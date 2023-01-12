"Таунхаус здесь стоит 250-350 тысяч евро". Белорусы переехали в Ирландию и рассказали, как там живется

Ольга и Женя познакомились в Гродно . Девушка осталась в городе после обучения, хотя сама родом из агрогородка Пархимовцы в Гродненской области. Еще до знакомства с Ольгой парень планировал переезжать в Ирландию. До этого туда по работе перебрались его мама, а после и сестра. Попасть на остров белорусу без приглашения на работу совсем непросто, поэтому Женя подошел к вопросу иначе - сменил гражданство на литовское. А для граждан ЕС визовая политика Ирландии ничем не отличается от Шенгенской зоны. Сперва на "изумрудный" остров перебрался Женя, а потом переехала и сама Ольга.

- Когда мы поженились, Женя уже сменил гражданство, что упростило мне задачу с получением визы на воссоединение семьи. Нам нужно было доказать, что наш брак не фиктивный. Мы делали выписку звонков, писали историю наших отношений, высылали общие фотографии, в том числе из совместного путешествия - это отдельный пункт в перечне. Также предоставляли документы с работы мужа, доказывая этим, что он может меня обеспечить, - рассказывает Ольга.

За помощью молодые люди обращались в минское агентство. Процесс рассмотрения документов затянулся из-за коронавируса и карантина на острове. Девушка получила визу только через полгода.

- Мне дали визу на три месяца и уже ВНЖ я получила в Ирландии.