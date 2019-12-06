«Прогулки по незнакомому Витебску». Давайте посмотрим фото города 19 века

Источник материала: Tut.by

Дореволюционные фотографии Витебска вызывают большой интерес у любителей истории. В фондах областного краеведческого музея хранится комплект из 24 копий фотографий с видами города конца 1880 — начала 1890 годов из альбома ученого Евдокима Романова. Оригиналы же снимков находятся в фондах Национального исторического музея. Что на них изображено и какова их история — узнаем на очередных «Прогулках по незнакомому Витебску» .



Вид на улицу Подвинскую (современная улица Толстого). Конец 1880 — начало 1890 годов. Фотография из фондов Витебского областного краеведческого музея

Оригинальные фотографии наклеены на паспарту и помещены в альбом, на обложке которого надпись: «Глубокоуважаемому Евдокиму Романовичу Романову от витебских белоруссов. Витебск, 16 марта 1894 года». Судя по ярлыку на альбоме, он был приобретен в магазине канцелярских принадлежностей Гирши Росильсона на улице Замковой.

На снимках проставлены штампы нескольких белорусских музеев: музея имени Ивана Луцкевича, Музея истории Великой Отечественной войны, Белорусского государственного музея (так раньше назывался Национальный исторический музей). На оборотной стороне паспарту от руки сделаны аннотации.

Попробуем проследить историю фотоальбома, связанного с личностью известного белорусского этнографа, фольклориста, археолога Евдокима Романова (1855−1922).

«Витебские белоруссы» на обрезанной фотографии

Евдоким Романов с 1886-го по январь 1895-го жил в Витебске, работал инспектором народных училищ. Активно участвовал в общественной жизни, в частности, был одним из инициаторов создания Витебского церковно-археологического древлехранилища (музея), а также в археологических исследованиях.

Евдоким Романов. Источник: mazdzalina.org

В круг его общения в Витебске входили такие известные личности как историк, археограф Алексей Сапунов, этнограф и фольклорист Николай Никифоровский, архивист Михаил Веревкин, историк и краевед Владимир Стукалич, редактор газеты «Витебские губернские ведомости» Игнатий Пилин и другие.

В фондах витебского музея хранится фотография, на которой запечатлены эти горожане (кроме Алексея Сапунова), а также краевед, педагог Василий Златковский, директор народных училищ Витебской губернии Александр Масловский и женщина по фамилии Романова (предположительно, супруга Евдокима Романова).



Общественные деятели Витебска конца XIX века. 1895 год. Фото Абрама Гершевича из фондов Витебского областного краеведческого музея

Снимок сделан в 1895 году в фотоателье Абрама Гершевича. Левая часть фотографии обрезана. На ней, судя по фрагментам одежды, были запечатлены минимум два человека — мужчина и женщина (вероятно, сам Романов и его дочь). Поводом для съемки послужил, скорее всего, отъезд ученого из Витебска — с января 1895 года он занимал должность инспектора народных училищ Могилевской губернии.

В фонды музея фотография попала в 1924 году в числе других предметов из архива Алексея Сапунова, который сделал аннотацию на обороте с указанием фамилий запечатленных людей. Можно предположить, что именно эти «витебские белоруссы» и преподнесли Романову в подарок альбом с фотографиями своего города.

Из Вильно в Минск, из музея в музей

С 1907 по 1914 годы Евдоким Романов жил в Вильно, участвовал в создании и деятельности различных организаций. С ноября 1906-го состоял членом Комиссии по устройству Виленской публичной библиотеки и музея. В 1908 году (по другим источникам, в 1910-м) при его участии открыли Виленский церковно-археологический музей, в который ученый передал свои коллекции.

Вероятно, Романов не остался в стороне от создания в Вильно еще одного музея, инициатором которого в 1911 году стал археолог и общественный деятель Иван Луцкевич. Открылся он только через десять лет как Белорусский историко-этнографический музей и получил имя Ивана Луцкевича (к тому времени покойного).

Штампы и учетные номера этого музея проставлены на лицевой стороне всех фотографий из альбома.



Вид на Соборную площадь. Конец 1880 — начало 1890 годов. Фотокопия из фондов Витебского областного краеведческого музея

В 1945 году собрание Виленского Белорусского историко-этнографического музея поделили между разными государственными учреждениями Литовской и Белорусской ССР. Часть экспонатов попала в Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны в Минске, в том числе — и фотографии с видами Витебска.

В 1953 году для витебского музея сделали фотокопии. После открытия в 1964 году Белорусского государственного музея фотоальбом передали в это учреждение, где он и хранится.

На фотографиях из альбома Евдокима Романова запечатлены улицы и панорамы Витебска, отдельные городские объекты. Большинство этих видов можно встретить на многочисленных фотооткрытках начала XX века (изображения на некоторых снимках абсолютно идентичны изображениям на открытках).



Гимназический сквер. Конец 1880-х — начало 1890-х гг. Фотокопия из фондов Витебского областного краеведческого музея

Но есть в фотоальбоме и уникальные, редко встречающиеся виды Витебска.

Поскольку большинство снимков сделано в теплое время года, летом, а фотоальбом датируется 16 марта 1894 года, самой поздней датой съемки можно считать 1893-й год. Возможно, фотографии сделаны и раньше: в конце 1880 — начале 1890 годов.

Автор снимков неизвестен. По состоянию на 1 января 1894 года в Витебске работали фотографические заведения Абрама Гершевича, Ильи Серебрина и Сигизмунда Юрковского. Вероятно, город для фотоальбома снимал один из этих мастеров.

Улицы и площади Витебска: пожар в Задвинье, рекламные столбы, Могилевская дамба

Все оригинальные снимки имеют на оборотной стороне паспарту аннотации с кратким перечислением запечатленных на них объектов.

Лишь на одной фотографии такая надпись отсутствует — на снимке с изображением улицы, в перспективе которой слева просматривается пожарная каланча.



Одна из улиц в Задвинье. Конец 1880 — начало 1890 годов. Фотокопия из фондов Витебского областного краеведческого музея



Вид на Двинский мост и Задвинье. Слева — башня вольно-пожарного общества. Открытка начала ХХ века. Источник: «Таямніцы Віцебска»

Известно, что башня вольно-пожарного общества находилась в Задвинье, на берегу Западной Двины в районе улицы Поперечно-Петровской (современной улицы Зеньковой). Вероятно, на снимке запечатлена или эта улица, или расположенная перпендикулярно ей улица Лабазная (современная улица Чайковского).

В левой части фотографии видны клубы дыма: пожары в городе происходили нередко, ведь большая половина построек была деревянной. На улице многолюдно: видны обустроенные места для уличной торговли, многочисленные покупатели, повозки с товарами.

Большинство снимков из фотоальбома запечатлели центр Витебска: улицы, площади, набережные. На них можно найти характерные детали жизни города последних десятилетий XIX века.

На улице Замковой и в устье Витьбы, например, видны повозки с бочками с водой. Водопровод в Витебске построили в 1895 году, а до этого основными поставщиками воды в дома горожан были водовозы. По воспоминаниям старожилов, занимались этим промыслом обычно бедные евреи, «не приспособившиеся к другому виду заработка». Труд водовозов был тяжелый, а плата за него небольшая.

Устье Витьбы было одним из удобных мест для забора воды, здесь было мелко и «водовозы въезжали прямо в реку… Наливали воду в бочку деревянным черпаком с длинной ручкой, не сходя со своего места на бочке».



Устье Витьбы. Конец 1880 — начало 1890 годов. Фотокопия из фондов Витебского областного краеведческого музея

На снимке с изображением улицы Замковой можно рассмотреть столб для расклейки театральных афиш возле дома Ниренштейна на углу с Пушкинской улицей. Такие рекламные столбы изготавливали по специальному проекту и устанавливали в наиболее публичных местах.

Значительный отрезок в начале улицы Большой Могилевской занимала дамба через Замковый ручей (сейчас это район остановки возле торгового центра «Марко-сити»). А сразу за ней, на левой стороне улицы, располагалась одна из наиболее крупных построек того времени — женская Мариинская гимназия (не сохранилась).



Вид на улицу Большую Могилевскую (современная улица Ленина) и дамбу. Конец 1880 — начало 1890 годов. Фотокопия из фондов Витебского областного краеведческого музея

Панорамы Витебска: купальни на Двине, остатки Замковой горы, коровы в центре города

Интересны панорамные фотографии с изображением Западной Двины, которые дают представление не только об общей застройке берегов реки, но и об отдельных объектах.

Так, на одном из снимков запечатлено левобережье в районе улицы Замковой — вид со стороны улицы Мало-Могилевской (современной улицы Калинина) в сторону Благовещенской церкви.



Левобережье Западной Двины. Вид со стороны улицы Мало-Могилевской (современной улицы Калинина) в сторону Благовещенской церкви. Конец 1880 — начало 1890 годов. Фотокопия из фондов Витебского областного краеведческого музея

Видна мощеная булыжником улица, трехэтажный особняк на самом берегу Двины, недалеко от него у берега — купальня, на заднем плане — Двинский мост (современный Кировский). В начале 1860 годов особняк принадлежал помещику Заранко, в нем размещалась телеграфная станция. Здание не сохранилось.

На другом панорамном снимке видна еще одна купальня — на правом берегу Западной Двины практически напротив устья Витьбы, возле Богоявленской церкви. Кроме этого храма, в кадр попали Петропавловская и Николаевская (батальонная) церкви.



Вид на Западную Двину, Задвинье и Богоявленскую церковь. Конец 1880 — начало 1890 годов. Фотокопия из фондов Витебского областного краеведческого музея

С Успенской горки хорошо просматриваются остатки Замковой горы — участок, на котором позже построят здание для Талмуд-торы (ныне в нем размещается театр «Лялька»). Здесь же — фрагмент Гимназического сквера, не сохранившегося до настоящего времени.



Вид с Успенской горы. Конец 1880 — начало 1890 годов. Фотокопия из фондов Витебского областного краеведческого музея

На снимках с изображением Западной Двины видны плывущие лодки и другие судна, а также строевой лес, подготовленный для сплавления.

В объектив фотографа попала и Витьба. На одном снимке запечатлен вид реки со стороны нынешнего ботанического сада в сторону центра города. Здесь Витьба достаточно полноводная, с густой растительностью по берегам.



Река Витьба выше города. Конец 1880 — начало 1890 гг. Фотокопия из фондов Витебского областного краеведческого музея

На другой фотографии — Витьба в районе Красного моста (современного Октябрьского). В кадр попали горожанки, стирающие белье, а также корова, пришедшая утолить жажду в жаркий летний день.



Река Витьба в районе Красного моста (ныне Октябрьского). Конец 1880 — начало 1890 годов. Фотокопия из фондов Витебского областного краеведческого музея

Культовая и гражданская архитектура: сохранившееся и утраченное

На многих фотографиях видны важные городские объекты того времени. В числе сохранившихся до наших дней — губернаторский дом, окружной суд, ратуша.

Среди не сохранившихся — вокзал, Двинский мост, мужская и женская гимназии, Богоявленская церковь, Николаевский собор, костел Святого Антония и другие.



Железнодорожный вокзал. Конец 1880 — начало 1890 годов. Фотокопия из фондов Витебского областного краеведческого музея

К числу редких видов Витебска конца XIX века можно отнести фотографию «Духовской ров, Иоанно-Крестительная церковь».

Храм располагался в стороне от центральных улиц (в районе нынешнего медицинского университета), вероятно, поэтому редко попадал в объектив фотографов рубежа XIX — XX веков.



Духовской ров, Иоанно-Крестительная церковь. Конец 1880 — начало 1890 годов. Фотокопия из фондов Витебского областного краеведческого музея

На снимке из фотоальбома — одно из немногих известных на сегодняшний день дореволюционных изображений церкви. Ракурс съемки — со стороны оврага ручья Дунай.

В общей панораме холмистого рельефа местности на возвышенности видна двухъярусная колокольня храма, построенная в 1872 году, в окружении деревьев и домов. Церковь Иоанна Крестителя была разрушена в войну, здание снесли уже после нее.

Две фотографии сделаны в местах гуляний витеблян — в Гимназическом сквере (современная улица Пушкинская и Замковая площадь) и на одной из аллей Юрьевой горки.



Юрьева горка. Конец 1880 — начало 1890 годов. Фотокопия из фондов Витебского областного краеведческого музея

На обоих снимках крупным планом запечатлены горожане: на первом хорошо видна женщина с вязанием в руках, на втором — группа отдыхающих и рабочие, занятые благоустройством аллеи.

Использование материала в полном объеме запрещено без письменного разрешения редакции TUT.BY. За разрешением обращайтесь на nn@tutby.com