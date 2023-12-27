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Вакцинацию против гриппа продлили в Беларуси

27.12.2023 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Вакцинацию против гриппа продлили в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси зафиксированы первые случаи заболевания гриппом. Пациентами стали те, кто ранее не вакцинировался. В группу риска попадают также люди старше 65 лет и маленькие дети, передает телеканал «МИР 24».

Подъем заболеваемости вирусными инфекциями в стране ожидали. Такая тенденция характерна для осенне-зимнего периода. Однако в этом сезоне есть особенности. Они связаны с коронавирусной инфекцией.

«Этот вирус встраивается сейчас в сезонную структуру респираторных заболеваний. Поэтому тут могут быть особенности. Может быть более раннее начало, а также особенности, связанные с окончанием сезона респираторных инфекций», – пояснил главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Беларуси Игорь Карпов.

Грипп чаще поражает детей и подростков. Среди взрослых медики регистрируют заболеваемость пневмонией, в том числе и на фоне COVID-19. Врачи призывают делать прививки. Всего в Беларуси доступны шесть вакцин.

«Для массовой вакцинации против гриппа в стране закуплена вакцина, которая содержит в составе два вируса гриппа А и один вирус гриппа Б. Это для тех, кто хочет привиться за счет бюджетных средств. Также есть возможность привиться за счет собственных средств для этих целей», – рассказала заведующая лабораторией гриппа и гриппоподобных заболеваний Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии Наталья Шмелева.

Минздрав Беларуси продлил срок вакцинации против гриппа до конца декабря текущего года.



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Грипп чаще поражает детей и подростков, среди взрослых медики регистрируют заболеваемость пневмонией.
 
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