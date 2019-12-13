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Волшебство под дождем. Смотрите, как прошел парад Дедов Морозов в Гродно

14.12.2019 20:40 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно прошел традиционный парад Дедов Морозов. В этом году в мероприятии приняли участие более 500 сказочных персонажей, которым не помешала холодная и дождливая погода яркой и разноцветной колонной пройтись по главной улице города. Смотрите, как это было, в фоторепортаже TUT.BY.


Деды Морозы, Снегурочки и прочие персонажи новогодних праздников сначала собрались на площади Советской, а потом двинулись (кто пешком, кто на машине, а кто и на велосипеде) в сторону площади Ленина, где для зрителей и участников праздничного марша коллективы города устроили концерт. И если раньше в программе было зажжение главной елки, то в этом году была лишь символическая передача полномочий от Зимника главному гродненскому Деду Морозу. А все потому, что главную елку зажгли на неделю раньше. И тогда все тоже было красочно и торжественно.















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Теги: Гродно
 
 
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В Гродно прошел традиционный парад Дедов Морозов. В этом году в мероприятии приняли участие более 500 сказочных персонажей, которым не помешала холодная и дождливая...
 
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