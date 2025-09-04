ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Метр в готовых квартирах тут стоит больше 3 тысяч долларов. Прогулялись по «Леваде»

04.09.2025 08:04 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

В первые осенние деньки мы отправились на прогулку по жилому комплексу, который привлекает внимание многих минчан. Речь, естественно, о респектабельной «Леваде» на берегу Свислочи. Когда-то тут располагалась крупная птицефабрика, ну а в 2018 году территорию отдали под жилую застройку. Строительство здесь ведет компания «Айрон», и значительная часть жилья уже возведена. Мы посмотрели на готовые и строящиеся дома, а также выяснили текущие цены на квартиры.


«Левада» продолжает расти и меняться. Новостройки, которые в прошлом году еще только показывались из котлована, уже готовятся к сдаче. ЖК активно наполняется коммерческой инфраструктурой – кажется, что кофейни тут есть практически в каждом доме. Благоустройство тоже остается на высоте – пройти мимо стильных клумб и не сделать фото сложно.




Сегодня в «Леваде» сданы 16 жилых домов, а еще 3 новостройки вот-вот будут введены в эксплуатацию.

Выбираете квартиру в новостройке? Тогда вам поможет наш обзор по всем новостройкам Минска и пригорода. Мы собрали в одном месте и понятном виде, всю необходимую информацию: от наличия квартир по площадям и ценам, до условий кредитования. А сейчас он стал еще информативнее и полезнее: мы добавили цены реальных сделок по новостройкам от собственников. Наш обзор сэкономит вам время и поможет сделать максимально рациональный выбор!







Мы отправляемся вглубь комплекса – ближе к восьмой очереди. Эти четыре новостройки только начинают обживаться. Рядом с жилыми зданиями можно рассмотреть интересные фишки благоустройства – сухие каменные реки, лавочки-корабли и деревянные спортивные комплексы. Между домами уже установлено оборудование для детишек.



На первых этажах домов уже работает разнообразная коммерция. Вообще, комплекс сделал ставку на общепит. В «Леваде» сейчас работает более 10 кофейно-питейно-закусочных заведений. Также под жилыми многоэтажками можно встретить торговые точки, связанные с ремонтом, салоны красоты, магазины с товарами для домашних животных.




Здесь же рядом достраиваются четырехэтажки десятой очереди. Такие малоэтажные дома занимают всю первую линию, обращенную лицом к воде. Кстати, свободные квартиры в этих домах есть, но о наличии жилья в продаже расскажем чуть ниже.




Напротив четырехэтажек готов восьмиэтажный дом на 11 подъездов – самое многоквартирное здание комплекса. Интересно, что по плану дом могли сдать гораздо позже, но застройщик привык работать с опережением графика. Цены на квартиры в этой новостройке стартовали от 1600 долларов за метр – правда, в продаже уже давно ничего нет.


Еще один дом, похоже, также выходит на финишную прямую. Сейчас в этой восьмиэтажке еще идут работы по отделке фасада и благоустройству. Официально сдача намечена на конец 2026 года, но явно ключи начнут раздавать через несколько месяцев. Свободных квартир в новостройке тоже не осталось.



Рядом с почти готовыми домами пытаемся разглядеть начало следующих очередей. Строительной техники и материалов на стройплощадке – много, но новые малоэтажки «Левады» еще не показались из котлованов.



Учитывая хорошую погоду, на пару минут заглядываем на набережную и в очередной раз убеждаемся, что локация у ЖК – топ. Свежий ветерок, тишина, речная гладь, уточки! В этом году на берегу появились и новые метры экотропы. Еще не гуляли? Обязательно попробуйте.







Сколько тут стоят квартиры?

Чтобы узнать, какое жилье в «Леваде» можно приобрести у застройщика, звоним в отдел продаж. Оказывается, в наличии остались квартиры только в двух домах – в тех самых строящихся малоэтажках на первой береговой линии (№ 10.1 и № 10.2). Первый дом будет состоять из 5 подъездов, второй – из 3 подъездов. В четырехэтажках остался небольшой выбор из четырехкомнатных квартир площадью от 100 квадратов. Сейчас квадратный метр в домах стоит 2900-3300 долларов в зависимости от этажа. Получается, что вся квартира обойдется покупателю в 323-397 тысяч долларов.

– А есть ли что-то подешевле и меньше по площади?, – интересуемся у менеджера.

– Надо ждать старт продаж двенадцатой очереди. По срокам ориентируйтесь на сентябрь-октябрь.


Что тут продается на вторичке?

А вот готовых квартир от собственников в комплексе стало больше. Прямо сейчас можно выбрать сразу из 14 вариантов. Диапазон цен – от 90 до 338 тысяч долларов. Средняя стоимость выставленного на продажу жилья в «Леваде» с современным ремонтом и мебелью составляет 160-200 тысяч долларов.


Один из недорогих вариантов – однокомнатная квартира с полной отделкой. Квартира-студия имеет площадь в 38 квадратов и находится на втором этаже одной из новостроек. В квартире выделена гостиная зона, совмещенная с кухней и отдельная спальня. Стоимость этой квартиры – 129 тысяч долларов (3395 доллара — за «квадрат»).








Также в «Леваде» продается двухкомнатная квартира на последнем этаже девятиэтажного дома. Квартира площадью 60 квадратных метров и потолками 2,75, полностью готова к проживанию. Благодаря хорошей планировке собственникам удалось сделать из квартиры евротрешку – тут есть кухня-гостиная, спальня и детская. Ее стоимость – 199 тысяч долларов (3284 доллара – за метр).








Ну а самое дорогое предложение – трехкомнатная квартира с дизайнерским интерьером. Жилье площадью 84 квадрата находится на пятом этаже дома на Нововиленской, 57. В квартире выделены большая кухня-гостиная, гардеробная и несколько спален. Все помещения уже обставлены мебелью и техникой Стоимость квартиры − 338 тысяч долларов (3981 доллар – за метр).








 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В первые осенние деньки мы отправились на прогулку по жилому комплексу, который привлекает внимание многих минчан. Речь, естественно, о респектабельной «Леваде»...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики
  • Метр в готовых квартирах тут стоит больше 3 тысяч долларов. Прогулялись по «Леваде» 00:00, realt.by
  • Все новости

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика