"Приехал отдохнуть - и остался жить". Молодой минчанин поселился в деревне, завел хозяйство и делает сыр

"Все деньги в детстве тратил на кур или кроликов"

Поварчицы Солигорского района - эдакая граница Полесья. Еще в прошлом веке деревня почти в 150 дворов была островком среди болот. Местечко имеет глубокие корни: о Поварчицах известно еще с 1566 года. Тогда деревня стала частью Слуцкого княжества. Позже земли принадлежали Радзивиллам. В 70-ых здесь жило около 850 человек. Тогда процветал колхоз, работал клуб, где проводили танцы и показывали фильмы, дети ходили в садик и местную школу, имелась даже своя амбулатория. Как и на все деревни на Поварчицы выпала доля столкнуться с урбанизацией, и уже через 34 года численность уменьшилась больше чем в половину. Сейчас их стало еще меньше, а дома давно уже пережили несколько поколений.

Даже весной жизнь здесь кажется тихой и безмятежной. Привычной деревенской суеты, о которой говорили бабушки и рассказывали белорусские писатели, нет. По дорогам бегают коты и собаки, игнорируя всякие заборы, а на столбе занял гнездо аист. Четвероногие не скрывают своего любопытства и подходят к нам знакомится. На участке Артура они ведут себя спокойно и по-хозяйски. Даже его собаки принимают их за своих. А как может быть у местного доктора Айболита? Он ведь ветеринар по образованию.