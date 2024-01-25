Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Беларуси за неделю выросла на 33%

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси растет заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Интенсивность эпидситуации врачами оценивается как средняя. Рост пациентов наблюдается во всех регионах страны, сообщает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

За неделю плюс 33% заболевших острыми респираторными инфекциями. Среди пациентов чаще встречаются дети, особенно до четырех лет. Они переносят вирус в легкой и средней форме. Врачи советуют избегать массовых детских мероприятий и контактов с заболевшими.

Подъем заболеваемости в этот период года – традиционный. Учитывая это, в Беларуси продлили вакцинацию против гриппа. По данным медиков, такой подход спасет от тяжелых форм. Привиться можно до конца января. Процедура бесплатная. Проводят ее в поликлиниках по месту жительства.

«К этому периоду закупается необходимый запас лекарственных средств для лечения вирусных инфекций, в амбулаторных или клинических учреждениях проводится работа по привлечению, если необходимо, врачей других специальностей», – рассказала начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Беларуси Инна Карабан.

Медики напомнили про болезнь без справок. Дошкольники, учащиеся и студенты с признаками ОРВИ могут не посещать занятия до пяти дней. Бюллетень при этом не нужен. Такая норма действует на период высокого подъема заболеваемости вирусными инфекциями.



В Беларуси циркулируют не только вирус гриппа А, редко Б, но и негриппозные респираторные вирусы. Например, парагрипп, сезонные коронавирусы, адено-, рино- и бокавирусы. Это значит, есть риск распространения возбудителей.