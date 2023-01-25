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Белорусскую вакцину от COVID-19 начнут использовать в 2024 году
25.01.2023 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусскую вакцину от коронавируса начнут использовать уже в начале следующего года. Об этом заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич во время встречи с молодыми медиками, передает «МИР 24».
Случаев заболевания коронавирусом в Беларуси сейчас единицы. Помогла массовая иммунизация. Привиты 70% жителей страны. Вакцинироваться можно китайскими и российскими препаратами.
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Глава Минздрава уверен, пандемия в Беларуси сошла на нет, но отечественная вакцина будет подстраховкой.
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