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О чем пишут мировые СМИ: причина крушения поездов в Греции и снегопады в США
02.03.2023 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Причиной столкновения поездов в Греции стала «трагическая человеческая ошибка», заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис. По последним данным, а результате аварии погибли 43 человека, преимущественно молодые люди, сообщает
Сильные снегопады в западной части США оставили без электричества десятки тысяч людей и привели к закрытию национальных парков. Так, доступ туристов в Йосемити был запрещен на неопределенный срок. Также были временно отменены занятия в школах и перекрыты въезды и выезды из туристических городов, сообщает
Школьник из Тараза (Казахстан) изобрел робота, который помогает спасать людей во время пожара. Модель назвали «Железным героем» («Темир-Батыр»), сообщает
В Кыргызстане в марте 2023 года вступит в силу ряд новых законных норм. Так, с 8 марта будут ужесточены наказания для пьяных водителей – если раньше они платили штраф, то теперь лишатся прав на управление автомобилем на год, сообщает
В Минске возобновили прямое авиасообщение с Нижним Новгородом. Регулярные рейсы стартовали с 2 марта, сообщает
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Премьер-министр Греции назвал причиной столкновения двух поездов «трагическую человеческую ошибку». Аномальные снегопады в США оставили без света десятки тысяч...
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