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О чем пишут мировые СМИ: ядерная ракета NASA и смертельные холода в Афганистане

25.01.2023 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

NASA планирует испытать ракеты с ядерным двигателем, которые доставят астронавтов на Марс за рекордно короткое время. Запуск пройдет в 2027 году, сообщает The Guardian. Агентство проводит подготовку к испытаниям в партнерстве с Агентством перспективных исследовательских проектов министерства обороны США (Darpa). Полет к Марсу с помощью существующих технологий займет около семи месяцев. Ядерный двигатель позволит сократить это время. Дополнительным преимуществом станет увеличение грузоподъемности.

Количество жертв экстремальных холодов в Афганистане достигло 157 человек. Число погибших удвоилось менее чем за неделю, сообщает CNN. В начале января температура опустилась до -28 градусов Цельсия при средних показателях для этого времени года от 0 до -5. Также погибло около 70 тысяч голов домашнего скота. Аномальная погода усугубила гуманитарный и экономический кризис в стране. По оценкам экспертов, не менее 28 миллионов жителей Афганистана нуждаются в срочной гуманитарной помощи, чтобы выжить.

Казахстанские ученые вошли в список лучших ученых мира. В рейтинг «2% самых авторитетных ученых мира» (World's Top 2% Scientists) вошли три представителя Казахстана, сообщает «Казахстанская правда». Это академик Национальной академии наук РК, доктор физико-математических наук, профессор Ратбай Мырзакулов (наиболее цитируемый ученый), стипендиат программы «Болашак» Сарсенбек Монтаев и выпускник той же программы Нурлан Оразалин.

В Национальной академии наук Беларуси откроют Центр вирусологии. Он начнет работу уже в ближайшее время, сообщает БелТА. В Центре будут производиться вакцины от любых заболеваний, не только от COVID-19, но и от гриппа. «Мы должны быть готовы к разработке любых препаратов, чтобы защитить наших людей. Центр вирусологии создан именно для этого», – отметил председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков.

Авиакомпания FlyDubai возобновила регулярные рейсы из Дубая в Ашхабад. Полеты возобновились 24 января после почти трехлетнего перерыва, сообщает Turkmenportal. Авиасообщение было прервано еще весной 2020 года из-за пандемии коронавируса. С января 2023 года, в соответствии с выданными разрешениями, авиакомпания будет выполнять прямые регулярные рейсы из Дубая в Ашхабад по понедельникам и четвергам, в обратном направлении – по вторникам и пятницам.



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Американское космическое агентство испытает ракету для доставки людей на Марс. В Афганистане за неделю удвоилось количество погибших от экстремальных холодов.
 
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  • О чем пишут мировые СМИ: ядерная ракета NASA и смертельные холода в Афганистане 12:47, Mir24.TV Belarus
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