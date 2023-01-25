О чем пишут мировые СМИ: ядерная ракета NASA и смертельные холода в Афганистане

Источник материала: Mir24.TV Belarus

NASA планирует испытать ракеты с ядерным двигателем, которые доставят астронавтов на Марс за рекордно короткое время. Запуск пройдет в 2027 году, сообщает The Guardian . Агентство проводит подготовку к испытаниям в партнерстве с Агентством перспективных исследовательских проектов министерства обороны США (Darpa). Полет к Марсу с помощью существующих технологий займет около семи месяцев. Ядерный двигатель позволит сократить это время. Дополнительным преимуществом станет увеличение грузоподъемности.

Количество жертв экстремальных холодов в Афганистане достигло 157 человек. Число погибших удвоилось менее чем за неделю, сообщает CNN . В начале января температура опустилась до -28 градусов Цельсия при средних показателях для этого времени года от 0 до -5. Также погибло около 70 тысяч голов домашнего скота. Аномальная погода усугубила гуманитарный и экономический кризис в стране. По оценкам экспертов, не менее 28 миллионов жителей Афганистана нуждаются в срочной гуманитарной помощи, чтобы выжить.

Казахстанские ученые вошли в список лучших ученых мира. В рейтинг «2% самых авторитетных ученых мира» (World's Top 2% Scientists) вошли три представителя Казахстана, сообщает «Казахстанская правда» . Это академик Национальной академии наук РК, доктор физико-математических наук, профессор Ратбай Мырзакулов (наиболее цитируемый ученый), стипендиат программы «Болашак» Сарсенбек Монтаев и выпускник той же программы Нурлан Оразалин.

В Национальной академии наук Беларуси откроют Центр вирусологии. Он начнет работу уже в ближайшее время, сообщает БелТА . В Центре будут производиться вакцины от любых заболеваний, не только от COVID-19, но и от гриппа. «Мы должны быть готовы к разработке любых препаратов, чтобы защитить наших людей. Центр вирусологии создан именно для этого», – отметил председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков.