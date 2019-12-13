|
«З самого сэрца Полісся». В Столинском районе выпустили клюкву в упаковке на полесском диалекте
14.12.2019 09:27 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В рабочем поселке Речица, Столинского района выпустили протертую клюкву с сахаром в упаковке на полесском диалекте.
Новинку произвели на ОАО «Горынский агрокомбинат» под торговой маркой Magic Berry. На упаковке по-полесски написано: «Журавыны покроеныйі з цукром з самого сэрца Полісся».
Состав продукта, информация о товаре и производителе также прописана на полесском диалекте: «Колы зроблэно/до колы годнэ: дывытэса на впаковцы». Рядом напечатана и белорусская версия.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Колы зроблэно/до колы годнэ: дывытэса на впаковцы».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)