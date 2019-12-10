В стене итальянского музея нашли украденную 22 года назад картину - один из самых разыскиваемых предметов искусства

Источник материала: Tut.by

В итальянском городе Пьяченца нашли картину австрийского художника Густава Климта «Портрет женщины», стоимость которой оценивается в 60 миллионов евро. Полотно было украдено в 1997 году и входило в список самых разыскиваемых предметов искусства Италии. Картину обнаружили в стене галереи Риччи Одди, откуда ее и вынесли 22 года назад. Экспертиза пока не подтвердила подлинность картины, но сотрудники галереи считают, что это оригинал.

Густав Климт написал картину «Портрет женщины» в 1916 или 1917 году. В 1925-м полотно купил аристократ из Пьяченцы Джузеппе Риччи Одди. Коллекционер завещал свое собрание предметов искусства городу, и после его смерти их выставили в галерее, которая получила его имя. «Портрет женщины» был самым ценным экспонатом галереи Риччи Одди.

В 1996 году 18-летняя студентка Клаудиа Мага, изучавшая искусство, заметила, что «Портрет женщины» похож на другой женский портрет Климта, который после 1912 года никто не видел. Мага сделала фотокопии обеих работ художника из альбома по искусству и с помощью кальки наложила друг на друга. Контуры и размеры совпали. Она рассказала о своей находке тогдашнему директору галереи Риччи Одди Фердинандо Ариси. Он отвез «Портрет женщины» в больницу, чтобы проверить полотно на рентгеновском аппарате. Оказалось, что под верхним слоем краски действительно скрыт еще один.

«Портрет женщины» оказался единственной «двойной картиной» Климта. Кто изображен на нем, точно не известно. Предполагается , что это муза Климта Альма Малер или другая возлюбленная художника Риа Мунк, которая позировала ему для нескольких портретов. По легенде, которую в 2016 году приводила Би-би-си, Климт влюбился в молодую девушку из Вены и нарисовал ее портрет в широкополой шляпе и меховом боа. Когда девушка внезапно умерла, Климт переписал картину, чтобы она не напоминала ему об утрате.

В честь открытия «двойной картины» Климта галерея Риччи Одди решила организовать выставку во дворце XIII века в Пьяченце. Одновременно здание галереи закрылось на реконструкцию. Там появились рабочие, картины выносили в хранилища, а сигнализацию отключили. В феврале 1997 года «Портрет женщины» исчез, причем пропажу заметили не сразу: кураторы не видели полотно со вторника, но заявили в полицию только в субботу. Позднее на крыше музея нашли раму. Это породило версию о том, что картину вытащили с помощью удочки через окно в потолке (от нее быстро отказались, потому что рама оказалась больше оконного проема).

В апреле 1997 года итальянская таможня сообщила , что «Портрет женщины» нашелся на итало-французской границе. Полотно планировали переправить бывшему премьер-министру Италии Беттино Кракси, который на родине был обвинен в коррупции и бежал в Тунис. Сотрудники галереи помчались на границу — они так спешили, что получили штраф за превышение скорости на 240 тысяч лир (около 140 долларов по курсу 1997 года). Однако на месте быстро выяснилось, что картина была подделкой: она пахла свежей краской.

«Портрет женщины», который был одним из двух полотен Климта в Италии, стал второй по ценности картиной, разыскиваемой в стране (первой было полотно Караваджо «Рождество со святым Лаврентием и святым Франциском», украденное из Палермо в 1969 году). Высказывалась версия о том, что это могла быть заказная кража, потому что известность картины помешала бы ее продать; но полиция не смогла найти предполагаемых заказчиков и исполнителей. В 2014 году дело возобновили , так как полиция нашла совпадения отпечатка пальца на раме с некими другими отпечатками. Однако и эта зацепка не привела к раскрытию преступления.

В ноябре 2015 года некий человек, назвавшийся вором произведений искусства, предложил рассказать, где находится «Портрет женщины», в обмен на 150 тысяч евро. Полиция отказалась платить. Через год Би-би-си опубликовала интервью с неназванным жителем Пьяченцы, который в прошлом якобы воровал предметы искусства, а позднее начал помогать полиции в обмен на иммунитет от уголовного преследования. Мужчина заявил, что это он украл «Портрет женщины». Он утверждал, что сначала с помощью одного из сотрудников галереи заменил оригинал на подделку, а через несколько месяцев вынес и ее, чтобы замести следы. Собеседник Би-би-си сказал, что продал картину за наличные и кокаин. И добавил, что полотно вернется в галерею к 20-й годовщине кражи, то есть к февралю 2017 года.

Прогноз сбылся с опозданием почти на три года. 10 декабря 2019 года «Портрет женщины» обнаружил работник одного из муниципальных предприятий Пьяченцы, который чистил стены галереи Риччи Одди от плюща. Он увидел закрытую железной дверью полость в стене; внутри лежала картина, завернутая в черный пластиковый пакет для мусора. Сотрудники галереи опознали в ней «Портрет женщины» Климта. Они изучили печати и штампы на обратной стороне полотна и предположили , что находка является оригиналом (ранее всплывало около шести или семи подделок «Портрета женщины»). Однако окончательно ее подлинность определит экспертиза.

Предполагается, что воры планировали вернуться за полотном Климта, но не сумели сделать этого из-за усиленных мер безопасности в галерее Риччи Одди. Глава департамента культуры мэрии Пьяченцы Джонатан Папамаренг подверг сомнению эту версию. Во-первых, по его словам, после кражи территорию галереи тщательно осматривали. Во-вторых, полотно слишком хорошо сохранилось. «Оно в отличном состоянии. Сложно поверить, что оно на протяжении 22 лет было спрятано в стене, близко к земле и растениям», — цитирует Папамаренга агентство Reuters.