Свою противовирусную вакцину выпустили в Беларуси

При этом первоочередной задачей остается создание отечественной вакцины от коронавируса. Пока в стране используют российские и зарубежные препараты. Президент поинтересовался качеством белорусской вакцины и сроками, в которые можно будет закрыть потребности страны. На базе предприятия планируется создать биотехнологический кластер.

Отдельно президент поручил разобраться с приписками и случаями бесхозяйственности в ходе вакцинации населения от ковида. Нарушения выявил Госконтроль.