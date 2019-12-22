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Женщины тратят больше мужчин. Рассказываем, как белорусы выбирают подарки

23.12.2019 09:00 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новый год ассоциируется с мандаринами, оливье, фильмом Эльдара Рязанова, елкой и подарками под ней. Мы решили узнать, как белорусы на самом деле относятся к новогодним сюрпризам. Что считают полезным подарком? Кто чаще покупает презенты детям: мужчины или женщины? А кто больше тратит? Часто ли берут рассрочку на подарки? Мы нашли ответы вместе с онлайн-гипермаркетом 21vek.by. Рассказываем, что покупали белорусы в последние две недели 2018 года.



 

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Подготовка к новогодним праздникам в самом разгаре. Мы решили узнать, как белорусы на самом деле относятся к подаркам. Что обычно покупают? Какие презенты выбирают...
 
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