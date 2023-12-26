«С начинающими предпринимателями не сотрудничаю». Бизнесмен рассказал, как правильно выбрать проект для инвестиций

Источник материала: ProBusiness

Риски, недобросовестные предприниматели, нестабильность. Чтобы не потерять деньги при инвестировании, нужно с особым вниманием относиться к выбору проектов. О красных и зеленых флагах для инвестора порталу «Про бизнес» рассказал основатель краундлендинговой платформы «Время-Деньги» , финансист и бизнес-аналитик Андрей Пушкарёв.

Андрей Пушкарёв

Основатель краундлендинговой платформы, финансист и бизнес-аналитик

Оценка рисков

— Первый вопрос, который стоит задать себе перед тем, как вложить средства в проект: «Каким образом они вернутся?». Если схема сомнительная, нет ясности в том, как заемщик будет возвращать деньги, то велик риск их потерять.

Некоторое время назад я начал сотрудничать с основателем проекта «Волна». Это строящийся жилой квартал в Калининградской области в двух километрах от Зеленоградска, нуждающийся в финансировании. В подобных проектах инвестиции измеряются в квадратных метрах. Их цена на рынке почти в два раза выше, чем себестоимость. И даже несмотря на дополнительные затраты в виде маркетинга, зарплаты команде и так далее, очевидно, каким образом деньги вернутся.

Разумеется, случаются форс-мажоры. От рисков, связанных с ними, может обезопасить договор займа с договором залога. Так, даже если предприниматель вдруг решит нарушить обязательства, то инвесторы получат возмещение через реализацию залогового имущества. Например, земельный участок с частично возведенным или готовым домом.



Фото: vuzopedia.ru

Однако, если у предпринимателя нет подтвержденного источника погашения займа, про сроки ничего не известно, то лучше обойти его проект стороной.

Репутация

Бизнес в России (как и в большинстве стран СНГ) так устроен, что в абсолютно любой момент может появиться «черный лебедь» и «взмахнуть крыльями». Эпидемия коронавируса, политическая ситуация — все это резко меняет ситуацию на рынке. В такой неопределенности особенно важно то, как себя ведет владелец бизнеса. Если это честный, порядочный человек, то он в любом случае будет стараться исполнить свои обязательства перед инвесторами.

Поэтому перед тем, как вложить деньги, проверьте, с кем имеете дело. Приведу те ступени, поднявшись по которым, вы сможете точно быть уверены в потенциальном бизнес-партнере:

Общедоступные базы данных. С их помощью можно узнать, привлекался ли предприниматель к судебным разбирательствам. Если, например, в прошлом он «кидал» бизнес-партнеров, то сотрудничать с ним точно не стоит. Пригодятся, например, сайты судов. Платные базы данных. Например, Спарк . Такие сервисы умеют находить, с кем аффилирован тот или иной бизнесмен, выстраивать своеобразные «деревья» связей. Службы безопасности на аутсорсе или детективные бюро. Зачастую там работают люди, которые ранее служили в силовых структурах. У них могут быть свои методы и каналы, которые помогут составить представление о предпринимателе и его имуществе. Проверка кредитной истории. Задолженности другого человека — конфиденциальная информация, так что узнать ее можно только если у вас есть документ с разрешением на получение кредитной истории.

Если человек в прошлом не выполнял обязательства, нарушал договоренности, то что ему помешает провернуть такой же трюк и с вами? Любые такие темные пятна — огромный красный флаг. Помните, что возвращать деньги через суд очень долго и муторно. Лучше перестраховаться и не отдавать средства подозрительному предпринимателю.



Фото: triptonkosti.ru

Личное поручительство

Лично я, когда сомневаюсь в первичных источниках возврата инвестиций, смотрю, какие есть вторичные: залоги, поручительства и другие активы. И если собственник не готов дать личное поручительство, то у меня закрадываются подозрения. Финансирование в таком случае я не одобряю, и вам не советую.

Навыки предпринимателя и команда

Предварительный анализ бизнес-опыта заемщика важен, однако не обязательно он должен быть именно в той сфере, для которой он ищет инвестиции. Так, например, для основателя «Волны» это был первый подобного рода проект. Ранее он занимался морским бизнесом — комплектацией экипажей судов, благодаря чему были сформированы необходимые навыки, и в этом вопросе я не видел рисков.

Умение подбирать людей в команду, организаторские способности, понимание, как вести себя с чиновниками, администрацией и с партнерами. Все это абсолютно необходимо для успешного бизнесмена. И если у человека имеется многолетний опыт предпринимательства, то, скорее всего, эти навыки у него уже есть. По этой причине с начинающими предпринимателям я не сотрудничаю. Ведь я не могу узнать, есть у них необходимые умения или нет? Сама идея может быть просто замечательной, но из-за неграмотного управления инвесторы могут оказаться ни с чем.

Помимо этого, обязательно обратите внимание на то, какие люди работают вместе с предпринимателем. Ведь от команды в не меньшей степени зависит реализация проекта. Есть ли у сотрудников опыт? Устойчивы ли рабочие отношения? Приглядитесь к бэкграунду, к тем результатам, которые уже были достигнуты.

Это основные правила, которые позволяют не просто держаться на плаву, но и получать стабильный доход. Как говорится, «сделка века появляется раз в месяц», главное — разглядеть ее.