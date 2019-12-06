Народный фольклорный коллектив «Бацунские кумушки» с обрядом «Вячоркі» подтвердил свое звание

Источник материала: Газета Авангард





Сегодня его участниками являются 13 человек, самой младшей из них 8 лет, а самой старшей – 78. В репертуаре коллектива не один десяток белорусских народных песен, есть и танцы, и старинные обряды, характерные для данной местности. Многие из них уникальны: записаны от бацунских старожилов и жителей окрестных деревень. А руководит коллективом энтузиаст и мастер своего дела директор Бацунского СДК Виктор Бабушкин.

Члены комиссии, в числе которых были представители Гомельского областного центра народного творчества, Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций имени Ф.Г. Шклярова и Гомельского колледжа искусств имени Н.Ф. Соколовского, оценивали оформление сцены и реквизит, вокальное и музыкальное сопровождение, а также целостность обрядового действа. Было отмечено, что коллектив в очередной раз подтвердил, что достоин носить почетное звание «народный» благодаря большой заинтересованности и любви к народному творчеству и традициям, высокому трудолюбию и профессионализму его участников.

Очень хочется, чтобы и впредь белорусская народная песня возрождалась, звучала и радовала всех своими самобытными переливами, а обряды и самые лучшие традиции передавались из поколения в поколение.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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