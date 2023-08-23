"Фишка интерьера - поеденные жуками стены". Семья восстановила старый дом прадеда - и не нарадуется

Работы в доме было немало. Павлу помогали друзья и двоюродные братья. В хорошей компании, да и на природе с перерывом на рыбалку все шло быстрее и в удовольствие. Самым сложным этапом мужчина называет очистку стен от обоев.

- Насчитали 12 слоев. Их клеили на газеты и крепили на мелкие гвоздики. Зачищали все рубанком, а между делом за чашкой чая читали новости 60-70-х годов.

Ольга к затее мужа была настроена скептически. При первой встрече кругом все было заросшее, не активничали соседи - деревня не благоухала, как сейчас. В 2020 году в пандемию ездить к родителям было небезопасно, а костра, шашлыков и природы хотелось. Желание и уговоры Паши взяли вверх - и Ольга с детьми приехали в дом, где прошли первые ремонтные работы.

- Помню вечер был таким тихим: мы сидели все вместе у огня, из-за заброшенности места у дома бегали козы. Я поймала этот вайб и подключилась к реконструкции. Моей задачей стало обустройство пространства. Сразу начала вспоминать, какие старые вещи хранились у родственников. Мне почему-то казалось, что в такой аутентичный стиль что-то современное не впишется.