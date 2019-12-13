«З самого сэрца Полісся». В Столинском районе выпустили клюкву в упаковке на полесском диалекте

Источник материала: Tut.by

В рабочем поселке Речица, Столинского района выпустили протертую клюкву с сахаром в упаковке на полесском диалекте.



Фото: mmkut.by

Новинку произвели на ОАО «Горынский агрокомбинат» под торговой маркой Magic Berry. На упаковке по-полесски написано: «Журавыны покроеныйі з цукром з самого сэрца Полісся».

Состав продукта, информация о товаре и производителе также прописана на полесском диалекте: «Колы зроблэно/до колы годнэ: дывытэса на впаковцы». Рядом напечатана и белорусская версия.



Фото: mmkut.by