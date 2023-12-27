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Вакцинацию против гриппа продлили в Беларуси
27.12.2023 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси зафиксированы первые случаи заболевания гриппом. Пациентами стали те, кто ранее не вакцинировался. В группу риска попадают также люди старше 65 лет и маленькие дети, передает телеканал «МИР 24».
Подъем заболеваемости вирусными инфекциями в стране ожидали. Такая тенденция характерна для осенне-зимнего периода. Однако в этом сезоне есть особенности. Они связаны с коронавирусной инфекцией.
Грипп чаще поражает детей и подростков. Среди взрослых медики регистрируют заболеваемость пневмонией, в том числе и на фоне COVID-19. Врачи призывают делать прививки. Всего в Беларуси доступны шесть вакцин.
Минздрав Беларуси продлил срок вакцинации против гриппа до конца декабря текущего года.
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Грипп чаще поражает детей и подростков, среди взрослых медики регистрируют заболеваемость пневмонией.
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