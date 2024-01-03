«Наша ИИ-модель работает быстрее врачей и с точностью до 97%». Этот белорусский стартап хочет повысить качество медицины по всему миру и уже привлек $ 1 млн инвестиций

Источник материала: ProBusiness



Владимир Фролов.

OxyTech — белорусский стартап, который использует искусственный интеллект, чтобы анализировать рентгеновские снимки в несколько раз быстрее врачей и находить у пациентов заболевания точнее. Сервис появился еще в 2020 году и изначально диагностировал только воспаление легких. Но сейчас ИТ-решения компании способны работать почти со всем человеческим телом. Как появился стартап? Почему тестовый запуск был в Мьянме? С какими сложностями сталкивается проект при работе в Беларуси? Об этом и не только специально для «Про бизнес» рассказал коммерческий директор OxyTech Владимир Фролов.

«Наш ИИ анализирует рентгеновский снимок за несколько секунд»

— Владимир, чем занимается ваш стартап?

— Наша команда разработала сервис на основе искусственного интеллекта, который анализирует рентгеновские снимки и определяет различные человеческие болезни и отклонения меньше, чем за минуту. Уже работаем со снимками позвоночников и черепов, коленных и тазобедренных суставов, а также грудной клетки.

Скажу сразу: наши сервисы сделаны не для того, чтобы заменить врачей. OxyTech вместе со своими ИТ-решениями хочет стать помощником специалиста и его лучшим другом, который сделает работу быстрее, точнее, удобнее и комфортнее.





После внедрения сервиса в работу клиники или больницы значительно увеличивается скорость диагностики заболеваний и кратно растет проходимость отделений: ИИ позволяет медикам тратить несколько секунд на анализ одного снимка вместо привычных нескольких минут. А в случаях заболеваний на ранних стадиях — до 60 секунд вместо 10−15 минут.

Второе преимущество Oxytech — повышение точности анализа и почти полное устранение человеческого фактора. Врач — в первую очередь человек. Он может устать или отвлекаться на личные проблемы: так было и так будет всегда. А наш сервис позволяет сохранять эффективность на протяжении всего времени работы больницы.

— Как и с чего вы начинали?

— Обозначу здесь: я как коммерческий директор и кофаундер появился в проекте около года назад, когда развитие и точность сервиса дошли до того состояния, что ИИ можно системно продавать по всему миру.





Oxytech появился около 3 лет назад, в 2020 году. Идея возникла у нашего гендиректора Андрея Капитонова. Андрей — врач, выпускник БГМУ, какое-то время поработал в найме, а потом захотел делать что-то свое. Так он познакомился с Александром Семилетовым, нашим CTO, который отвечает за техническую часть.

У Андрея и Саши изначально была немного другая задумка: в тот момент был коронавирус, поэтому ребята сосредоточились на ИИ для выявления пневмонии. Такой формат проекта получил достаточно хороший отклик в бизнес-среде, и команде удалось привлечь около $ 30 тысяч на разработку MVP от одной из шведских инвесткомпаний. Параллельно участвовали в различных конкурсах и ивентах вроде Great Challenge от Великого Камня или конкурса инновационных проектов ГКНТ, где выигрывали различные чеки как стартап с актуальной идеей.





Со временем Андрей и Саша решили создать новые ИИ, чтобы добавить новые доступные патологии для диагностики и расширить анатомию тела, которую способны покрывать продукты OxyTech. По большому счету, первые 2 года стартапа — это работа над математическими моделями, увеличением точности диагностики (изначально ИИ работал с точностью 70%, сейчас — от 94% до 97%) и запуском первых пилотных проектов в двух клиниках в Мьянме.

«В первый месяц пилота клиника в Мьянме получила $ 10−15 тысяч дополнительной выручки»

— В Мьянме? Как вы там оказались?

— Физически команда Oxytech никуда не переезжала, потому что в этом не было никакой необходимости. Наш софт абсолютно не требователен к «железу», поэтому его внедрение в жизнь клиники не требует никаких специальных усилий. Не скажу, конечно, что сервис можно запустить на калькуляторе, но вот на устройствах с Windows 7 и выше — пожалуйста. Главное — чтобы был доступ к интернету.

По поводу вашего удивления насчет Мьянмы: большинство стартапов на ранних стадиях делает все, чтобы получить первые хорошие результаты для своего продукта. Так поступили и мы, отправляя запросы в различные страны в поисках тех, кто готов попробовать наш ИИ в работе с клиентами.





В Мьянме, кстати, мы получили неплохие результаты. К примеру, один из наших сервисов проанализировал 5 тысяч снимков коленных суставов и обнаружил 750 случаев гонартроза. В первый же месяц клиника получила 150 дополнительных записей на PRP-терапию. Если посчитать в деньгах, то это дополнительные $ 10−15 тысяч выручки.

А после успешного практического тестирования за рубежом появились и первые партнеры в Беларуси — Круглянская ЦРБ и Могилевский областной противотуберкулезный центр.

— Какой фидбэк от рынка и врачей приходил во время пилотов?

— Как правило, до внедрения к нам относятся с настороженностью. Все-таки медики — это достаточно консервативные люди. Зато после интеграции врачи понимают пользу для себя и своих пациентов. Поэтому как такового негативного фидбэка пока не было. Мы сделали интуитивно понятный интерфейс, поэтому даже люди в возрасте спокойно разбираются в приложениях и могут ими пользоваться.





— Честно говоря, не верится в то, что в процессе создания первых работоспособных версий не было никаких факапов в разработке и внедрении. Наверняка какие-то моменты все-таки случались и вы получали обратную связь. Возможно, не негативную, а развивающую…

— Но каких-то претензий действительно не было. Возможно, из-за позиционирования. Мы сразу управляли ожиданиями партнеров и объясняли, что наш ИИ проходят первые серьезные испытания. В первое время лично у нас стояли вопросы точности результатов, о чем я уже говорил. Но даже 70% — это как минимум удовлетворительные показатели, потому что 7 снимков из 10 были продиагностированы правильно.

Наши модели постоянно обучаются, поэтому развитие и повышение точности не прекращается. Кстати, OxyTech — один из первых стартапов в мире, который внедрил в медицинском ИИ Semi-supervised learning.





Объясню простыми словами: суть подхода в том, что искусственный интеллект обучается не только на размеченных, но и на неразмеченных снимках. Сперва мы дали ИИ базу с размеченными снимками, а потом скормили еще больше неразмеченных, чтобы софт учился работать с ними самостоятельно. Это снижает вероятность отказа от диагностики и позволяет нам анализировать нестандартные изображения.

— Можно точно так же простыми словами объяснить, что такое разметка снимка?

— Смотрите: действующий врач (в случае Oxytech их больше 20) берет рентгеновские снимки и ищет в нем отклонения. Например, пневмонию, сколиоз. И отмечает их на снимке. И на этой информации обучается ИИ.





«В Беларуси мы распространяем сервис по больницам бесплатно»

— 2 года вы пилите и тестируете продукт в пилотах. На что все это время живет команда? Ведь тех $ 30 тысяч, о которых вы говорили ранее, точно не хватит на такой срок.

— Все верно. Но в процессе у нас появился крупный платящий клиент — научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий в России. У них особые юридические условия, потому что с ними можно работать без сертификации.

— А потом в компанию приходите вы — и, насколько я понимаю, начинается этап коммерциализации проекта в Беларуси и России. Расскажите об этом подробнее.

— В Беларуси мы распространяем сервис по государственным больницам бесплатно. Для нас это, во-первых, имя. Во-вторых, дополнительный источник данных для развития ИИ. Но в обозримом будущем, думаю, наладим платную работу с Минздравом.





В России сейчас идет этап сертификации, чтобы легально работать с частными клиниками. При этом мы расширяем сотрудничество с российским клиентом, о котором говорил выше. Скажем так: несмотря на то, что Oxytech расширил команду до 30+ человек, мы по-прежнему окупаем все свои текущие расходы. Более того, остаются ресурсы на ускоренное развитие.

— Стратегический клиент по-прежнему один?

— Пока да. Но сейчас мы ведем переговоры с компаниями вне Беларуси и России. А именно в Турции, ОАЭ, Индии и Таиланде. Точных названий потенциальных клиентов назвать не могу, кроме, разве что, сети премиальных клиник Bangkok Hospital: процесс заключения сделки там находится в продвинутой стадии. Для Индии и Юго-Восточной Азии готовим еще один важный продукт — модель по диагностике туберкулеза. Это заболевание — достаточно серьезная проблема в регионе, от него страдают сотни тысяч людей, если не миллионы.





А еще хотим закупить портативные рентгенаппараты, где уже будет встроен наш ИИ. Это позволит работать в самых отдаленных частях государств, где у больных нет доступа к качественному медицинскому обслуживанию.

То есть сейчас мы ищем «крупную рыбу» и не размениваемся на небольших клиентов. В перспективе эта стратегия выведет Oxytech на новый уровень.

— Звучит здорово. Вернусь к коммерциализации на родине. Рынок в Беларуси, конечно, небольшой, даже в сравнении с соседней Россией. Но вам не обидно, что коммерческая история здесь не складывается?

— На самом деле нет, потому что мы постепенно движемся в сторону сотрудничества с Минздравом. Просто это требует гораздо больше времени, чем классические переговоры в B2B.





«Привлекли $ 1 млн инвестиций»

— Oxytech уже самоокупаем и прибылен. Вопрос привлечения инвестиций не стоит?

— Почему? Несколько месяцев назад мы привлекли от российского бизнес-ангела $ 1 млн. Деньги нужны, в первую очередь, для того, чтобы ускорить наш рост и развитие и не думать о том, как заработать на команду здесь и сейчас. Имя инвестора, к сожалению, раскрыть не смогу, но этот человек полностью разделяет наши цели и тоже хочет сделать медицину более качественной и доступной.





Думаю, что первые ощутимые результаты от привлечения инвестиций мы получим уже в 2024 году: прогнозируем нарастить выручку и дойти до $ 1+ млн в год.