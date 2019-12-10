В России начали показывать «Слугу народа». Из первой серии вырезали шутку о Путине

Источник материала: Tut.by

Российский телеканал ТНТ начал показывать украинский сериал «Слуга народа», главную роль в котором исполнил Владимир Зеленский. Сериал появился в программе на следующий день после встречи президентов России и Украины в Париже. Из первой серии исчезла шутка о Владимире Путине.



Фото: YouTube-канал «Слуга народа» (youtube.com/sluga95)

Зеленский играет честного и принципиального учителя истории Василия Голобородько, который неожиданно для себя становится президентом Украины и начинает бороться с коррупцией и олигархами.

Телеканал ТНТ в анонсе сериала сравнивает успехи Зеленского и Голобородько на посту президента: «В сериале он улучшил экономическую ситуацию в стране. А в реальной жизни? В сериале он победил коррупцию. А в реальной жизни? И, наконец, в сериале он послал Евросоюз. А в реальной жизни? В общем, смотри версию Зеленского, которая получилась».

Премьера сериала в Украине состоялась в ноябре 2015 года, были сняты три сезона. Шоу быстро стало одним из самых успешных на украинском телевидении, после чего формат сериала купила американская компания FOX Studios, а сам сериал — стриминговый сервис Netflix.

Кроме того, сериал или его формат были проданы более чем в 20 стран, утверждают в студии «Квартал 95». Как сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе студии, каналу ТНТ права на показ шоу передал дистрибьютор продуктов «Квартала 95» — шведская компания Eccho Rights.

Шутка о Путине

Главный вопрос, который волновал поклонников сериала в России, — будет ли российское телевидение его цензурировать. Судя по первой серии, да.

По сюжету новоизбранный президент Голобородько приходит выбирать дорогие часы и костюм, как ему теперь положено по статусу, и помощник рассказывает ему, что Путин носит часы швейцарской марки Hublot (произнося ее название как «хубло»). На что герой Зеленского удивляется: «Путин — хубло?»

Именно этот момент из версии, показанной ТНТ в Москве, был вырезан. Причем склейка была заметна. В среду ТНТ должен показать первые три серии «Слуги народа».

Би-би-си пока не удалось получить комментарий холдинга «Газпром-медиа», в состав которого входит канал ТНТ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в преддверии премьеры заявил, что Путин не смотрел сериал и вряд ли будет: у него нет времени.

О том, что «Слугу народа» впервые покажут на российском телевидении, стало известно на следующий день после первой личной встречи Зеленского и Путина. Она состоялась 9 декабря в Париже в рамках саммита «нормандской четверки».