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"Приехал отдохнуть - и остался жить". Молодой минчанин поселился в деревне, завел хозяйство и делает сыр
13.05.2023 08:01 — Новости о Коронавирусе | realt.by
Источник материала: realt.by
Артур - нетипичный житель белорусской деревни. Среди оставшихся сельских жителей он редкий представитель молодежи. Молодой человек приехал из Минска в старый прабабушкин дом отдохнуть на три дня, но остается в деревне у Полесья уже третий год. 32-летний парень не выбрал легкую жизнь, а повторяет тяжкий путь наших предков - держит у себя во дворе 5 коров, 5 свиней, кур, гусей, кроликов и лошадь. Со всем хозяйством он справляется один. Побывали у Артура в гостях. Узнали, за что он живет, как обходится без сверстников и почему так любит деревенскую жизнь.
"Все деньги в детстве тратил на кур или кроликов"
Поварчицы Солигорского района - эдакая граница Полесья. Еще в прошлом веке деревня почти в 150 дворов была островком среди болот. Местечко имеет глубокие корни: о Поварчицах известно еще с 1566 года. Тогда деревня стала частью Слуцкого княжества. Позже земли принадлежали Радзивиллам. В 70-ых здесь жило около 850 человек. Тогда процветал колхоз, работал клуб, где проводили танцы и показывали фильмы, дети ходили в садик и местную школу, имелась даже своя амбулатория. Как и на все деревни на Поварчицы выпала доля столкнуться с урбанизацией, и уже через 34 года численность уменьшилась больше чем в половину. Сейчас их стало еще меньше, а дома давно уже пережили несколько поколений.
Даже весной жизнь здесь кажется тихой и безмятежной. Привычной деревенской суеты, о которой говорили бабушки и рассказывали белорусские писатели, нет. По дорогам бегают коты и собаки, игнорируя всякие заборы, а на столбе занял гнездо аист. Четвероногие не скрывают своего любопытства и подходят к нам знакомится. На участке Артура они ведут себя спокойно и по-хозяйски. Даже его собаки принимают их за своих. А как может быть у местного доктора Айболита? Он ведь ветеринар по образованию.
Артур - представитель пятого поколения, который обустроился на этом месте. До этого тут стояло еще одно семейное гнездо. Его продали и возвели новый дом. В нем уже родилась его прабабушка и бабушка.
- Я всегда жил в Минске. Потом поехал учиться в Витебск на ветеринара. После отработки в колхозе и армии вернулся в родной город, открыв там ветаптеку. Из-за коронавируса арендодатель решил продать помещение, поэтому мне пришлось закрыться. Чтобы отдохнуть и перезагрузиться, решил поехать в деревню на три дня, но в итоге отдыхают тут уже три года. В апреле как раз перешел эту отметку и встретил свой 32 день рождения, - рассказывает свою историю парень.
Любимым местом для отдыха деревня у Артура была всегда. Он приезжал к бабушке с 6 лет на летние каникулы. Молодой человек знал, что рано или поздно подобный переезд в его жизни случится. А все потому, что он очень любит животных.
- Я никогда не хотел заниматься собаками и котами. Меня тянуло до коров. Помню как впервые их увидел здесь. Вечером местные выходили из дворов и ждали на лавках коров с пастбища. Это сейчас в деревне держу их только я, а тогда по дороге шло 70 голов. Я смотрел и думал, почему люди не боятся этих здоровенных животных? Как эти бабушки могут так спокойно сидеть? Коровы же забодают своими рогами. Это тогда так меня впечатлило, что с тех времен я начал проявлять к ним особый интерес. К ним и к курам, - смеется Артур. - В детстве я все деньги тратил на кур или кроликов. Покупал на рынке и привозил их сюда бабушке. В классе 6 или 7 купил инкубатор и навыводил бабушке тут цыплят полный двор.
Артур завел первую корову через две недели после того, как приехал в деревню. До этого он себя сдерживал, мол этим делом займется на пенсии. Но потом все же решил, что в старости будет не до скотины. На сегодняшний день у него пять коров и бычок Миша.
- Коров зовут Белка, Лада, Малина, Малышка и Маша. Есть лошадь Гугу, кролики, овечки, куры, гуси, индюки и 5 свиней. Свиньям я имена перестал давать после одного случая. Приехали друзья, я поставил им мясо, а они спрашивают, чье оно. Говорю: “Валерки”. Те вспоминают мою свинью и им уже не до обеда.
Следить и охранять подопечных Артуру помогают две собаки. Джули отдали на передержку волонтеры, но она здесь так и осталась. Незнакомцев собака боится, бедняжка натерпелась побоев от прежних хозяев. Несмотря на свои немалые размеры, она не стесняется проситься на ручки, а Артур ей в этом не отказывает.
Домашние птицы вообще границ не чувствуют. Гуляют, где хотят и что хотят делают. Вон даже лужу воспринимают в качестве бассейна.
- Бывает, что и к соседям заходят. Хорошо, что те реагируют нормально. Как говорится: “Не виновата свинка, а виновата дырка”. Гусям же не скажешь, куда можно ходить, а куда нельзя. Они у меня все птицы вольные.
"Лежали под одеялами и боялись пошевельнуться"
Работа по хозяйству хоть и делает Артура счастливым, но все-таки отнимает много сил. Первое время было тяжело справляться и с домом.
- Дом простоял без хозяина всего одну зиму после того, как бабушка забрала мою 91-летнюю прабабушку в город. Они приезжают сюда только летом. Казалось бы, что может измениться за год, но хата без хозяина сразу становится другой, ослабевает. Первые две зимы я промучился: носил воду с колодца, частенько топил печь и голландку. Это сразу кажется, что все это - романтика, но потом эти хлопоты отягощают жизнь. Нельзя никуда поехать пока все в печи не выгорит. Сейчас я сделал все для своего удобства и живу как пан, - улыбается Артур и проводит небольшую экскурсию по своим владениям.
Главной комнатой можно назвать кухню. Любимые блюда делают свое дело и всегда соберут семью за одним столом. Рядом с окном висят огромные рамки с фотографиями. Тут на снимках запечатлены все представители семьи Артура, в том числе прабабушки с очень интересными и редкими именами: Винодора и Пауста.
- Рамки делала бабушка своими руками, поэтому она относится к ним с особым трепетом. В углу традиционно висит икона. Рушники были вышиты прабабушками из Беларуси и Украины.
Дом за столько лет сменил много обоев, напольной краски и мебели, которую привозили из Минска, заменив ее новой. Артур весь антураж менять не хочет, наоборот стремится сохранить аутентичность, но чтобы она перекликалась с современностью.
- В кладовке, где раньше бабушка сушила колбасы, травы и чай, я поставил санузел. В деревенском стиле же туалет и душ не сделаешь, поэтому решил остановиться на удобстве. Деревянные полы заменила плитка в сенцах. Бывало раньше помоешь там пол зимой и все мигом замерзает. Потом идешь и думаешь, как не поскользнуться.
Сбоку расположились три комнаты. В одной из них за креслом прячется инкубатор. Где-то за шторой находится рабочее место Артура. В зале интерьер разбавляют спортивные тренажеры.
- В детстве сюда привезли деревянную кровать. Она была единственной среди железных здесь. Мне нравилось на ней спать, так как она шаталась. На стене висел плед с тигром и бабушка почему-то боялась, что я ночью его испугаюсь, если проснусь, - смеется Артур. Сейчас в доме есть отопление, но раньше все вещи и одеяла клали на печь, чтобы быстро согреться и уснуть. - Лежали под одеялами и боялись пошевельнуться. Утром высовывал нос и думал, как это так быстро добежать до штанов.
Утро у бабушки в деревне начиналось с радио. Женщина вставала и шла доить корову перед тем как отправить ее на поле.
- Помню летом я это радио подкрутил, чтобы бабушка еще дольше поспала, а сам шел делать все делала. Она раз встала, увидела, что все коровы идут на пастбище, взялась за голову и начала причитать, что ничего не успела. Я всегда ей помогал, поэтому летом у нее были каникулы.
"В Минске я был как будто пустая банка, а сейчас - банка с молоком"
Артур сдает свою квартиру в Минске, но этих денег не хватало на жизнь и корм животным. Нужно было как-то крутиться. Молока коровы дают много, сдавать его за 10 копеек невыгодно, поэтому парень решил заняться сыроварением. В большом холодильнике в бывшей кладовке лежат сыры разных сортов и размеров, с паприкой и травами.
- Сыром я занимаюсь каждый день. На одну головку нужно минимум одно ведро молока, на какие-нибудь другие сорта понадобится и два. Работы с ними хватает. Нужно и в рассоле замочить, и ходить переворачивать. Некоторые можно есть уже на завтра, а часть доходит до готовности месяцами. Делаю качотту с паприкой, вяленными томатыми, адыгейский, филадельфию, моцареллу, халуми, Belper Knolle и сыр без названия - по собственному рецепту. Конечно, часть делаю только под заказ, так как они быстро портятся. У меня заказывают как местные, так и из Солигорска и Минска.
Такой поворот в жизни Артура некоторые воспринимали в штыки, особенно родители. Что забыл молодой парень в деревне среди коров? С кем общаться? Что делать? Друзья же приняли его решение с пониманием. Наверное, давно ждали от Артура такого. Они и сами частенько заглядывали в гости, а сейчас многие уехали из страны.
- Не могу сказать, что в Минске я ничего не делал. Я люблю хорошо одеться, вечерами куда-то всегда ходил гулять. Но потом приходил домой и смотрел видео про коров и птиц. В городе ты большую часть свободного времени сидишь как истукан дома и ничего не делаешь. А тут заняты руки и голова свежая. Правда, в Минске я был неполный как будто пустая банка, а сейчас, можно сказать, - банка с молоком, - шутит парень. - Нужно сперва полюбить себя, наполниться самому, а не искать человека, который сделает это за тебя.
В город Артур приезжает раз в месяц, а иногда и чаще. Когда его спрашивают, чем он занимается и в ответ слышат про коров и свиней, на лицах появляется недоумение. Честно, парень с сережкой в носу и в модном худи никак не сочетается с домашней скотиной. А по инстаграму Артура и вовсе нельзя представить, что он ведет активную деревенскую жизнь. Мы ведь сперва тоже не поверили, поэтому поехали проверять.
- За три года у меня был один выходной. Вместо себя оставил друга, который даже корову смог подоить аппаратом. На прежней работе у меня практически не было времени отдохнуть. В единственный выходной - в воскресенье - приходилось приходить на помощь четвероногим, которым то капельницу поставить нужно, то просто осмотреть. А тут я хоть и занят, но все делаю в радость, постоянно во дворе, на природе.
Парень говорит, что любит деревню за то, что он сам себе хозяин.
- Есть молоко, творог, яйца, мясо. Ты ешь свое и чувствуешь, как оздоравляешься. Я не знаю, что будет через год или два. В наше время планировать нет смысла. Пока есть силы, желание, буду этим заниматься, а дальше, как пойдет.
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"Приехал отдохнуть - и остался жить". Молодой минчанин поселился в деревне, завел хозяйство и делает сыр
Артур - нетипичный житель белорусской деревни. Среди оставшихся сельских жителей он редкий представитель молодежи. Молодой человек приехал из Минска в старый...
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