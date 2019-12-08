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В Беларуси установили елку из соломы
09.12.2019 11:45 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Возле деревни Сутьково Сморгонского района установили необычную елку. Она сделана она из соломенных тюков,
Изготовили елку работники местного коммунального сельскохозяйственного предприятия «Синьки».
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Возле деревни Сутьково Сморгонского района установили необычную елку. Она сделана она из соломенных тюков.
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