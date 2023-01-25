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О чем пишут мировые СМИ: ядерная ракета NASA и смертельные холода в Афганистане
25.01.2023 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
NASA планирует испытать ракеты с ядерным двигателем, которые доставят астронавтов на Марс за рекордно короткое время. Запуск пройдет в 2027 году, сообщает
Количество жертв экстремальных холодов в Афганистане достигло 157 человек. Число погибших удвоилось менее чем за неделю, сообщает
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Американское космическое агентство испытает ракету для доставки людей на Марс. В Афганистане за неделю удвоилось количество погибших от экстремальных холодов.
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