Диспансеризация одним днем стартовала в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси начали работать кабинеты диспансеризации. Минздрав разработал новые подходы – теперь такое обследование можно пройти за день. Врачи помогают выявить не только сезонные инфекции, но и хронические заболевания. Пользуются ли популярностью обследования, узнала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.



Измерить давление, узнать рост и вес, сделать кардиограмму – все в одном кабинете. Геннадий Зосич пришел без жалоб, просто решил проверить здоровье. И тут неожиданность – у мужчины гипертония. Отправили на дополнительное обследование.

«Вроде бы предпосылок нет, но я думаю, что в дальнейшем, возраст-то уже 50 лет, возможны всякие заболевания. Тем более в наше время болезнь легче предупредить, как говорят наши медики, чем потом лечить. Нужно прийти проверить здоровье», – отметил пациент Геннадий Зосич.

Выявить некоторые заболевания врачам помогает специальная анкета. В ней – десятки вопросов. К примеру, предрасположенность к инсульту или инфаркту можно установить, если задать вопросы о родственниках.

«Если инфаркт миокарда у братьев, сестер, у отца, у матери, то мы назначаем кардиограмму и анализ крови на холестерин. Можно выявить сердечно-сосудистые заболевания, заболевания органов кровообращения, онкологические заболевания, сахарный диабет, артериальную гипертензию», – рассказала старшая медицинская сестра отделения профилактики минской городской поликлиники №36 Александра Новикова.

Диспансеризацию можно пройти за день, процесс оптимизировали . После первичного осмотра – на анализы. Их результаты будут готовы в течение нескольких часов. А потом – консультация терапевта. Предупреждают врачи и о мерах профилактики сезонных заболеваний.

«Это тщательное мытье рук, использование средств индивидуальной защиты и обязательная вакцинация. На данный момент на территории нашей республики циркулируют грипп А, грипп Б, есть свиной грипп, ну и продолжает циркулировать коронавирусная инфекция на минимальных уровнях», – поделилась заместитель главного врача по медицинской части минской городской поликлиники №36 Светлана Шилко.

Тем, кому за 40, Минздрав рекомендует проходить диспансеризацию раз в год. Белорусам помоложе – раз в три года. Работодатель обязан предоставить сотруднику оплачиваемый выходной для обследования, но длинных очередей пока нет.