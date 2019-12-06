ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Народный фольклорный коллектив «Бацунские кумушки» с обрядом «Вячоркі» подтвердил свое звание

07.12.2019 — Новости Культуры | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Народный фольклорный коллектив «Бацунские кумушки» с обрядом «Вячоркі» подтвердил свое звание
Народный фольклорный коллектив «Бацунские кумушки»

Сегодня его участниками являются 13 человек, самой младшей из них 8 лет, а самой старшей – 78. В репертуаре коллектива не один десяток белорусских народных песен, есть и танцы, и старинные обряды, характерные для данной местности. Многие из них уникальны: записаны от бацунских старожилов и жителей окрестных деревень. А руководит коллективом энтузиаст и мастер своего дела директор Бацунского СДК Виктор Бабушкин.

Члены  комиссии, в числе которых были  представители  Гомельского  областного центра народного творчества, Ветковского  музея  старообрядчества  и белорусских традиций имени Ф.Г. Шклярова и Гомельского колледжа искусств имени                   Н.Ф. Соколовского, оценивали оформление сцены и реквизит, вокальное и музыкальное сопровождение, а также целостность обрядового действа. Было отмечено, что коллектив в очередной раз подтвердил, что достоин носить почетное звание «народный» благодаря большой заинтересованности и любви к народному творчеству и традициям, высокому трудолюбию и профессионализму его участников.

Очень хочется, чтобы и впредь белорусская народная песня возрождалась, звучала и радовала всех своими самобытными переливами, а обряды и самые лучшие традиции передавались из поколения в поколение.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

Фото автора

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня его участниками являются 13 человек, самой младшей из них 8 лет, а самой старшей – 78. В репертуаре коллектива не один десяток белорусских... ...
 
Новости дня
Новости культуры
 
Хореографический коллектив «Конфетти» Уваровичской детской школы искусств принял участие в международном фестивале «BYFEST»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
07.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика