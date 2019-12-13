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Светящиеся картины на витебских домах нарисуют весной. Проект получил приз от меценатов
14.12.2019 09:19 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Проект «Метамарфозы горада»
Над проектом «Метамарфозы горада» работала целая команда: менеджер Марина Жук, худрук Александр Вышка, дизайнер Илья Гурко, студенты кафедры дизайна и моды ВГТУ Анна Скидан, Елена Полякова и Анна Куприк.
От компаний «Зубр Капитал» и А1 проект получил по 5 тысяч рублей. А ранее он выиграл номинацию фонда «Добра» с призом 1500 рублей.
По замыслу авторов, серые дома, дворы, кварталы можно превратить в светокартины: днем они будут одни, а ночью — другие, светящиеся. «Подсветку» им обеспечат специальные краски, накапливающие свет.
Проект «Метамарфозы горада» авторы посвятили 100-летнему юбилею творческого объединения «УНОВИС», который отметят в 2020 году.
— Наш Витебск опять станет особенным, уникальным. Таких картин на зданиях в мире нет нигде, а у нас — будут, — отмечают авторы.
Светящиеся картины хотят вначале нарисовать на зданиях на четной стороне улицы «Правды», в частности, на жилом доме № 64. Он напротив администрации Октябрьского района Витебска.
— Эскиз согласован с витебскими властями. Начнем рисовать картины весной, предположительно, в апреле-мае: светящаяся краска требует определенных температуры воздуха и влажности, — сообщила TUT.BY менеджер проекта Марина Жук.
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