В Специальной Олимпиаде России примут участие спортсмены из 59 регионов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В России проведут Специальную Олимпиаду, в которой примут участие спортсмены из 59 регионов страны, а также из Беларуси. В программу соревнований войдут 18 дисциплин, сообщает ТАСС .

Главная цель мероприятия – социализация людей с интеллектуальными нарушениями через регулярные занятия спортом, а также информирование общества о достижениях участников Специальной Олимпиады.

Генеральный директор Специальной Олимпиады России Егор Лебедев пояснил, что изначально соревнования планировали провести в 2021 году, но перенесли на 2023 год из-за пандемии коронавируса и других факторов. В Играх примут участие около двух тысяч спортсменов.

«Никогда в мире таких соревнований не проводилось, для нас это очень интересно, это новый формат, и нам приятно, что есть огромная потребность у некоторых категорий граждан», – подчеркнул Лебедев.