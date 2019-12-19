Уполномоченный по делам религий и национальностей Леонид Гуляко провел в среду в Осиповичах прием граждан и «прямую телефонную линию»

Источник материала: Асiповiцкi край

Наш общий дом

— В нашей стране уважительное отношение к представителям разных национальностей, проживающих на территории Беларуси, не просто декларируется в Конституции, но и выполняется без всяких условностей и оговорок. Это основной приоритет государственной национальной политики. Беларусь — дом для всех, здесь каждый человек, независимо от национальности и вероисповедания, чувствует себя комфортно, — сказал Леонид Гуляко.





Он остановился на вопросах, касающихся взаимоотношений священнослужителей различных религиозных направлений, церкви и государства, строительства культовых сооружений, политики государства относительно финансирования работ по ремонту и реконструкции культовых зданий — памятников истории и культуры. Коснулся также темы приглашения в нашу страну иностранных священнослужителей, подготовки кадров в православных и католических духовных учебных заведениях. Внимание участников было обращено на недопустимость недостойного поведения священнослужителей в быту, рачительное использование земли, выделяемой под строительство культовых зданий: Беларусь — единственная в Европе страна, где на эти цели она выделяется бесплатно.

В заседании активное участие принимали председатель райисполкома Константин Жигуцкий и его заместитель Анна Землянухина, которая отметила, что в районе есть взаимопонимание органов местной власти и конфессий. Представители общин — гости светских мероприятий. При необходимости оказывается помощь религиозным организациям в решении их проблем, во время выборов кандидата в депутаты Палаты представителей Национального собрания страны седьмого созыва священнослужители религиозных конфессий были включены в состав наблюдательных комиссий.

Приятно, что равноправие религий можно увидеть на осиповичской земле в деле, — резюмировал Леонид Гуляка. — А участие священнослужителей в работе наблюдательных комиссий буду приводить как положительный пример в сотрудничестве представителей власти и конфессий.