«Комната без окон - 350 долларов в месяц». Белоруска переехала в Южную Корею и рассказала, как там живется

Карина отметила, что для поступления нужно было представить немного документов: сначала заполнить анкету, сделать актуальные фото и апостиль аттестата, взять приглашение из принимающего университета и справку о доходах семьи (сейчас она уже не требуется).

- На самом деле, мне было как-то просто сюда попасть. Уже приехав и общаясь со студентами, узнала, что некоторым нужно было отправить часть денег за обучение заранее, кому-то пришлось ждать письмо с подтверждением о зачислении, его отправляли по почте. Мне же это уведомление пришло просто по электронке. После зачисления в посольстве выдали визу D4 – это студенческая с возможностью дальнейшего продления времени пребывания. Сроки поджимали: начинался новый семестр. Там языковые курсы проходят каждые три месяца – вот я прилетела 20 октября, а 21-го уже пошла на занятия. Перелет из Москвы прямым рейсом длился 8 часов, сейчас такой роскоши нет – чтобы мне вернуться в Беларусь, нужно будет с пересадками добираться три дня. В общем, я летела изучать корейский на три месяца, а по итогу осталась на три года – сейчас уже учусь здесь на специальности beauty и подрабатываю между семестрами в отеле.

«Здесь нет центрального отопления, как в Беларуси»

Сейчас девушка живет в «кисукса» — это общежитие от университета. В месяц за комнату, в которой находится трое человек, она платит 150 долларов. Из мебели есть двухэтажная кровать, обычная кровать, стол, стулья, холодильник, а также совмещенная с туалетом ванная. Отдельно расположена кухня. На этаже можно воспользоваться микроволновкой и кулером с водой. Использование любых электроприборов в комнатах запрещено.

- Если снимать что-то в столице, Сеуле, то будет дорого в любом случае, поэтому многие, приезжая сюда, селятся в провинциях. На стоимость аренды может влиять абсолютно все: район, близость к метро, год постройки дома. Обычно жилье сдается на год, очень редко – на полгода, если договоришься с арендодателем. Выбор здесь разный: можно остановиться в кошевоне или ванруме, есть и квартиры, – рассказывает Карина. – Кстати, в Корее нужно будет оставить депозит за съем, здесь это называется «пуджик». По окончании времени аренды эта сумма возвращается. А еще интересно, что чем больше депозит, тем меньше ежемесячная стоимость.