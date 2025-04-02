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«Однажды я прямо на сделке одолжила покупательнице деньги». Агент по недвижимости — честно о своей работе
02.04.2025 08:01 — Новости о Коронавирусе | realt.by
Источник материала: realt.by
Работа профессионального агента по недвижимости совмещает в себе знания и навыки десятков профессий. Сегодня специалисту нужно погрузиться в тонкости узаконивания перепланировки, завтра — поработать психологом и разрешить непростой семейный конфликт, а послезавтра — снять видео о квартире и показать все ее преимущества. О том, как по запаху понять, что квартиру затапливали, как продать жилье в не самом лучшем районе и как поступать, если сделка срывается, нам рассказала агент по недвижимости АН «ЭТАЖИ юнайтед»
«Мечтаю взять на продажу «сталинку» с высокими потолками и открытым балконом»
— Екатерина, как вы начали свою карьеру в сфере недвижимости?
— Раньше я работала специалистом по таможенному оформлению. Профессия мне нравилась, но в какой-то момент я почувствовала, что теряю интерес к тому, что делаю. Зная, что работа, связанная с общением, приносит мне наибольшее удовольствие, я пошла работать специалистом по найму персонала и устроилась в агентство недвижимости.
Там коллеги стали предлагать мне попробовать себя в роли агента по недвижимости. Я сомневалась, но однажды все-таки решилась. И уже через две недели работы, обзванивая собственников, взяла свой первый объект в продажу, а через три недели успешно его продала! Благодарность от покупателей и продавцов придала мне силы и уверенность для дальнейших шагов.
— Чем эта сфера понравилась вам?
— Это же круто — помогать людям решать вопросы с жильем и исполнять их мечты! Я кайфую от того, что делаю людей счастливыми, и еще получаю за это оплату. Я уверена, что покупка или продажа недвижимости не должны быть стрессом. Это процесс, в котором каждый клиент должен ощущать заботу, уважение и поддержку. Я стремлюсь обеспечить безупречное сопровождение клиентов на каждом этапе сделки.
— Помните ли вы свою первую сделку?
— На самом деле, мои клиенты даже не заподозрили, что это была моя первая сделка. В результате мы не только успешно завершили продажу, но и продолжили поддерживать дружеские отношения.
— А с какими трудностями сталкивается агент в своей работе?
— Первое — это сомнения продавцов. Иногда, когда покупатель найден быстро, продавец начинает сомневаться: не продешевил ли он, не оказался ли слишком щедрым, оставив покупателю мебель и так далее. Такие моменты требуют внимательной работы с клиентом и объяснений, чтобы уверить их в правильности решения.
Также часто я встречаюсь с ситуацией, когда собственники квартир оценивают свою недвижимость, опираясь на прошедшую моду и старые ремонты. Например, они ставят цену на квартиру, основываясь на дорогой «лаковой салатово-красной» кухне, но не учитывают, что дизайн и материалы уже устарели, а рынок изменился.
Еще одна сложность — согласование просмотров. Когда ко мне обращаются иногородние покупатели с просьбой организовать подборку и показы квартир на определенную дату, я сталкиваюсь с одной проблемой. Многие агенты, чтобы сэкономить время, проводят показы только в определенные дни недели. В итоге не все потенциальные покупатели могут посмотреть объект, его продажи затягиваются. Поэтому важно доверять продажу не ленивому, а трудолюбивому агенту, для которого продажа вашей квартиры стоит выше личных удобств. Я всегда отменяю личные дела ради внезапного показа, чтобы не упустить шанс для моего клиента.
— Почему вы выбрали для себя направление вторичной недвижимости?
— Вторичная недвижимость — это не просто квадратные метры, каждый объект — это уникальная семейная история, которую я проживаю вместе с собственниками. К тому же, вторичная недвижимость всегда будет востребованной. Ведь люди постоянно меняют свою жизнь: кто-то расширяет семью, кто-то разводится, кто-то переезжает. А еще я получаю огромное удовольствие от того, что изучаю разнообразные дизайнерские решения, интересные локации и виды из окон. Меня вдохновляют как старинные дома с историей, так и новые современные районы.
Мечтаю когда-нибудь взять на продажу «сталинку» с высокими потолками в самом сердце города, подняться по старой лестнице, выйти на открытый балкон и ощутить весь неповторимый шарм такого объекта.
«Я на связи с клиентами 24/7»
— Как вы пришли в «ЭТАЖИ юнайтед»? Почему выбрали именно это агентство?
—До прихода в компанию
Я увидела, насколько высоким может быть качество работы с клиентами. Ведь ключевое отличие
—Как вам удалось войти в топ-10 специалистов в такой большой компании?
— Я стремлюсь работать на максимуме, не боюсь сложных задач, всегда ищу эффективные решения. К тому же, я на связи 24/7, пока кто-то спит (улыбается).
— Расскажите, как проходит ваш рабочий день?
— Наверное, вы ожидаете, что я скажу, что начинаю свой день с анализа рынка недвижимости? На самом деле, для меня важнее начать утро с физической зарядки, контрастного душа и правильного завтрака, чтобы весь день прошел продуктивно. Я уверена, что позитивный настрой и хорошая энергетика создадут нужную атмосферу для успешных сделок и решения любых вопросов. Мой пример это подтверждает. Так, в прошлом месяце я установила рекорд по Гродненской области,
«Тот, кто приобрел квартиру по нынешним ценам и вложился в ремонт, вряд ли будет продавать жилье дешевле»
— Как вы думаете, что будет дальше с ценами на жилье? Что сейчас делать тем, кто хочет продать квартиру? И тем, кто планирует первую в жизни покупку жилья?
—За годы работы в сфере недвижимости я наблюдаю только рост цен. Думаю, что и в будущем глобальное снижение стоимости квадратного метра маловероятно. Ведь тот, кто уже приобрел квартиру по нынешним ценам у застройщиков и вложился в ремонт, вряд ли будет продавать жилье дешевле. А собственники старого жилого фонда, видя цены на новые квартиры, также будут ориентироваться на них при установлении стоимости своих объектов.
Вообще, я считаю, что важно жить настоящим моментом. Никто не может точно предсказать, что будет завтра, каким будет курс доллара и так далее. Мы все помним, как неожиданно пришел коронавирус. Поэтому если вы приняли решение улучшить свои жилищные условия, не стоит откладывать это на завтра. Лучший день для принятия решения — сегодня.
Тем же, кто хочет приобрести свое первое жилье, стоит прийти ко мне на личную бесплатную консультацию. Записаться можно, оставив заявку на
— Правда ли, что можно продать любую квартиру? Что делать собственнику, если есть обременения, проблемные соседи или район имеет не самую лучшую славу?
—Продать можно всё, но важно учитывать факторы, которые могут повлиять на процесс продажи и цену. Так, если у квартиры есть обременения, важно заранее разобраться с юридической стороной вопроса, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Обременения могут быть разными — от залогов до арестов. Конечно, для решения вопросов требуется немало времени и усилий. Однако всё это можно урегулировать — и сделка всё равно состоится.
Что касается проблемных соседей или ситуации с районом, то здесь нужно правильно презентовать объект. Важно быть честным с потенциальными покупателями, ведь информация о таких нюансах рано или поздно дойдет до них в том или ином виде. Но также стоит подчеркнуть плюсы — например, инфраструктуру района, удобство расположения, перспективы (например, то, что рядом скоро появится метро). Иногда такие вещи могут сыграть решающую роль для покупателя, который, несмотря на минусы, увидит в этом преимущества.
Поэтому, даже если ваш дом или двор далеки от идеала, не стоит терять надежду. Важно правильно оценить объект, быть готовым к обсуждениям и, возможно, немного скорректировать цену в зависимости от состояния квартиры и особенностей окружающей территории.
«Однажды продавец решил поднять цену уже в момент оформления в БТИ»
— Расскажите про интересные кейсы из вашей практики?
—Как-то у меня в продаже была квартира, которую я продавала по доверенности. Срок действия доверенности подходил к концу, но мне удалось найти покупателей. Мы вышли на этап задатка, я начала подготовку объекта к сделке, собирала все необходимые документы.
Но неожиданно для меня покупательница, будучи в положении, передумала и решила отменить сделку. До этих покупателей у меня была другая заинтересованная клиентка, которая очень хотела эту квартиру, но не решалась на покупку из-за торга. Когда же она узнала, что за квартиру внесли задаток, была очень расстроена. Я, понимая ее разочарование, начала искать для нее альтернативу. Мы оставались на связи, я предлагала ей какие-то варианты. И вот, как только сделка с беременной покупательницей сорвалась, я сразу позвонила ей и предложила показать квартиру снова. Мы быстро организовали встречу, и все прошло успешно. Поэтому очень важно поддерживать постоянную связь с клиентами, даже если сделка на первый взгляд «сорвалась».
Был у меня и не совсем приятный случай, когда продавец на стадии подписания договора в БТИ неожиданно решил поднять цену на квартиру. Покупательница, несмотря на изменение условий, не хотела отступать от своего решения и продолжала настаивать на покупке. Однако, как это часто бывает, у нее не было достаточной суммы на руках для завершения сделки.
Тогда я предложила дать ей недостающую сумму в долг, чтобы она могла завершить покупку. Конечно, это был риск, и решение далось не так просто, но я понимала, как важно для клиента получить эту квартиру. К счастью, все завершилось хорошо, покупатель вернула долг в оговоренный срок — и сделка состоялась.
— Какие проблемы снимает с собственника и покупателя агент по недвижимости?
— Во-первых, агент по недвижимости помогает ориентироваться на рынке, предоставляя актуальную информацию о ценах, трендах и предложениях. Во-вторых, специалист берет на себя ответственность за оформление документов, проверку юридической чистоты сделки, что снимает риски для обеих сторон. В-третьих, агент помогает сторонам договориться, минимизируя напряженность в процессе переговоров.
Также нередко агент выступает психологом, оказывая моральную поддержку. А иногда, когда накрывает вдохновение, агент может стать и хоумстейджером — поможет привести квартиру в товарный вид.
— Кто-то спросит, а зачем мне обращаться в агентство, если я могу сам продать или купить квартиру?
— Когда человек первый раз в жизни покупает или продает жилье, ему трудно сохранить хладнокровие. Я же помогаю принять решение на основе фактов и опыта, а не эмоций. Это позволяет избежать ошибок, сэкономить время.
Также опытный риэлтор может добиться наиболее выгодных условий при торге. Например, вы знаете, как пахнет затопленный потолок под натяжным покрытием? Лично я уже сталкивалась с этим, хотя это встречается не так часто. Запах, кстати, совсем не противный — скорее напоминает стиральный порошок. Чтобы решить эту проблему, нужно снять натяжной потолок, устранить затопление, всё высушить и затем заново установить потолок. В целом, проблема не такая уж и страшная, но она может стать отличным аргументом для торга.
В завершение, хочу выразить огромную благодарность и передать привет всем, кто когда-либо продавал, продает, покупал или покупает квартиры со мной. Вы — моя главная мотивация, я горжусь каждым совместным проектом. Также хочу сказать спасибо моему руководителю за поддержку и веру в меня, а также всей команде наших юристов за профессионализм и слаженную работу. Вместе мы делаем важное дело!
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«Однажды я прямо на сделке одолжила покупательнице деньги». Агент по недвижимости — честно о своей работе
Работа профессионального агента по недвижимости совмещает в себе знания и навыки десятков профессий. Сегодня специалисту нужно погрузиться в тонкости...
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