Женщины тратят больше мужчин. Рассказываем, как белорусы выбирают подарки

Источник материала: Tut.by

Новый год ассоциируется с мандаринами, оливье, фильмом Эльдара Рязанова, елкой и подарками под ней. Мы решили узнать, как белорусы на самом деле относятся к новогодним сюрпризам. Что считают полезным подарком? Кто чаще покупает презенты детям: мужчины или женщины? А кто больше тратит? Часто ли берут рассрочку на подарки? Мы нашли ответы вместе с онлайн-гипермаркетом 21vek.by . Рассказываем, что покупали белорусы в последние две недели 2018 года.









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