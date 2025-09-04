Метр в готовых квартирах тут стоит больше 3 тысяч долларов. Прогулялись по «Леваде»

Сколько тут стоят квартиры?

Чтобы узнать, какое жилье в «Леваде» можно приобрести у застройщика, звоним в отдел продаж. Оказывается, в наличии остались квартиры только в двух домах – в тех самых строящихся малоэтажках на первой береговой линии (№ 10.1 и № 10.2). Первый дом будет состоять из 5 подъездов, второй – из 3 подъездов. В четырехэтажках остался небольшой выбор из четырехкомнатных квартир площадью от 100 квадратов. Сейчас квадратный метр в домах стоит 2900-3300 долларов в зависимости от этажа. Получается, что вся квартира обойдется покупателю в 323-397 тысяч долларов.

– А есть ли что-то подешевле и меньше по площади?, – интересуемся у менеджера.

– Надо ждать старт продаж двенадцатой очереди. По срокам ориентируйтесь на сентябрь-октябрь.