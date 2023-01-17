ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Специальной Олимпиаде России примут участие спортсмены из 59 регионов

17.01.2023 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В России проведут Специальную Олимпиаду, в которой примут участие спортсмены из 59 регионов страны, а также из Беларуси. В программу соревнований войдут 18 дисциплин, сообщает ТАСС.

Главная цель мероприятия – социализация людей с интеллектуальными нарушениями через регулярные занятия спортом, а также информирование общества о достижениях участников Специальной Олимпиады.

Генеральный директор Специальной Олимпиады России Егор Лебедев пояснил, что изначально соревнования планировали провести в 2021 году, но перенесли на 2023 год из-за пандемии коронавируса и других факторов. В Играх примут участие около двух тысяч спортсменов.

«Никогда в мире таких соревнований не проводилось, для нас это очень интересно, это новый формат, и нам приятно, что есть огромная потребность у некоторых категорий граждан», – подчеркнул Лебедев.

Ранее глава Министерства спорта России Олег Матыцин отметил, что Россия и Беларусь готовы сотрудничать с другими странами в сфере спорта. Он подчеркнул, что миссия спорта – создавать платформы для объединения стран.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Также планируется участие представителей Беларуси.
 
Новости дня
Новости
 
Диспансеризация одним днем стартовала в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

16.01.2023
Mir24.TV Belarus
17.01.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика