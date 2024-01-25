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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Беларуси за неделю выросла на 33%
25.01.2024 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси растет заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Интенсивность эпидситуации врачами оценивается как средняя. Рост пациентов наблюдается во всех регионах страны, сообщает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
За неделю плюс 33% заболевших острыми респираторными инфекциями. Среди пациентов чаще встречаются дети, особенно до четырех лет. Они переносят вирус в легкой и средней форме. Врачи советуют избегать массовых детских мероприятий и контактов с заболевшими.
Подъем заболеваемости в этот период года – традиционный. Учитывая это, в Беларуси продлили вакцинацию против гриппа. По данным медиков, такой подход спасет от тяжелых форм.
Медики напомнили про болезнь без справок. Дошкольники, учащиеся и студенты с признаками ОРВИ могут не посещать занятия до пяти дней. Бюллетень при этом не нужен. Такая норма действует на период высокого подъема заболеваемости вирусными инфекциями.
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В стране продлили вакцинацию против гриппа. Привиться можно до конца января.
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