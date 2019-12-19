В США похищенного младенца нашли спустя 55 лет

Источник материала: Tut.by

В американском штате Мичиган нашли похищенного сына Доры Фрончак — жертву нашумевшего преступления, которое произошло 55 лет назад, пишет WGN-TV.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В апреле 1964 года у Доры Фрончак из города Чикаго, штат Иллинойс, родился сын. На следующий день в ее больничную палату заглянула женщина в белой одежде, напоминающая медсестру. Она объявила, что должна отнести ребенка к врачу, забрала новорожденного и ушла. Больше ее не видели.

В поисках похищенного младенца участвовала полиция, ФБР и даже почтальоны. Спустя два года в Нью-Джерси нашли брошенного мальчика, похожего на сына Доры Фрончак. Его опознали по форме ушных раковин и вернули предполагаемой матери.

В 2014 году генетическое тестирование показало, что Фрончак не была матерью ребенка из Нью-Джерси. После этого ФБР возобновило поиски.

Несколько месяцев назад агентам удалось найти ее настоящего сына. Как выяснилось, мужчина живет под другим именем в маленьком городке в штате Мичиган. Ему 55 лет, он болен раком. Поскольку расследование не завершено, информации о личности и мотивах похитительницы пока нет.