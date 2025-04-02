«Однажды я прямо на сделке одолжила покупательнице деньги». Агент по недвижимости — честно о своей работе

— Правда ли, что можно продать любую квартиру? Что делать собственнику, если есть обременения, проблемные соседи или район имеет не самую лучшую славу?

—Продать можно всё, но важно учитывать факторы, которые могут повлиять на процесс продажи и цену. Так, если у квартиры есть обременения, важно заранее разобраться с юридической стороной вопроса, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Обременения могут быть разными — от залогов до арестов. Конечно, для решения вопросов требуется немало времени и усилий. Однако всё это можно урегулировать — и сделка всё равно состоится.

Что касается проблемных соседей или ситуации с районом, то здесь нужно правильно презентовать объект. Важно быть честным с потенциальными покупателями, ведь информация о таких нюансах рано или поздно дойдет до них в том или ином виде. Но также стоит подчеркнуть плюсы — например, инфраструктуру района, удобство расположения, перспективы (например, то, что рядом скоро появится метро). Иногда такие вещи могут сыграть решающую роль для покупателя, который, несмотря на минусы, увидит в этом преимущества.

Поэтому, даже если ваш дом или двор далеки от идеала, не стоит терять надежду. Важно правильно оценить объект, быть готовым к обсуждениям и, возможно, немного скорректировать цену в зависимости от состояния квартиры и особенностей окружающей территории.

«Однажды продавец решил поднять цену уже в момент оформления в БТИ»

— Расскажите про интересные кейсы из вашей практики?

—Как-то у меня в продаже была квартира, которую я продавала по доверенности. Срок действия доверенности подходил к концу, но мне удалось найти покупателей. Мы вышли на этап задатка, я начала подготовку объекта к сделке, собирала все необходимые документы.

Но неожиданно для меня покупательница, будучи в положении, передумала и решила отменить сделку. До этих покупателей у меня была другая заинтересованная клиентка, которая очень хотела эту квартиру, но не решалась на покупку из-за торга. Когда же она узнала, что за квартиру внесли задаток, была очень расстроена. Я, понимая ее разочарование, начала искать для нее альтернативу. Мы оставались на связи, я предлагала ей какие-то варианты. И вот, как только сделка с беременной покупательницей сорвалась, я сразу позвонила ей и предложила показать квартиру снова. Мы быстро организовали встречу, и все прошло успешно. Поэтому очень важно поддерживать постоянную связь с клиентами, даже если сделка на первый взгляд «сорвалась».

Был у меня и не совсем приятный случай, когда продавец на стадии подписания договора в БТИ неожиданно решил поднять цену на квартиру. Покупательница, несмотря на изменение условий, не хотела отступать от своего решения и продолжала настаивать на покупке. Однако, как это часто бывает, у нее не было достаточной суммы на руках для завершения сделки.

Тогда я предложила дать ей недостающую сумму в долг, чтобы она могла завершить покупку. Конечно, это был риск, и решение далось не так просто, но я понимала, как важно для клиента получить эту квартиру. К счастью, все завершилось хорошо, покупатель вернула долг в оговоренный срок — и сделка состоялась.