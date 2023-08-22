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Свою противовирусную вакцину выпустили в Беларуси
22.08.2023 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Опытную серию противовирусной вакцины выпустили в Беларуси, заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросам развития Витебской области. Проект, который реализуют в регионе, президент назвал одним из важнейших, передает «МИР 24».
При этом первоочередной задачей остается создание отечественной вакцины от коронавируса. Пока в стране используют российские и зарубежные препараты. Президент поинтересовался качеством белорусской вакцины и сроками, в которые можно будет закрыть потребности страны. На базе предприятия планируется создать биотехнологический кластер.
Отдельно президент поручил разобраться с приписками и случаями бесхозяйственности в ходе вакцинации населения от ковида. Нарушения выявил Госконтроль.
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Президент Александр Лукашенко рассказал на совещании в Витебской области об опытной серии препарата.
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