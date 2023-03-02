О чем пишут мировые СМИ: причина крушения поездов в Греции и снегопады в США

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Причиной столкновения поездов в Греции стала «трагическая человеческая ошибка», заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис. По последним данным, а результате аварии погибли 43 человека, преимущественно молодые люди, сообщает CNN . Власти опасаются, что количество жертв может возрасти. После дорожной катастрофы министр транспорта, а также руководители Организации греческих железных дорог (OSE) и ее дочерней компании ERGOSE подали в отставку. Также известно, что в рамках предварительного расследования был арестован управляющий железнодорожной станцией в Ларисе.

Сильные снегопады в западной части США оставили без электричества десятки тысяч людей и привели к закрытию национальных парков. Так, доступ туристов в Йосемити был запрещен на неопределенный срок. Также были временно отменены занятия в школах и перекрыты въезды и выезды из туристических городов, сообщает The Guardian . Высота снежного покрова в ряде районов превысила среднюю норму на 200%. По причине непогоды были отменены около 100 авиарейсов и задержаны почти 1000 по всей стране.

Школьник из Тараза (Казахстан) изобрел робота, который помогает спасать людей во время пожара. Модель назвали «Железным героем» («Темир-Батыр»), сообщает «Казахстанская правда» . В конструкцию робота входят рычаг для преодоления препятствий и камера, а также ультразвуковой прибор, позволяющий определить, есть ли в густом дыму люди. Внутри расположены два бака, которые можно заполнить либо водой, либо пеной. Жидкость для тушения огня распыляется в радиусе пяти метров.

В Кыргызстане в марте 2023 года вступит в силу ряд новых законных норм. Так, с 8 марта будут ужесточены наказания для пьяных водителей – если раньше они платили штраф, то теперь лишатся прав на управление автомобилем на год, сообщает 24.kg . Кроме того, окончательно выйдут из употребления старые контрольно-кассовые машины без функции работы с фискальным модулем. Государственная налоговая служба начнет их принудительное отключение. Также в Кыргызстане в 2023 году сократили весенние каникулы для школьников – они продлятся всего пять дней.