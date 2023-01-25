Белорусскую вакцину от COVID-19 начнут использовать в 2024 году

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусскую вакцину от коронавируса начнут использовать уже в начале следующего года. Об этом заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич во время встречи с молодыми медиками, передает «МИР 24».



Глава Минздрава уверен, пандемия в Беларуси сошла на нет, но отечественная вакцина будет подстраховкой. Уже в этом году ее начнут испытывать на животных. Потом она пройдет и клинические испытания. Вакцина станет универсальной платформой. На ее базе смогут создавать прививки и от других вирусных инфекций.

«Те сезонные заболевания, к которым мы привыкли, грипп, в частности, или комбинация гриппа с ковидной инфекцией. Данное производство является широким, и это позволяет нам получить гораздо более широкую линейку. Мы планируем ее зарегистрировать в конце нынешнего года. Широкое применение будет в 2024 году. И будет ли широкое применение, мы будем смотреть на будущее», – сказал Дмитрий Пиневич.

Случаев заболевания коронавирусом в Беларуси сейчас единицы. Помогла массовая иммунизация. Привиты 70% жителей страны. Вакцинироваться можно китайскими и российскими препаратами.