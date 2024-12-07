«Мы сняли квартиру, сделали ремонт, взяли в долг деньги на оборудование и начали бизнес». История компании, у которой теперь выручка $ 1 млн в год

Источник материала: ProBusiness



Сергей Пилипенко.

Иногда бизнес может начаться с одного звонка, заказа, просто аренды оборудования и потом вырасти до полноценного призводства. Так произошло и с Сергеем Пилипенко, который с друзьями хотел купить плоттер (оборудование для выпуска баннеров, географических карт, чертежей, масштабных проектов, открыток в 3D формате, — Прим. «Про бизнес»), а в итоге получилось организовать полноценный бизнес. Владелец компании « Mobilecat» рассказал о том, как бизнес начинался на съемной квартире, как удалось развить компанию до выручки $ 1 млн в год и зачем ему «Котяковская галерея».

«Студенты-архитекторы спали у нас на диване, пока печатались их дипломы»

— Мы занимаемся производством мобильных выставочных стендов, стендов для мероприятий, рекламы, печатью на текстиле, делаем флаги, т.е. мы — небольшое производственное рекламное предприятие. На данный момент у нас работает 33 человека на площади около 700 кв.м. 70% продукции идет на российский рынок, а в СНГ — мы лидеры среди производителей мобильных рекламных конструкций. В сравнении с российским, белорусский рынок менее емкий, поэтому такой большой процент уходит на экспорт. Раньше мы занимались наружной и интерьерной рекламой, но в какой-то момент решили сконцентрироваться непосредственно на стендах, чтобы создавать флагманский продукт на рынке и развиваться дальше. Сейчас оглядываясь назад, понимаю, что это было верное решение.





























История с бизнесом начиналась, когда мы с друзьями заканчивали БНТУ. На последних курсах мы были увлечены дизайном и решили к концу нашего обучения организовать свою компанию. До этого мы по полгода-году успели поработать в найме, и уже имели какой-то коммерческий опыт в дизайне.





Мы сняли квартиру, сделали там ремонт, взяли в долг деньги на первый плоттер и начали постепенно втроем развивать бизнес. Первое наше оборудование стоило около $ 5000. Сейчас, мы, конечно, выросли, и на балансе у нас оборудования на $ 200.000. Расти мы всегда старались за собственные средства, не прибегаяя к кредитам. Наши первоначальные вложения окупились довольно быстро. Рынок тогда только начинал развиваться, а мы много за что брались. Даже печатали широкоформатные плакаты для студентов-архитекторов — когда у них подходило время к сдаче дипломных проектов, у нас были ночные смены. Они, бедные, спали у нас на диване, пока печатались эти дипломы.





Идея создания бизнеса с рекламными конструкциями пришла 12 лет назад, когда я учился на MBA — годовая программа, где обучалось около 15 человек. Там мы писали диплом на тему «Вывод на рынок бренда и линейки выставочных конструкций». В итоге мы полностью сконцентрировались на производстве конструкций и стендов.

«Когда денег нет и делить нечего»

Начинали мы бизнес втроем, сейчас нас двое — один из партнеров решил впоследствии двигаться в своем направлении. Когда мы только начинали, каких-то формальных договоренностей у нас не было, — когда денег нет и делить нечего. Как и в любом совместном деле, по мере роста появляются споры. Я бы мог посоветовать всем, кто начинает бизнес с партнерами, в первую очередь договориться, как вы будете расходиться. Это очень отрезвляет. Также нужно разделить зоны ответственности: чем лучше все будет прописано, тем лучше это будет работать.





В копилку с полезными советами: могу поделиться опытом своей компании в плане финансовой безопасности. У нас есть резервный фонд на случай кризисов, который позволяет как минимум выплывать, как максимум — продолжать рост. Размер фонда — это сумма, которая позволит работать 3−4 месяца. Ситуации бывают разными, а очень важно выполнять свои обязательства перед людьми. Я за 20 лет работы ни разу не задержал зарплату сотрудникам.





Самым сложным периодом с точки зрения бизнеса был, конечно, коронавирус, потому что мы занимаемся маркетингом и офлайн-событиями. Наши стенды используют для любых больших мероприятий, выставок, конференций и т.п. Когда случилась пандемия, я один сидел в офисе, менеджеры и дизайнеры кое-как работали удаленно, а производство было загружено всего на 1−2 дня в неделю. Конечно, в тот период пришлось немного сократить зарплату. Это продолжалось около 5 месяцев, а потом мы нашли крупный заказ и все снова стало на свои привычные рельсы. Конечно же, в трудные минуты крайне важна поддержка семьи. Я благодарен своей любимой жене, которая и в начале бизнеса, и в кризисное время поддерживала меня и заботилась о доме и детях.

«В течение двух месяцев мы перевезли все оборудование и даже швей»

Были у нас и интересные случаи, связанные со скачками курсов. Это ведь у нас доллар чуть ли не национальная валюта (смеется, — прим. авт.), а в России все считают в рублях и на доллар внимания не сильно не обращают. В 2022 году случился очередной скачок курса, а мы как раз собирались покупать оборудование, которое стоило около $ 30.000. В России курс тогда взлетел в 3 раза, и оборудование стало резко стоить уже не $ 10.000, а $ 30.000. Мы приехали в Россию встретиться с продавцом нужной нам техники, а в итоге все закончилось покупкой целого бизнеса по производству флагов. В течение двух месяцев мы перевезли все оборудование и даже швей.





Мы обустроили офисы, производство, даже добавили картины с котами в стиле великих художников. Мы называем нашу импровизированную выставку «Котяковской галереей».

У меня есть знакомый, одинокий пожилой художник. Он как-то попросил дать в долг денег и сказал, что уже два дня не ел. С тех пор я ему помогаю. И все эти картины для нашей галереи создал он.

















Сейчас, помимо бизнеса, у меня появилось увлечение — баня. Я профессиональный парильщик, участвую на фестивалях и чемпионатах. Два года назад мы с женой купили дом, построили там баню, и сейчас эта баня стала маленьким семейным бизнесом. Ее у нас снимают банные мастера, привозят гостей и парят там. Мы с женой тоже иногда парим, но все реже.

Давать какие-то советы предпринимателям сложно. Я думаю, что если ты предприниматель, то не быть им невозможно — тебе всегда чего-то хочется. Для реализации в бизнесе нужно найти то, что нравится, что любишь и за что другие готовы платить. В общем, нужно смотреть в этом направлении и выбирать поле для деятельности.