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Диспансеризация одним днем стартовала в Беларуси
17.01.2023 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси начали работать кабинеты диспансеризации. Минздрав разработал новые подходы – теперь такое обследование можно пройти за день. Врачи помогают выявить не только сезонные инфекции, но и хронические заболевания. Пользуются ли популярностью обследования, узнала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Выявить некоторые заболевания врачам помогает специальная анкета. В ней – десятки вопросов. К примеру, предрасположенность к инсульту или инфаркту можно установить, если задать вопросы о родственниках.
Диспансеризацию можно пройти за день,
Тем, кому за 40, Минздрав рекомендует проходить диспансеризацию раз в год. Белорусам помоложе – раз в три года. Работодатель обязан предоставить сотруднику оплачиваемый выходной для обследования, но длинных очередей пока нет.
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Врачи помогают выявить не только сезонные инфекции, но и хронические заболевания.
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