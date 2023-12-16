Уроки от самурая и плотника. Простые и гениальные советы из книг для бизнеса

Источник материала: ProBusiness

Путь любого человека, который хочет открыть свое дело, полон препятствий. Возникающие проблемы нужно как-то решать. Обычно для этого мы обращаемся к экспертам и профессионалам. Но есть вероятность, что в жизни может случиться ситуация, в которой до нас еще никто не оказывался. Именно поэтому в новой подборке с подпиской от МТС «Книги с Литрес» мы расскажем об изданиях, которые научат искать нетривиальные ответы на вопросы, возникавшие у собственников бизнеса и управленцев.

Партнер по жизни: партнерский маркетинг — путь к финансовой свободе. Иван Милованов

Какой самый очевидный способ выйти из неожиданно возникшего кризиса? Сжать волю в кулак и стиснуть зубы? Отступить и посмотреть на все с другой точки зрения? Люди часто выбирают именно эти пути, однако забывают про третий — обратиться за помощью. Причем сотрудничество может быть эффективным не только как экстренное средство кризисного менеджмента: кооперация помогает и в качестве долгосрочной стратегии. Выбирая сотрудничество, вы не просто получаете помощь извне, но и суммируете усилия и средства с другой компанией или человеком, что значительно расширяет ваши предельные возможности.





Именно такой стратегии предлагает следовать Иван Милованов в своей книге «Партнер по жизни: партнерский маркетинг — путь к финансовой свободе». Наверняка вы так или иначе сталкиваетесь с онлайн-магазинами или любыми другими площадками в интернете, где размещается реклама. За каждой такой страницей стоит человек, который получает деньги за ваши клики, просмотры и покупки. Иван Милованов на реальных примерах рассказывает, как можно сделать этих предпринимателей своими партнерами. Самый большой плюс такого подхода: он не требует первоначальных вложений. Все, что вам нужно, — перенять описанные здесь приемы переговоров и научиться презентовать себя. Эта книга поможет вам или начать зарабатывать с нуля, или преумножить уже имеющиеся ресурсы компании. Особенно, если вы решили развиваться в сфере маркетинга.

Плотник. Маленькие инструменты для большого успеха. Джон Гордон

Но мы обещали максимум креатива. Тогда как насчет плотника в качестве бизнес-консультанта? Невозможная и странная идея? Известный бизнес-коуч, аналитик и автор бестселлеров Джон Гордон так не думает. Эта история кому-то может показаться странной, но в действительности рассказ о плотнике является прекрасным примером жизненной притчи, из которой каждый сможет извлечь для себя ценные уроки.





В новой книге писатель собирает лучшие стратегии успеха, но подает это в необычной, свежей форме полухудожественного произведения. Бизнесмен Майкл попадает в больницу из-за нервного срыва, вызванного напряженной работой. Это заставляет его начать пересматривать свои взгляды на жизнь, однако без каких-то конкретных ориентиров сделать это крайне сложно. В подобных ситуациях нам всем нужна некая почва под ногами, стартовая позиция. И этой отправной точкой для создания себя с нуля становится Джей — обыкновенный плотник, который, тем не менее, обладает огромной мудростью. Она не похожа на философские откровения, над которыми нужно еще долго размышлять. Будучи обычным человеком, Джей рассказывает о простых и понятных каждому вещах, которые одинаково пригодятся вам как в бизнесе, так и в повседневной жизни. Под одной обложкой в увлекательно формате притчи собран многолетний опыт Джона Гордона как успешного бизнес-коуча.

Первая галерея на Марсе, или Секреты успеха в современном арт-мире. Любовь Белоусова

Эпоха COVID-19 изменила наш мир. Пандемия, локдаун, кризис, новые правила, отличающиеся в каждой стране, вакцинация, паспорта здоровья — кажется, что все это осталось далеко позади, а сегодня до нас лишь иногда доносятся призрачные отзвуки тех событий. Но в действительности это влияние гораздо сильнее, чем мы думаем. Те же недавние волны увольнений и перестановки кадров в крупнейших мировых компаниях — следствия того, что мир переживал несколько лет назад из-за пандемии.





Однако, несмотря на масштабность этих последствий, пока существует не так уж много серьезных работ, которые бы анализировали их для разных сфер общества и бизнеса. Особенного такого анализа не хватает феномену перехода все большего количества форм нашей деятельности в онлайн. Конечно, это явление существовало и раньше, однако мало кто будет отрицать, что коронавирус подстегнул его.

Книга «Первая галерея на Марсе, или Секреты успеха в современном арт-мире» берется за полноценный анализ того, как эпоха COVID-19 отразилась на арт-рынке, что особенно ценно, ведь процессы ускоренной цифровизации коснулись именно этой сферы больше всего.

«Книги с Литрес» от МТС предлагает множество книг по саморазвитию, личностному росту и бизнесу. Особенностью сервиса является возможность чтения книг без доступа в интернет. Теперь любимых авторов можно читать даже в самолете. Все, что требуется, — это предварительное скачивание книг. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо активировать подписку «Книги с Литрес, Стандарт» одним из способов: Набрать USSD *335#

Отправить SMS на номер 3353 с латинской буквой «A» или «a»

Зайти в приложение «Мой МТС» в раздел «Услуги» Далее абонент может перейти по SMS в личный кабинет сайта www.litres.ru или установить приложение Литрес для устройств iOS и Android . Для новых абонентов действует бесплатный период на 7 дней. После него наступает посуточная оплата — 0,30 рубля в день. Интернет-трафик на сайте или в приложении при пользовании сервисом не тарифицируется.

Эта книга будет интересна даже тем, кто очень далек от современного искусства, ведь она, скорее, про то, как можно выжить в меняющемся мире и добиться в нем успеха, прибегая к неожиданным и креативным решениям. А что может быть лучше для иллюстрации такого подхода, чем искусство? Познавательное исследование, которое поможет вам лучше ориентироваться в новом мире, а также подскажет вам самые неожиданные ходы для улучшения положения своего бизнеса.

Танцы с роботами. Стратегии успеха в эпоху искусственного интеллекта и автоматизации. Билл Бишоп

Искусство, на примере которого можно сделать бизнес более эффективным, — это неожиданное и креативное решение, однако справедливо будет предположить, что подобное будет актуально далеко не для всех. Кого-то оттолкнет подвижность этого рынка, кого-то — излишняя увлеченность людей искусства новыми технологиями, которые еще пока не доказали свою эффективность, а потому могут оказаться невыгодным вложением. Кто-то же просто предпочитает работать только в своей сфере без попыток найти точки соприкосновения с кем-то еще. И именно для таких людей подойдет эта книга .





«Танцы с роботами. Стратегии успеха в эпоху искусственного интеллекта и автоматизации» написал Билл Бишоп, известный аналитик, футурист и тренер по инновациям. Это человек, который лучше многих знаком с методами, при помощи которых можно необычно решать рядовые проблемы, добиваясь при этом невероятной эффективности. Но самое интересное, что все его методы основаны на использовании передовых технологий и человеческого потенциала. В этой книге Билл Бишоп рассказывает о том, как свойственные любому человеку «сверхспособности» — распознавание воплощенных моделей, безудержное любопытство, целеустремленность мышления, этические рамки и метафорическая коммуникация — могут помочь нам выиграть конкуренцию с машинами, ведь роботы этими чертами не обладают.

Это произведение точно запомнится вам, даже если до этого вы прочитали уже не один десяток бизнес-книг, ведь порой для самых обыкновенных задач автор находит самые неожиданные решения. Но именно креативностью мы и отличаемся от роботов, не так ли?

Современный самурай. 100 уроков японских воинов для развития силы духа и обретения своего пути. Энтони Камминс

Мы с вами уже заработали, а не потратились в онлайн-магазине, обратились за помощью к плотнику, слетали на Марс в арт-галерею и потанцевали с роботами. Кажется, что в сегодняшней подборке уже ничто не может вас удивить, но теперь настало время обратиться к опыту людей, чей образ уже давно закрепился в массовой культуре как синоним непоколебимой твердости духа. Чему могут научить средневековые воины Страны восходящего Солнца современных предпринимателей? Вы можете подумать, что ничему, но Энтони Камминс считает, что у самураев есть для вас целых сто полезных советов.



