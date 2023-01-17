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В Специальной Олимпиаде России примут участие спортсмены из 59 регионов
17.01.2023 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В России проведут Специальную Олимпиаду, в которой примут участие спортсмены из 59 регионов страны, а также из Беларуси. В программу соревнований войдут 18 дисциплин, сообщает
Главная цель мероприятия – социализация людей с интеллектуальными нарушениями через регулярные занятия спортом, а также информирование общества о достижениях участников Специальной Олимпиады.
Генеральный директор Специальной Олимпиады России Егор Лебедев пояснил, что изначально соревнования планировали провести в 2021 году, но перенесли на 2023 год из-за пандемии коронавируса и других факторов. В Играх примут участие около двух тысяч спортсменов.
Ранее глава Министерства спорта России Олег Матыцин отметил, что
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Также планируется участие представителей Беларуси.
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