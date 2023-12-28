«Никто не понял, но стартовал гигантский госпроект жилой застройки». Спросили у экспертов, что их удивило в этом году

− Главной тенденцией года был повышенный спрос – люди с марта активно улучшали жилищные условия. Можно бы было говорить, что благодаря кредитам, но количество сделок начало расти быстрее, чем процент сделок с привлечением кредита – и только увеличением доступности кредитов это поначалу объяснялось с натяжкой.

У нас на рынок традиционно влияет не только экономика (читай, доходы населения в валютном эквиваленте), но и настроения. Что такого произошло к марту, что рынок внезапно ожил? На мой взгляд, сработало два фактора.

Первый – люди к марту адаптировались к реалиям, поняли правила игры, решили, что все самое пугающее уже случилось. А значит, нужно хорошо жить тут.

Второе – белорусы так и не нашли более понятных инструментов сохранения сбережений. Банковская система оказалась в этом смысле ненадежной – и процент маленький, и уже есть прецедент, что снять разом свои 30-100 тысяч со счетов может не получится. Позже замаячила еще и угроза, что хранение больших сумм в банках будет платной. А хранить большие деньги под подушкой – мало кому хватает нервов. Отсюда – массовые инвестиции в жилье. Да, извлечь деньги, случись что, быстро не получится, но «сохранить к пенсии» деньги в квадратных метрах, которые пока будут сдаваться − вполне.

Мысль «раз не уезжаем, жить нужно хорошо сейчас» дала ускорение и загородному рынку. Поначалу выросли цены на самые интересные аукционные участки. Позже осмелели те, кто хочет загородный дом или дачу для отдыха (тут уже сказывается низкая доступность отдыха на привычных европейских курортах).