Лукашенко об увлечениях: Обнаружил, что вообще не попадаю по клавишам - просто забыл

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко посоветовал студентам не бросать свои увлечения, ведь вернуться к ним по прошествии долгого времени будет сложно. Об этом сообщает пресс-служба президента.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Я человек, кредо которого — природа»

— Я человек, кредо которого — природа. Как деревенский человек, выросший возле леса, постоянно видевший поля, я люблю природу, — признался Лукашенко. — Мое кредо — это природа, чистота природы, это деревья, которые я заставляю высаживать всех: начиная от членов правительства и заканчивая студентами и школьниками.

В качестве примера он привел в пример Гродно, где старые районы утопают в зелени, а в новых ее почти нет.

— Стыдно смотреть! Клеток понаставили, и нигде нет ни одного дерева, уже семь лет микрорайону. Я, конечно, очень разозлился. К осени они все высадили, — рассказал президент.

«Иностранный язык, я уже, наверное, изучать не стану»

Одна из студенток поинтересовалась у президента, чему бы он еще хотел научиться в жизни. Александр Лукашенко ответил, что как президент он разбирается в различных отраслях: здравоохранении, промышленности, образовании, сфере услуг. Однако владеет общими знаниями, не так глубоко погружен во все вопросы, как специалисты из этих сфер. «Речь, наверное, идет не о том, чтобы расширить свои познания, а чтобы углубить», — сказал он.

— Иностранный язык, английский, я уже, наверное, изучать не стану: голова забита, уже не влезет туда ничего. Это очень большой недостаток, особенно в современное время, — сказал президент. — Вернуться к музыке… Пусть уже сын младший этим занимается, если надо — сыграет мне на чем-то. Тут я даже углубиться не смогу: попробовал несколько композиций и обнаружил, что вообще не попадаю по клавишам — просто забыл, — признался Лукашенко.