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"Фишка интерьера - поеденные жуками стены". Семья восстановила старый дом прадеда - и не нарадуется
23.08.2023 08:01 — Новости о Коронавирусе | realt.by
Источник материала: realt.by
Ольга и Павел еще не обзавелись своим жильем в Минске, но стали владельцами дома у живописного озера. Они - третья семья, которая вдыхает в деревенскую хату жизнь, прописывая в ней вещи от предыдущих поколений. Мебель, посуда, текстиль мгновенно вызывают ассоциации с любимыми людьми. Получилась такая большая шкатулка воспоминаний внутри морщинистого фасада, над которым потрудился шашель. Рассказываем историю деревянного
Мы приехали в одно спрятанное от дороги место у озерного края. В этот раз мы обойдемся без названий. Наши герои переживают, что их уединенным соседством с природой могут воспользоваться незваные гости. Еще 3 года назад деревня N жила в тоскливой тишине. Она исходила от старых избушек, забытыми своими хозяевами. Все поменялось в период коронавируса, когда свой уголок на природе стал самым востребованным местом.
- Я в этом районе вырос и однажды посетила мысль посмотреть, что тут происходит. Приехал и увидел заросший и угнетенный дом. Что-то в душе произошло и я решил заняться его восстановлением. Сперва покосил траву, поменял окна, что были забиты досками, и ветхую дверь. С тех пор начал приезжать почти каждые выходные. Вот и началась новая жизнь этого домика, - рассказывает Павел. - Первая половина дома была построена в 30-х годах, вторая часть - в 1941 году в деревне Дворчаны рядом с Литвой. Прадедушка был строителем. Расширяться пришлось из-за детей.
После окон и дверей Паша решил заняться полом, так как в одной половине дома его не было. Сейчас он отделан деревом, но капитальные изменения еще предстоят. В ходе работы мужчина решил сделать выход на другую сторону дома, где расположен двор.
Работы в доме было немало. Павлу помогали друзья и двоюродные братья. В хорошей компании, да и на природе с перерывом на рыбалку все шло быстрее и в удовольствие. Самым сложным этапом мужчина называет очистку стен от обоев.
- Насчитали 12 слоев. Их клеили на газеты и крепили на мелкие гвоздики. Зачищали все рубанком, а между делом за чашкой чая читали новости 60-70-х годов.
Ольга к затее мужа была настроена скептически. При первой встрече кругом все было заросшее, не активничали соседи - деревня не благоухала, как сейчас. В 2020 году в пандемию ездить к родителям было небезопасно, а костра, шашлыков и природы хотелось. Желание и уговоры Паши взяли вверх - и Ольга с детьми приехали в дом, где прошли первые ремонтные работы.
- Помню вечер был таким тихим: мы сидели все вместе у огня, из-за заброшенности места у дома бегали козы. Я поймала этот вайб и подключилась к реконструкции. Моей задачей стало обустройство пространства. Сразу начала вспоминать, какие старые вещи хранились у родственников. Мне почему-то казалось, что в такой аутентичный стиль что-то современное не впишется.
Ольга проводит небольшую экскурсию по комнате. В углу, как и полагалось в деревенских домах, висит икона.Она досталась ребятам от соседа.
- Она дорога мне тем, что долго находилась в этих местах. Видно, что икона старинная и намоленная. Возможно, хозяйка берегла ее, обклеила дабы сохранить. У меня есть ощущение, что она нас оберегает.
Чуть ниже, у зеркала, лежит настоящий винтаж, за которым современные модницы стояли бы в очереди. Ольга перевезла в дом и бабушкины сумочки-клатчи, которые она носила только по большому поводу, например, нарядившись в церковь.
- Они еще одно подтверждение, как циклична мода.
В комнате также стоит советский буфет двоюродной бабушки Ольги. Тут выставлена старая посуда, которая, в то время была в каждом втором доме. Например, набор “рыбок”. Раньше подобные фигурки скорее были статуэтками нежели рюмками, а посуда с позолотой подчеркивала стутусность и редко выбиралась из серванта.
- Подушки вязала моя бабушка. Она их делала на подарки. Долгое время они были спрятаны, так как не вписывались в евроремонты. Тут для них идеальное место, - показывает ручную работу Ольга. - Долгожитель этого дома - шкаф, что переехал сюда вместе со срубом.
Кухня-гостиная - первая комната, встречающая хозяев и гостей дома. Тут есть старая “парадная” и новая дверь. Уместился обеденный стол с лавкой, еще один советский буфет с барахолки, что стал подставкой для коллекции ретро-вазочек Ольги. А вот другие полки и потолок украшают керосиновые лампы, которые собирал Павел.
Планы Ольги совпали с технической составляющей дома. Жуки за полвека оставили глубокие морщинки на досках, подчеркнув их возраст. Прятать такое за новыми материалами не хотелось, поэтому голые стены стали незапланированной дизайнерской фишкой дома. Чтобы привести их в надлежащий вид Паша пробыл в пыли несколько дней. А вот потолок утеплили и обшили вагонкой.
Не с первого раза у ребят получилось обустроить печь, потому что наткнулись на плохого специалиста. Весь дым шел в дом, поэтому все пришлось переделать. Павел решил остановиться на современном варианте печного отопления, а оставшуюся часть печи отделать старым красным кирпичом, что остался в закромах.
Ребята провели в дом и канализацию, и воду. Правда для питья берут воду из соседского колодца. Для идеальной жизни им предстоит еще поставить станцию обезжелезивания.
В прошлом году семья сделала отмостку и подарила дому террасу. Раньше все междусобойчики происходили за столом под кроной клена у дома. Во время дождя, конечно, было неудобно и к супругам пришла идея с террасой. Буквально за две недели они нашли материалы и средства. Терраса из елки оказалась просторной. Ее разделили на две зоны: релакса и обеденную.
- Очередная семейная находка - бабушкин стол, за которым собирались гости. У родителей он стоял на улице, поэтому начали подгнивать ножки, столешница испортилась. Мы его немного отремонтировали. Лавка тоже с историей. Моя мама работала в дежурке на жд станции. Там стояли такие лавки, поверх которых клали тюфяк и подушку. Эта лавка была уже давно списана и нам ее удалось забрать себе.
На ремонт и новшества ребята потратили около 10 тысяч долларов, но планы на их первый дом строят грандиозные. Уже обдумывают, каким будет второй этаж.
- Здесь мы чувствуем себя иначе, становимся ближе друг к другу. Была удивлена, что дети не скучают по цивилизации и ждут, когда наступят выходные - и мы приедем сюда. Мы с ними часто ходим к Паше, когда тот рыбачит, я учу их подмечать, как живет природа.
- Я люблю здесь готовить, поэтому и жена, и друзья теперь мне дарят разные приспособления для кулинарии. Здесь мы и с природой общаемся, и близким кругом собираемся. Вот встречали Новый год в ретро-стиле. Было весело и украшать особо ничего не пришлось, - дополняет супругу Павел. - Мы никогда не думали о продаже, хотя предложения поступали. Не было мыслей превращать дом в агроусадьбу. Надеюсь, что наше родовое гнездо таким и останется, и перейдет будущему поколению.
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Ольга и Павел еще не обзавелись своим жильем в Минске, но стали владельцами дома у живописного озера. Они - третья семья, которая вдыхает в деревенскую хату жизнь,...
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