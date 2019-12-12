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Умер создатель фолк-феста «Камяніца» Олег Пашек

13.12.2019 15:03 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бизнесмен, создатель фолк-феста «Камяніца» Олег Пашек скончался сегодня, 13 декабря в Минске. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил продюсер Дмитрий Безкоровайный.


Олег Пашек. Фото: facebook.com/dmitri.bezkorovainyi

Фестиваль «Камяніца» проходил с 2009 года на открытом воздухе в Музее белорусской народной архитектуры и быта (поселок Озерцо Минского района).

В этом году от его проведения решили отказаться. Как объяснял Пашек TUT.BY, последние восемь лет генеральным партнером фестиваля был Банк БелВЭБ, который в 2019-м решил не поддерживать «Камяніцу».

Также Пашек являлся владельцем кафе «Камяніца», «Грай» и «Агінскі».

— Человек, который хотел сделать мир лучше. Человек, который многим помог. Сердце, — написал Безкоровайный.

Время и дата прощания будут известны позже.

 
Теги: Минск
 
 
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Бизнесмен, создатель фолк-феста «Камяніца» Олег Пашек скончался сегодня, 13 декабря в Минске.
 
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