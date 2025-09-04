|
Метр в готовых квартирах тут стоит больше 3 тысяч долларов. Прогулялись по «Леваде»
04.09.2025 08:04 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В первые осенние деньки мы отправились на прогулку по жилому комплексу, который привлекает внимание многих минчан. Речь, естественно, о респектабельной «Леваде» на берегу Свислочи. Когда-то тут располагалась крупная птицефабрика, ну а в 2018 году территорию отдали под жилую застройку. Строительство здесь ведет компания «Айрон», и значительная часть жилья уже возведена. Мы посмотрели на готовые и строящиеся дома, а также выяснили текущие цены на квартиры.
«Левада» продолжает расти и меняться. Новостройки, которые в прошлом году еще только показывались из котлована, уже готовятся к сдаче. ЖК активно наполняется коммерческой инфраструктурой – кажется, что кофейни тут есть практически в каждом доме. Благоустройство тоже остается на высоте – пройти мимо стильных клумб и не сделать фото сложно.
Сегодня в «Леваде» сданы 16 жилых домов, а еще 3 новостройки вот-вот будут введены в эксплуатацию.
Мы отправляемся вглубь комплекса – ближе к восьмой очереди. Эти четыре новостройки только начинают обживаться. Рядом с жилыми зданиями можно рассмотреть интересные фишки благоустройства – сухие каменные реки, лавочки-корабли и деревянные спортивные комплексы. Между домами уже установлено оборудование для детишек.
На первых этажах домов уже работает разнообразная коммерция. Вообще, комплекс сделал ставку на общепит. В «Леваде» сейчас работает более 10 кофейно-питейно-закусочных заведений. Также под жилыми многоэтажками можно встретить торговые точки, связанные с ремонтом, салоны красоты, магазины с товарами для домашних животных.
Напротив четырехэтажек готов восьмиэтажный дом на 11 подъездов – самое многоквартирное здание комплекса. Интересно, что по плану дом могли сдать гораздо позже, но застройщик привык работать с опережением графика. Цены на квартиры в этой новостройке стартовали от 1600 долларов за метр – правда, в продаже уже давно ничего нет.
Сколько тут стоят квартиры?
Чтобы узнать, какое жилье в «Леваде» можно приобрести у застройщика, звоним в отдел продаж. Оказывается, в наличии остались квартиры только в двух домах – в тех самых строящихся малоэтажках на первой береговой линии (№ 10.1 и № 10.2). Первый дом будет состоять из 5 подъездов, второй – из 3 подъездов. В четырехэтажках остался небольшой выбор из четырехкомнатных квартир площадью от 100 квадратов. Сейчас квадратный метр в домах стоит 2900-3300 долларов в зависимости от этажа. Получается, что вся квартира обойдется покупателю в 323-397 тысяч долларов.
– А есть ли что-то подешевле и меньше по площади?, – интересуемся у менеджера.
– Надо ждать старт продаж двенадцатой очереди. По срокам ориентируйтесь на сентябрь-октябрь.
Что тут продается на вторичке?
А вот готовых квартир от собственников в комплексе стало больше. Прямо сейчас можно выбрать сразу из 14 вариантов. Диапазон цен – от 90 до 338 тысяч долларов. Средняя стоимость выставленного на продажу жилья в «Леваде» с современным ремонтом и мебелью составляет 160-200 тысяч долларов.
Один из недорогих вариантов – однокомнатная
Также в «Леваде» продается двухкомнатная
Ну а самое дорогое предложение – трехкомнатная
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В первые осенние деньки мы отправились на прогулку по жилому комплексу, который привлекает внимание многих минчан. Речь, естественно, о респектабельной «Леваде»...
|
Архив (Новости Экономики)