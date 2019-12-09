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Белорусский фильм впервые номинирован на «Европейский Оскар»

10.12.2019 — Новости Культуры | Единство  
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Источник материала: Единство

Шлю теплые мысли тем, кто помог сделать это путешествие особенным. Счастлив, что белорусский фильм получил такую возможность», – написал Полуян в своем Facebook.

Премию Европейской киноакадемии вручают ежегодно. Многие называют ее «Европейским Оскаром». Стоит отметить, что премию Европейской киноакадемии вручают ежегодно.

«Озеро Радости» повествует о 10-летней девочке, жизнь которой кардинально изменилась после смерти матери и попадания в интернат. Фильм снимался на территории четырех деревень Ляховичского района Брестской области.

 https://interfax.by/

 
 
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Фильм по роману белорусского писателя Виктора Мартиновича «Озеро Радости» номинирован на премию Европейской киноакадемии (European Film Awards 2020), сообщает режиссер...
 
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