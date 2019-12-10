Выставка будет работать до 2 января.
Более подробную информацию читайте на страницах газеты «Адзінства».
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Неисчерпаемый источник творчества
11.12.2019 — Новости Культуры | Единство
Источник материала: Единство
Выставка будет работать до 2 января.
Более подробную информацию читайте на страницах газеты «Адзінства».
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10 декабря в галерее «ARTквартал» Борисовской центральной районной библиотеки им. И.Х. Колодеева открылась выставка творческих работ «Вобраз Радзімы – крыніца...
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