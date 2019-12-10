ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В России начали показывать «Слугу народа». Из первой серии вырезали шутку о Путине

11.12.2019 20:27 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Российский телеканал ТНТ начал показывать украинский сериал «Слуга народа», главную роль в котором исполнил Владимир Зеленский. Сериал появился в программе на следующий день после встречи президентов России и Украины в Париже. Из первой серии исчезла шутка о Владимире Путине.


Фото: YouTube-канал «Слуга народа» (youtube.com/sluga95)

Зеленский играет честного и принципиального учителя истории Василия Голобородько, который неожиданно для себя становится президентом Украины и начинает бороться с коррупцией и олигархами.

Телеканал ТНТ в анонсе сериала сравнивает успехи Зеленского и Голобородько на посту президента: «В сериале он улучшил экономическую ситуацию в стране. А в реальной жизни? В сериале он победил коррупцию. А в реальной жизни? И, наконец, в сериале он послал Евросоюз. А в реальной жизни? В общем, смотри версию Зеленского, которая получилась».

Видео: ZG_trash

Премьера сериала в Украине состоялась в ноябре 2015 года, были сняты три сезона. Шоу быстро стало одним из самых успешных на украинском телевидении, после чего формат сериала купила американская компания FOX Studios, а сам сериал — стриминговый сервис Netflix.

Кроме того, сериал или его формат были проданы более чем в 20 стран, утверждают в студии «Квартал 95». Как сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе студии, каналу ТНТ права на показ шоу передал дистрибьютор продуктов «Квартала 95» — шведская компания Eccho Rights.

Шутка о Путине

Главный вопрос, который волновал поклонников сериала в России, — будет ли российское телевидение его цензурировать. Судя по первой серии, да.

По сюжету новоизбранный президент Голобородько приходит выбирать дорогие часы и костюм, как ему теперь положено по статусу, и помощник рассказывает ему, что Путин носит часы швейцарской марки Hublot (произнося ее название как «хубло»). На что герой Зеленского удивляется: «Путин — хубло?»

Именно этот момент из версии, показанной ТНТ в Москве, был вырезан. Причем склейка была заметна. В среду ТНТ должен показать первые три серии «Слуги народа».

Би-би-си пока не удалось получить комментарий холдинга «Газпром-медиа», в состав которого входит канал ТНТ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в преддверии премьеры заявил, что Путин не смотрел сериал и вряд ли будет: у него нет времени.

О том, что «Слугу народа» впервые покажут на российском телевидении, стало известно на следующий день после первой личной встречи Зеленского и Путина. Она состоялась 9 декабря в Париже в рамках саммита «нормандской четверки».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный вопрос, который волновал поклонников сериала в России, - будет ли российское телевидение его цензурировать. Судя по первой серии, да.
 
Новости дня
Новости культуры
 
В стене итальянского музея нашли украденную 22 года назад картину - один из самых разыскиваемых предметов искусства
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
11.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика