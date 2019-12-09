Белорусский фильм впервые номинирован на «Европейский Оскар»

Источник материала: Единство

Шлю теплые мысли тем, кто помог сделать это путешествие особенным. Счастлив, что белорусский фильм получил такую возможность», – написал Полуян в своем Facebook.

Премию Европейской киноакадемии вручают ежегодно. Многие называют ее «Европейским Оскаром». Стоит отметить, что премию Европейской киноакадемии вручают ежегодно.

«Озеро Радости» повествует о 10-летней девочке, жизнь которой кардинально изменилась после смерти матери и попадания в интернат. Фильм снимался на территории четырех деревень Ляховичского района Брестской области.