллионными оборотами и превратился в по-настоящему уникальную историю о бизнесе и людях.

Отыскать в нашей стране настолько успешно работающее сельхозпредприятие непросто. Дорогу к нему не укажут ни красивые девушки с караваями на билбордах, ни монолитные стелы с серпами и молотами. Алгоритм поиска здесь другой — необходимо встать пораньше, отъехать 250 км от столицы, поблуждать в лабиринтах туровского Полесья, полюбоваться Припятью и, наконец, среди бескрайних заснеженных полей не проглядеть скромный дорожный указатель на Хильчицы. А дальше след выведет на опрятные фермы, улыбчивых доярок и трезвых скотников. Бессменный хозяин всей этой сельской идиллии — Михаил Шруб.

«Более $ 100 000 в год уходит только на продукты». Как девушка уволилась из банка и открыла дорогую кондитерскую в спальном районе

«Каждый день надо доказывать, что ты лучший». 10 самых популярных историй на «Про бизнес» за 2022 год

10 лет назад Татьяна Жолнерчик ушла с руководящей позиции в банке, чтобы открыть собственное кафе-кондитерскую. Предпринимательница, как тогда считали многие, все делала невпопад: вместо аренды помещения в центре выбрала пространство в отдаленном спальнике Минска, вместо продажи дешевых сладостей с ароматизаторами сделала ставку на натуральные и дорогие десерты и хлеб. В первые месяцы ей часто говорили: «Если не будешь работать, как все, скоро закроешься». Но Татьяна никого не слушала и в итоге создала успешное заведение Moulin.

Стартовали с $ 10, раскрутили бизнес на две страны — а теперь все продают, чтобы сохранить семью

«Каждый день надо доказывать, что ты лучший». 10 самых популярных историй на «Про бизнес» за 2022 год
Фото из архива героев

Минчане Юрий и Анна Худайбереновы еще 7 лет назад были обычной семьей с маленьким ребенком, у которой не хватало денег. Однажды прижало особенно сильно, но жена сделала ставку на золотые руки мужа — и не прогадала. На последние $ 10 Юра купил фанеру и сделал полки для детской комнаты, а Аня их выгодно продала в Instagram. Через полгода ремесленники перешли с мелких поделок на крупные объекты — деревянные карты мира EcoDeko. И хоть они недешевы, заказы расписаны наперед. Сегодня у Худайбереновых уже двое детей, стабильный бизнес, дом под Минском, мастерская, но супруги… хотят продать бизнес, чтобы сохранить семью. Это очень крутая история о предпринимательстве и предпринимателях.

«Какая выручка — такие и зарплаты». Как бывший машинист открыл детское кафе в белорусской глубинке — и теперь здесь модное место

«Каждый день надо доказывать, что ты лучший». 10 самых популярных историй на «Про бизнес» за 2022 год
Фото из архива героя

Индивидуальный предприниматель Дмитрий Атрахимович из Докшиц Витебской области начинает каждое утро с зарядки. Энергии на день 35-летнему мужчине нужно много: в маленьком белорусском райцентре с населением около 7 тысяч человек у него два бизнеса — парикмахерская на дому и детское кафе. Но если стрижки, говорит он, больше для души, то общепит забирает много времени и сил. Предприниматель из глубинки рассказал о своем деле не без гордости — ведь даже в Витебске нет ни одного кафе для детей.

«Потратили на машину неделю, настрадались — но заработали в 4 раза больше». Как 20-летние супруги делают бизнес в пинском гараже

«Каждый день надо доказывать, что ты лучший». 10 самых популярных историй на «Про бизнес» за 2022 год

В 2020 году 20-летний водитель Кирилл Литвинко и его жена Кристина — переводчик с китайского — думали о переезде из своего полесского райцентра в Минск. Но как-то, сидя в кафе, наткнулись в смартфоне на видеоролик о химчистке автомобилей — решили попробовать открыть такой же бизнес в Пинске. Вложили в старт все накопления и еще влезли в долги. Первые месяцы пара сидела в своем гараже почти без заказов и уже практически отчаялась, но в итоге ребята смогли изменить ситуацию, стать популярными в своем городе и отбить большую часть инвестиций меньше, чем за полтора года.

Завел коров и зарабатывает, как айтишник. История фермера, который любит жить красиво

«Каждый день надо доказывать, что ты лучший». 10 самых популярных историй на «Про бизнес» за 2022 год

Десять лет назад Сергей Павлович жил в городе Микашевичи, что в Брестской области Беларуси. И все вроде было у него хорошо: дом, семья, работа, отпуск два раза в году. Но в какой-то момент жизнь стала предсказуемой и неинтересной — тогда Сергей решил все изменить: продал городское жилье, купил домик в деревне Ленин Житковичского района и перебрался с семьей туда. Цель эксперимента была в том, чтобы доказать другим — а прежде всего себе — что в современной белорусской деревне можно не выживать, а жить сытно и при этом интересно и красиво. Это история фермера, который зарабатывает, как айтишник.

«Сейчас людям будет особенно нужна недорогая одежда». История поселкового секонд-хенда с печкой

«Каждый день надо доказывать, что ты лучший». 10 самых популярных историй на «Про бизнес» за 2022 год

10 лет назад Людмила Ерменкова арендовала в городском поселке Паричи Гомельской области обычный дом с печкой, открыла там секонд-хенд — и не жалеет об этом. Говорит, поначалу не делала ставку на магазин в населенном пункте, где проживает менее 2 тысяч человек — просто подвернулось подходящее помещение. Но в итоге магазин б/у одежды «Вероника» стал для нее единственным источником дохода, а для местных жителей — популярным местом шопинга. Отличная история неунывающего предпринимателя.

«Пока учился, несколько раз заболел — столько холодного пришлось есть самому!» Как парень открыл в маленьком городе кафе с необычным мороженым

«Каждый день надо доказывать, что ты лучший». 10 самых популярных историй на «Про бизнес» за 2022 год

Идею готовить жареное мороженое 24-летний Антон Молчан из Пинска привез из Таиланда. Парень вернулся из путешествия домой в разгар первой волны коронавируса, но не рискнул стартовать бизнес в пандемию — решил ждать. Правда, когда стало понятно, что COVID никуда не уйдет и мы будем с этим жить, все же открыл кафе — и стал зарабатывать на десерте, которого в Пинске раньше не видели.

«Муж уволился и начал делать варежки вместе со мной». Гомельчанка уехала в Мурманск и зарабатывает вышивкой

«Каждый день надо доказывать, что ты лучший». 10 самых популярных историй на «Про бизнес» за 2022 год

Юлия Целкова родилась в Беларуси, в Гомеле. Но свое дело ей удалось запустить в России. Она сумела создать и продвинуть эксклюзивный продукт и уйти с нелюбимой работы. Уже 5 лет ее оригинальная вышивка на варежках, свитерах и шарфах — главный источник дохода семьи. Товар рукодельницы пользуется широким спросом не только среди жителей России, но и за рубежом. Юлия рассказала, как важно придумать что-то уникальное и «не закиснуть» при этом.

«Тема неожиданно выстрелила». Как парень из Минска заполняет офисы и квартиры… мхом

«Каждый день надо доказывать, что ты лучший». 10 самых популярных историй на «Про бизнес» за 2022 год

Фикус в горшке, герань на окне, искусственные розы в вазе — это уже не то что немодно, а даже моветон. В современные квартиры и офисы постепенно приходит фитодизайн — создание композиций из живых и искусственных растений в интерьере. Предприниматель из Минска Адриан Храпицкий и его проект GreenWall уже более 3 лет украшают офисы и квартиры арт-объектами из мха: картинами, панно, часами, картами, стенами, перегородками и т.д. Предприниматель рассказал, насколько востребовано такое интерьерное решение в Беларуси и как он на нем зарабатывает.

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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Они все прошли через борьбу с собой и обстоятельствами, чтобы в итоге сделать хороший бизнес. К ним не приходил успех сразу, его необходимо было зарабатывать...
 
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